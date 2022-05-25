Онлайн-платформа DaEvet приходит в Казань
В Татарстане открылось представительство международной торговой площадки B2B-формата DaEvet, которая соединяет местный бизнес с турецкими поставщиками
Прямо сейчас на стадии запуска находится международная торговая платформа DaEvet, цель которой — объединить на одной площадке турецких производителей и потребителей их продукции в России. Площадка работает в формате B2B. Первой точкой в России, где DaEvet открыла свое представительство, стала Казань. Уже прошла первая встреча турецкой бизнес-делегации с татарстанскими коллегами: DaEvet организовала визит участников турецкой деловой ассоциации UTEP в Татарстан. Они провели презентацию некоторых своих проектов для потенциальных партнеров в Казани. На встрече собрались представители самых разных сфер предпринимательства из Татарстана: сейчас многие находятся в поисках новых надежных зарубежных партнеров. После презентации прошла нетворкинг-сессия, во время которой были достигнуты конкретные договоренности по ряду проектов.
DaEvet: скажем «Да!» международному сотрудничеству
DaEvet — глобальная платформа, на которой объединятся турецкие производители из самых разных сфер бизнеса и их партнеры из России. Она будет выступать в качестве международного торгового дома, который поможет производителям из Турции напрямую, без посредников, выходить на российский рынок и обзаводиться здесь бизнес-партнерами из числа торговых сетей, электронных площадок и потребителей производимого ими сырья (например, сетей ресторанов или модных домов).
Платформа будет работать как с турецкой, так и с российской стороной, аккумулируя запросы российского бизнеса на поиск продукции или оборудования в Турции. Таким образом, платформа DaEvet станет настоящим бизнес-мостом, переброшенным из Турции в Россию. А удобство передвижения по этому «мосту» обеспечивается тем, что платформа берет на себя решение вопросов по оценке качества, сертификации и доставке продукции из Турции в Россию. Это особенно актуально сегодня, когда нужно прорабатывать новые логистические цепочки, и турецкие партнеры готовы со своей стороны поучаствовать в решении этого вопроса.
Международная площадка онлайн-торговли DaEvet поможет и российскому предпринимателю найти покупателя в Турции на свой товар, так что работать платформа будет в обе стороны. Торговать на платформе могут представители малого, среднего и крупного бизнеса, а также индивидуальные предприниматели.
Меморандум об официальном представительстве DaEvet в России был подписан в присутствии полномочного представителя Татарстана в России Айрата Гатауллина. Партнером в российском представительстве стала Аида Зарипова, меморандум был подписан в том числе и основателями DaEvet — это Тамер Шимшек, Аднан Санджак и Халис Дениз.
Бизнес-миссия UTEP стала первой ласточкой
В качестве «первой ласточки», которую DaEvet привела в Россию, стали участники UTEP — деловой ассоциации, объединяющей предпринимателей из самых разных сфер бизнеса Турецкой Республики. Бизнесмены, входящие в ассоциацию, занимаются образованием и сельским хозяйством, производят продукты и текстиль, работают в области промышленной химии и машиностроения, строительства, ИТ и в других отраслях реального сектора экономики.
Ассоциация была основана 1 февраля 2022 года с целью расширения коммерческих отношений участников как между собой, так и с партнерами из других стран. Присутствие в России ассоциация начинает с Татарстана.
Встреча бизнес-миссии UTEP с представителями бизнес-сообщества Казани прошла в зале Adriana отеля Luciano. Помимо турецкой стороны, на ней присутствовали татарстанские предприниматели: рестораторы, финансисты, девелоперы, маркетологи, представители торговли и других сфер бизнеса. Целью встречи было познакомить стороны друг с другом и, возможно, заключить первые договоренности, обрести новые деловые связи (забегая вперед, скажем: это однозначно удалось).
Актуальность создания новых связей, безусловно, очень высока именно сегодня, когда сотрудничество с рядом западных партнеров становится невозможным. В самых разных отраслях российские предприниматели сегодня ищут способы наладить новые цепочки импорта и экспорта, подбирают партнеров из дружественных стран, готовых занять освобождающиеся на российском рынке ниши. В свою очередь, участники турецкой бизнес-миссии заинтересованы в прямом выходе на российский рынок и предлагают по ряду позиций, кроме прочего, более привлекательные цены, чем те, по которым привыкли работать российские предприниматели.
Так что визит турецкой деловой делегации в Казань обещает стать отправной точкой для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Представители платформы DaEvet уверяют: бизнес-миссии турецких производителей в Россию будут проводиться отныне на постоянной основе.
«Турция — традиционный ведущий международный партнер Республики Татарстан»
На встрече присутствовал полномочный представитель Республики Татарстан в Турецкой Республике Айрат Гатауллин.
Порядка двух миллиардов долларов инвестиций на сегодняшний день сделали турецкие компании в нашу республику, и у нас действует больше десятка турецких заводов!
Турецкие партнеры в своих выступлениях неизменно благодарили его: Гатауллин, по их словам, делает очень много для укрепления международных торговых связей между странами. Приветствуя участников встречи, представитель Татарстана в ТР сказал:
— Республика Татарстан придает большое значение развитию торгово-экономического сотрудничества с Турецкой Республикой. Турция является традиционным ведущим международным партнером Республики Татарстан. Порядка двух миллиардов долларов инвестиций на сегодняшний день сделали турецкие компании в нашу республику, и у нас действует больше десятка турецких заводов! Мы всегда рады дальнейшему взаимодействию. Сегодня здесь собрались люди, готовые развивать сотрудничество. Мы, в свою очередь, заверяем и турецких коллег, и наши татарстанские предприятия о готовности всемерно содействовать этому. Правительство РТ всегда поддерживает подобные контакты, вчера у нас была очень плодотворная встреча в Министерстве промышленности и торговли Татарстана, АИР тоже всегда активно участвует в наших переговорах и взаимодействии. Хотелось бы пожелать коллегам успехов, дальнейшего развития сотрудничества. Ждем дальнейших встреч, переговоров и проектов!
Одним из партнеров встречи выступил Сбербанк. Тимур Набиуллин, начальник управления продаж корпоративным клиентам отделения Банк Татарстан ПАО «Сбербанк», привел для присутствующих краткий анализ рынка турецких инвестиций в Россию и в Татарстан в частности. Из его доклада становится понятно: турецкий бизнес до сих пор тоже прекрасно чувствовал себя в нашей республике, а теперь и наши, и турецкие предприниматели получают новые интересные возможности. Со своей стороны, крупнейшие институциональные банки (например Сбер) предоставляют им услуги, которые обеспечат максимально мягкое и комфортное вхождение в российский рынок.
В качестве иллюстрации успешности работы турецких партнеров в России выступила Регина Саляхова, директор представительства АО «Ишбанк» в Казани. «Ишбанк» — один из крупнейших турецких банков, который уже не первый год работает в нашей стране.
Тамер Шимшек, представитель DaEvet, и Энгин Эрен, вице-президент ассоциации UTEP, в своих выступлениях заверили: Татарстан станет точкой входа в Россию для многих турецких бизнесов. Между нашими народами много общего, у нас есть совместные бизнес-интересы, а турецкие партнеры готовы предоставить татарстанским компаниям широкие возможности для плодотворного сотрудничества.
От фиников до электрических шкафов
Презентация участников UTEP была очень разнообразной и живой.
- Дженк Дурмаз представил пластиковые бытовые предметы, наборы для уборки, губки для мытья посуды от компании Buse Ithalat.
- Энгин Эрен заинтересовал казанских представителей торговли предложением складских стеллажных систем, полок для магазинов, шкафов для документов и бытовых стеллажей из самых разных материалов: от металла до дорогого дерева, от пластмассы до стекла.
- Знаменитая турецкая косметика приходит в Казань, например, с компанией Ixora Kozmetik. Эртурул Далар рассказал о богатейшем спектре продукции своего предприятия, которое производит сотни наименований — от мыла и пены для ванн до зубной пасты и ветеринарной продукции. В комнате для нетворкинга были представлены и образцы продукции, чтобы казанские бизнесмены видели, что называется, товар лицом.
- Еще один косметический бренд — Agarta — концентрируется на халяльной и натуральной косметике, сделанной без применения токсичных компонентов. Ее представитель в комментарии нашему изданию заметил: «В Казани очень красивые люди. И мы хотим, чтобы они были еще красивее, а для этого предлагаем свою продукцию».
- Кенан Карагёз представил семейное предприятие — текстильную фабрику Luitta. Здесь отшивается самая разнообразная одежда — детская, мужская, женская, на все сезоны. Кстати, на этой фабрике шьют свою продукцию многие мировые бренды, среди них — и те, которые недавно ушли с российского рынка и закрыли свои магазины. Например, Zara. И теперь Luitta готова зайти в Казань с собственным брендом и предлагает татарстанским бизнесменам прямое сотрудничество.
- Интересным было выступление Сыддыка Йылдырыма — его компания Teslaform Elektrik изготавливает все виды низковольтных электрощитов, а под брендом CUBERA работает над производством разнообразных элементов электрической инфраструктуры.
- Пожалуй, одной из самых «вкусных» презентаций стало выступление Мустафы Озтюрка, который представил бренд Hurmatat. Компания производит самую разнообразную продукцию из фиников — начиная от варенья и джема, заканчивая самыми разнообразными пастами и сиропами. Господин Озтюрк обратил внимание: это экологичная продукция, не содержащая сахар, полезная и органическая. В общем, соответствует всем современным трендам.
- Мехмет Ялчын представил кофейный бренд Hatir Kahve. На этом семейном предприятии уже 22 года производят обжарку кофейных зерен, продают разнообразное кофейное оборудование, продукты для изготовления кофе. А в качестве сопутствующей продукции предлагают шоколад, сладости и травяные чаи.
Турецкие партнеры предлагают зайти на рынок Татарстана прежде всего с самыми близкими к конечному потребителю товарами. Например, турецкий текстиль выглядит как понятная и качественная альтернатива товарам ушедших из казанских моллов брендов одежды, а компания, предлагающая кофе, предположительно, способна занять нишу, освободившуюся после вышедших с российского рынка итальянцев. Ее представитель намекнул на то, что, возможно, в Казани появится и сеть кофеен, предлагающих тот самый кофе по-турецки в оригинальном исполнении.
После презентации «Реальное время» побеседовало с участниками встречи. Например, представители ресторанного бизнеса уже заключают договоры на пробные поставки с поставщиком турецкого кофе. Есть фирмы, которые заинтересовались текстилем и косметикой, представленными компаниями из Турции. В свою очередь, бизнесмены из Турецкой Республики рассказывают, что видят Татарстан в числе приоритетных территорий развития, и именно отсюда они планируют дальнейшее продвижение на российском рынке. Есть среди них предприятия, которые намерены открыть в нашей республике не только офисы продаж, но и производства.
Так что можно с уверенностью сказать: бизнес-связи между Татарстаном и Турцией продолжат развиваться и укрепляться. Все уверены, что подобным встречам еще только положено начало. Впереди — новые презентации, новые встречи и нетворкинг-сессии, ведь представительство DaEvet в Казани планирует активную работу.
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