«Что Татарстану нужно, то в Турции найдется»

На полях выставки «Агроволга» прошла B2B-встреча представителей турецкого агропромышленного сектора с татарстанскими сельхозпроизводителями

Столицу Татарстана вновь посетила бизнес-делегация турецких предпринимателей: на этот раз руководители 11 агропромышленных компаний из Турецкой Республики приняли участие в выставке «Агроволга». В программе их визита была и B2B-сессия с татарстанскими бизнесменами. Генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан, присутствовавший на встрече, отдельно отметил, что в этом году его страна впервые представила национальный стенд на агропромышленной выставке в Казани. О том, какие товары и услуги предлагают татарстанским аграриям турецкие партнеры и каковы их планы, — репортаж «Реального времени».

«Турция — не только аграрная страна, но и производитель большого количества сельскохозяйственной техники»

Продолжается серия B2B-встреч представителей турецкого бизнеса с потенциальными партнерами из Татарстана. На этот раз такая встреча состоялась на полях выставки «Агроволга-2022», которая прошла в Казани на минувшей неделе. Впервые в истории Турецкая Республика представила на этой выставке национальный стенд, где свою продукцию и услуги демонстрировали сразу 11 компаний из агропромышленного сектора. Все их представители приехали в Казань с тем, чтобы найти в Татарстане партнеров. Они представляют удобрения, средства защиты растений, сельскохозяйственную технику и инновационные технологии возделывания земли, семена, тепличное оборудование и многие другие позиции, без которых немыслимо современное земледелие.

В сфере сельского хозяйства взаимоотношения Турции и Татарстана сегодня развиваются, можно сказать, семимильными шагами. Необходимость такого сотрудничества очевидна: как заметил Исмет Эрикан, генеральный консул Турецкой Республики в Татарстан, до сих пор огромное количество сельскохозяйственной техники приходило к нам из Германии, но последние события пробивают все больше брешей в этой бизнес-нише. И эти лакуны предлагает заполнить Турция, которая сегодня является не только крупным сельхозпроизводителем, но и индустриальным государством, которое способно обеспечить потребности татарстанских партнеров в сельхозтехнике, семенах, сельскохозяйственной химии, инновационных технологиях и других запросах агропромышленного направления.

Господин консул в беседе с нашим изданием заметил:

— Торговые взаимоотношения между Россией и Турцией развиваются во многих направлениях, и мы придаем большое значение этому развитию. Турция — не только аграрная страна, но и производитель большого количества аграрной техники и технологий. У нас есть множество общих точек соприкосновения с Татарстаном в области сельского хозяйства. Со стороны Турции в Россию уже поставляются аграрные технологии на сумму, достигающую 50 млн долларов в год. Уверен, что нас ждет активное развитие в будущем. В форуме «Агроволга» мы впервые участвуем в качестве государства, представляем здесь 11 компаний. Вчера и сегодня я встречался с их представителями и видел, как важно для них принимать участие в этом форуме. И я сам всем сердцем верю в то, что форум позволит улучшить и укрепить взаимоотношения Турции и Татарстана в агропромышленном секторе!

«Чтобы товарооборот рос, нужно, чтобы представители нашего бизнеса общались»

Президент World Halal Summit, председатель правления Ассоциации международных выставок Турецкой Республики Юнус Эте первым поприветствовал участников встречи. В своей краткой торжественной речи он сообщил:

— Мы рады, что с каждым годом торговые отношения между Татарстаном и Турцией крепнут. Ввиду происходящих событий мы наблюдаем особую важность сохранения и налаживания более тесных связей между Республикой Татарстан, Турецкой Республикой и Российской Федерацией. Я хотел бы поблагодарить нашу принимающую сторону в лице организаторов встречи, Министерства сельского хозяйства Татарстана и других заинтересованных лиц!

В свою очередь заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Наиль Залаков поблагодарил турецких партнеров за участие в выставке, но и обратил их внимание на то, что Татарстану тоже есть что им предложить:

— Турция для нас является братским государством и настоящим партнером. В эти три дня мы хотим пообщаться, обменяться информацией, обрести новых партнеров, и «Агроволга» должна этому способствовать. Рассчитывая на то, что товарооборот с Турцией будет расти, мы хотим показать вам все, что у нас есть. Сегодня Турецкая Республика закупает у нас в основном зерно, но мы хотели бы продемонстрировать, что у нас есть и продукты глубокой переработки, и молочные изделия, и халяльная продукция. Чтобы товарооборот рос, нужно, чтобы наш бизнес общался, встречался друг с другом и развивался!

Наиль Залаков поблагодарил турецких партнеров за участие в выставке и обратил их внимание на то, что Татарстану тоже есть что им предложить

Интересные цифры привел в своем выступлении торговый атташе Турецкой Республики в Казани Исмет Озкан. По его данным, в 2021 году товарооборот между Республикой Татарстан и Турцией возрос на 25 млн долларов. В аграрной сфере он составил порядка 36 млн долларов. И объем товарооборота продолжает расти. Если в 2021 году основным торговым партнером России был Китай, то в 2022-м на первое место начинает выходить Турция.

— Из России мы импортировали товаров примерно на 4 млрд долларов, в свою очередь, экспорт в Россию из Турции составил примерно 1,5 млрд долларов. Сегодня Россия занимает третье место среди наших поставщиков, и основные продукты нашего импорта из России — продукция агропромышленного сектора (пшеница, масло и т. д.). Среди всех стран, которые поставляют аграрную технику и технологии в Россию, Турция занимает 14-е место. Однако ввиду последних событий мы предполагаем, что в этом рейтинге будем подниматься наверх и приумножать эти цифры, — сообщил атташе.

По данным Исмета Озкана, в 2021 году товарооборот между Республикой Татарстан и Турцией возрос на 25 млн долларов

«Турция богата не только солнцем, морем и Антальей»

В своей речи, обращенной к участникам встречи, генеральный консул в Казани Исмет Эрикан от лица Генконсульства Турецкой Республики заявил:

— Я рад тому, что сегодня представители агропромышленного сектора Татарстана и Турции сошлись на одной площадке. Товарооборот между Россией и ТР в 2021 году вырос более чем на 57% по отношению к 2020-му. И эти цифры продолжают расти. Вы знаете, какое большое значение для нас имеет Татарстан. К нашим партнерам мы относимся как к братьям, как к друзьям, с которыми нас объединяют исторические и культурные связи. Наше сотрудничество с Татарстаном — большая и особенная часть наших отношений с Российской Федерацией.

Консул напомнил о том, что к концу 2021 года товарооборот между Турцией и Татарстаном достиг 564 млн долларов. 341 млн из них — импорт из Турции, остальное — экспорт из Татарстана. А всего объем аграрных поставок из Турции в Россию составляет сегодня уже 46 млрд долларов. Господин Эрикан предположил, что в ближайшие годы эта цифра возрастет.

— Турция богата не только солнцем, морем и Антальей, — пошутил консул. — Конечно же, то, что продает Турция, не ограничивается помидорами и баклажанами. Наша страна — серьезное промышленное государство. В нашем производстве большое место занимает не только аграрная продукция, но и технологии. И наши компании впервые участвуют в мероприятии подобного формата. Я верю, что это взаимодействие в будущем станет улучшаться и крепнуть. Ведь того, что мы делали до сих пор, очевидно недостаточно. И я хотел бы подчеркнуть: что Татарстану нужно, то в Турции всегда найдется!

После серии официальных приветствий участники встречи разошлись по отдельным столам, за которыми в течение двух часов шла оживленная беседа: татарстанские бизнесмены живо интересовались предложением турецких партнеров и задавали им множество вопросов.

Татарстанские бизнесмены живо интересовались предложением турецких партнеров и задавали им множество вопросов

«У нас есть намерение не только продавать нашу технику, но и инвестировать в сельское хозяйство Татарстана»

Что же предлагают турецкие производители татарстанским аграриям? Можно сказать, что практически все — от семенного материала до автоматических доильных систем, от инновационных теплиц до интеллектуальных систем внесения удобрений. Наше издание поговорило с представителями нескольких компаний, которые участвовали во встрече.

Так, компания TRUA ENERJİ поставляет разнообразные системы для вертикального сельского хозяйства, гидропонных и геотермальных теплиц, детали для сельскохозяйственной техники, переносных и складных солнечных электростанций, системы производства электроэнергии (знаменитые турецкие солнечные батареи).

Абдулькадир Шахин, представляющий компанию, в Казани впервые. Он объясняет цель своего присутствия:

— В числе прочего мы производим теплицы из пластика и поликарбоната с металлическими составляющими — предполагаем, что тепличное земледелие важно для республики, и хотим внести свой вклад в его развитие. В Казани мы хотим найти способы получения выгоды для двух сторон — у нас есть намерение не только продавать нашу технику, но и инвестировать в сельское хозяйство Татарстана. В конце концов, у нас с вами много исторических связей. Мы уже ведем переговоры с несколькими компаниями. Ввиду того, что работаем в очень специфическом секторе, мы не ожидаем сотен интересующихся — ждем, что с нами увидятся компетентные и имеющие опыт в этой области люди!

Фирма AGROMAR занимается селекцией семян овощных и полевых культур (рапса, кукурузы, подсолнечника). Али Левент Озгёрен, представитель компании, рассказал нам, что в будущем, когда вырастет товарооборот и найдутся достойные партнеры в Татарстане, возможна и локализация производства здесь. Компания планирует развивать экспорт своей продукции на весь мир и путь свой начинает именно с Казани.

Семена (горох, другие бобовые, злаки, овощи) и корма для животных предлагает в Казани и компания EKMEN TARIM. Кстати, ее владелец Ирфан Экмен, крымский татарин по происхождению, в Казани не в первый раз. А потому в беседе с «Реальным временем» замечает:

— У нас общая кровь, общие корни, я сам крымский татарин и заинтересован в том, чтобы начать работу в России именно отсюда, из Татарстана. Думаю, нужно смотреть на все не только с точки зрения экономики, но и придавать значение таким понятиям, как культурная близость и дружба! Мне кажется, что растущее сближение принесет выгоду обеим сторонам.

Экмен-бей говорит, что уже начал бизнес-встречи в Казани и даже уже заключил с потенциальными партнерами предварительные договоренности об испытаниях семенного материала на земле Татарстана, чтобы впоследствии заключить долгосрочные договоренности.

«Наша продукция здесь востребована, и в этом смысле мы вас не подведем»

NARAS MAKINA — крупная технологическая компания, которая поставляет в Европу и на Ближний Восток разнообразные запчасти для тракторов, технику для обработки почвы, посевное оборудование и интеллектуальные системы для опрыскивания и внесения удобрений, доильные системы, кормовые смеси, оборудование для животноводства. Герол Ак, генеральный директор компании, объясняет нашему изданию, что благодаря комплексности подхода и высокой экспертизе компании фермерам предоставляется полный цикл услуг, начиная от первоначальных консультаций и заканчивая сбором урожая. Он рассказывает:

— Мы здесь для того, чтобы укрепить торговые взаимоотношения с Республикой Татарстан от лица нашей компании. Хотим внести свой вклад. Наша компания — третья по величине в Турции по производству автозапчастей для сельскохозяйственной техники. У нас четыре завода, и на них мы можем производить огромное количество техники. Кроме того, мы развиваем интеллектуальное земледелие и системы дистанционного управления сельскохозяйственной техникой: внесение средств защиты растений. Вся эта продукция здесь востребована, и в этом смысле мы вас не подведем!

Технику для передачи кормовых смесей, для производства твердых и жидких удобрений, системы управления внесением удобрений и другое сельхозоборудование предлагает татарстанским аграриям и компания AK ZİRAAТ. А, собственно, сами удобрения — как минеральные, так и органические — с удовольствием поставит в Татарстан фирма AGROTAR.

Активно общался с потенциальными партнерами и представитель очень традиционного бизнеса — AGRIKEY, компания-экспортер свежих фруктов и овощей от ведущих турецких агрофирм



Активно общался с потенциальными партнерами и представитель очень традиционного бизнеса — AGRIKEY

«Наша продукция изготавливается специально под Россию»

Отдельным направлением выступили производители техники для обработки почвы. Действительно, эта техника самая востребованная в любом хозяйстве, а с уходом европейских производителей с рынка фермерам хотелось бы иметь хотя бы какую-то альтернативу российским и белорусским решениям. И эту альтернативу с радостью предоставляют турецкие компании.

К примеру, ÜNLÜ AGRIGROUP производит технику для вспашки земли: культиваторы, сеялки, плуги. Представитель компании в России Турана Исмаилоглу в беседе с нашим изданием рассказала:

— В России мы работаем уже не первый год, сейчас расширяем бизнес. В 2022 году начали работать с Татарстаном, у нас здесь есть дилер, и мы хотим расширить сотрудничество. Проблем в поставках между нашими странами пока нет, так что мы видим хорошие перспективы. Наша продукция изготавливается специально под Россию. Мы уже знаем особенности почв разных российских регионов, и поэтому наша продукция приспособлена именно к местным условиям. Даже металл для наших агрегатов делается по специальному заказу, в зависимости от того, в какой регион мы собираемся поставить эту партию продукции. За качество мы отвечаем: даем два года гарантии. Мы постоянно на связи с клиентами, чтобы узнать, какие у них проблемы, и оперативно их решить. Мы стоим за своим брендом, он уже хорошо известен в России, в Средней Азии и на юге Европы. Мы ориентированы на крупные агрохолдинги, предоставляя не только сервис, но и гарантии, и регулярное обслуживание, и поставку запасных частей.

Культиваторы, сеялки и плуги представляет на суд татарстанских аграриев и компания BARBAROS MOTOR.

Технику для животноводства — доильные аппараты, системы сбора навоза, оборудование для кормления и другие интеллектуальные решения для комфортного и эффективного содержания скота — привезла в Казань компания KURTSAN, готовая оснащать своими изделиями татарстанские фермы и агрохолдинги.

Плотное общение турецких производителей с татарстанскими партнерами продолжалось два часа. На встрече с российской стороны были замечены известные представители крупных консалтинговых компаний, агрокомплексов, банков и даже предприятий общепита. Похоже, что освобождающуюся нишу импорта сельхозоборудования в Татарстан очень быстро заполнят надежные партнеры из Турции, заинтересованные в налаживании добрых и честных торговых отношений.



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