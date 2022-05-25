Онлайн-платформа DaEvet приходит в Казань

В Татарстане открылось представительство международной торговой площадки B2B-формата DaEvet, которая соединяет местный бизнес с турецкими поставщиками

Фото: Максим Платонов

Прямо сейчас на стадии запуска находится международная торговая платформа DaEvet, цель которой — объединить на одной площадке турецких производителей и потребителей их продукции в России. Площадка работает в формате B2B. Первой точкой в России, где DaEvet открыла свое представительство, стала Казань. Уже прошла первая встреча турецкой бизнес-делегации с татарстанскими коллегами: DaEvet организовала визит участников турецкой деловой ассоциации UTEP в Татарстан. Они провели презентацию некоторых своих проектов для потенциальных партнеров в Казани. На встрече собрались представители самых разных сфер предпринимательства из Татарстана: сейчас многие находятся в поисках новых надежных зарубежных партнеров. После презентации прошла нетворкинг-сессия, во время которой были достигнуты конкретные договоренности по ряду проектов.

DaEvet: скажем «Да!» международному сотрудничеству

DaEvet — глобальная платформа, на которой объединятся турецкие производители из самых разных сфер бизнеса и их партнеры из России. Она будет выступать в качестве международного торгового дома, который поможет производителям из Турции напрямую, без посредников, выходить на российский рынок и обзаводиться здесь бизнес-партнерами из числа торговых сетей, электронных площадок и потребителей производимого ими сырья (например, сетей ресторанов или модных домов).

Платформа будет работать как с турецкой, так и с российской стороной, аккумулируя запросы российского бизнеса на поиск продукции или оборудования в Турции. Таким образом, платформа DaEvet станет настоящим бизнес-мостом, переброшенным из Турции в Россию. А удобство передвижения по этому «мосту» обеспечивается тем, что платформа берет на себя решение вопросов по оценке качества, сертификации и доставке продукции из Турции в Россию. Это особенно актуально сегодня, когда нужно прорабатывать новые логистические цепочки, и турецкие партнеры готовы со своей стороны поучаствовать в решении этого вопроса.

Тамер Шимшек, один из основателей платформы DaEvet

Международная площадка онлайн-торговли DaEvet поможет и российскому предпринимателю найти покупателя в Турции на свой товар, так что работать платформа будет в обе стороны. Торговать на платформе могут представители малого, среднего и крупного бизнеса, а также индивидуальные предприниматели.

Меморандум об официальном представительстве DaEvet в России был подписан в присутствии полномочного представителя Татарстана в России Айрата Гатауллина. Партнером в российском представительстве стала Аида Зарипова, меморандум был подписан в том числе и основателями DaEvet — это Тамер Шимшек, Аднан Санджак и Халис Дениз.

Бизнес-миссия UTEP стала первой ласточкой

В качестве «первой ласточки», которую DaEvet привела в Россию, стали участники UTEP — деловой ассоциации, объединяющей предпринимателей из самых разных сфер бизнеса Турецкой Республики. Бизнесмены, входящие в ассоциацию, занимаются образованием и сельским хозяйством, производят продукты и текстиль, работают в области промышленной химии и машиностроения, строительства, ИТ и в других отраслях реального сектора экономики.

Ассоциация была основана 1 февраля 2022 года с целью расширения коммерческих отношений участников как между собой, так и с партнерами из других стран. Присутствие в России ассоциация начинает с Татарстана.



Встреча бизнес-миссии UTEP с представителями бизнес-сообщества Казани прошла в зале Adriana отеля Luciano. Помимо турецкой стороны, на ней присутствовали татарстанские предприниматели: рестораторы, финансисты, девелоперы, маркетологи, представители торговли и других сфер бизнеса. Целью встречи было познакомить стороны друг с другом и, возможно, заключить первые договоренности, обрести новые деловые связи (забегая вперед, скажем: это однозначно удалось).

Актуальность создания новых связей, безусловно, очень высока именно сегодня, когда сотрудничество с рядом западных партнеров становится невозможным. В самых разных отраслях российские предприниматели сегодня ищут способы наладить новые цепочки импорта и экспорта, подбирают партнеров из дружественных стран, готовых занять освобождающиеся на российском рынке ниши. В свою очередь, участники турецкой бизнес-миссии заинтересованы в прямом выходе на российский рынок и предлагают по ряду позиций, кроме прочего, более привлекательные цены, чем те, по которым привыкли работать российские предприниматели.

Так что визит турецкой деловой делегации в Казань обещает стать отправной точкой для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Представители платформы DaEvet уверяют: бизнес-миссии турецких производителей в Россию будут проводиться отныне на постоянной основе.

Целью встречи было познакомить стороны друг с другом и, возможно, заключить первые договоренности, обрести новые деловые связи

«Турция — традиционный ведущий международный партнер Республики Татарстан»

На встрече присутствовал полномочный представитель Республики Татарстан в Турецкой Республике Айрат Гатауллин.

Порядка двух миллиардов долларов инвестиций на сегодняшний день сделали турецкие компании в нашу республику, и у нас действует больше десятка турецких заводов!

Турецкие партнеры в своих выступлениях неизменно благодарили его: Гатауллин, по их словам, делает очень много для укрепления международных торговых связей между странами. Приветствуя участников встречи, представитель Татарстана в ТР сказал:

— Республика Татарстан придает большое значение развитию торгово-экономического сотрудничества с Турецкой Республикой. Турция является традиционным ведущим международным партнером Республики Татарстан. Порядка двух миллиардов долларов инвестиций на сегодняшний день сделали турецкие компании в нашу республику, и у нас действует больше десятка турецких заводов! Мы всегда рады дальнейшему взаимодействию. Сегодня здесь собрались люди, готовые развивать сотрудничество. Мы, в свою очередь, заверяем и турецких коллег, и наши татарстанские предприятия о готовности всемерно содействовать этому. Правительство РТ всегда поддерживает подобные контакты, вчера у нас была очень плодотворная встреча в Министерстве промышленности и торговли Татарстана, АИР тоже всегда активно участвует в наших переговорах и взаимодействии. Хотелось бы пожелать коллегам успехов, дальнейшего развития сотрудничества. Ждем дальнейших встреч, переговоров и проектов!

Одним из партнеров встречи выступил Сбербанк. Тимур Набиуллин, начальник управления продаж корпоративным клиентам отделения Банк Татарстан ПАО «Сбербанк», привел для присутствующих краткий анализ рынка турецких инвестиций в Россию и в Татарстан в частности. Из его доклада становится понятно: турецкий бизнес до сих пор тоже прекрасно чувствовал себя в нашей республике, а теперь и наши, и турецкие предприниматели получают новые интересные возможности. Со своей стороны, крупнейшие институциональные банки (например Сбер) предоставляют им услуги, которые обеспечат максимально мягкое и комфортное вхождение в российский рынок.

Тимур Набиуллин, начальник управления продаж корпоративным клиентам отделения Банк Татарстан ПАО «Сбербанк», привел для присутствующих краткий анализ рынка турецких инвестиций в Россию и в Татарстан

В качестве иллюстрации успешности работы турецких партнеров в России выступила Регина Саляхова, директор представительства АО «Ишбанк» в Казани. «Ишбанк» — один из крупнейших турецких банков, который уже не первый год работает в нашей стране.

Тамер Шимшек, представитель DaEvet, и Энгин Эрен, вице-президент ассоциации UTEP, в своих выступлениях заверили: Татарстан станет точкой входа в Россию для многих турецких бизнесов. Между нашими народами много общего, у нас есть совместные бизнес-интересы, а турецкие партнеры готовы предоставить татарстанским компаниям широкие возможности для плодотворного сотрудничества.

От фиников до электрических шкафов

Презентация участников UTEP была очень разнообразной и живой.

Дженк Дурмаз представил пластиковые бытовые предметы, наборы для уборки, губки для мытья посуды от компании Buse Ithalat.

Энгин Эрен заинтересовал казанских представителей торговли предложением складских стеллажных систем, полок для магазинов, шкафов для документов и бытовых стеллажей из самых разных материалов: от металла до дорогого дерева, от пластмассы до стекла.

Знаменитая турецкая косметика приходит в Казань, например, с компанией Ixora Kozmetik. Эртурул Далар рассказал о богатейшем спектре продукции своего предприятия, которое производит сотни наименований — от мыла и пены для ванн до зубной пасты и ветеринарной продукции. В комнате для нетворкинга были представлены и образцы продукции, чтобы казанские бизнесмены видели, что называется, товар лицом.

Еще один косметический бренд — Agarta — концентрируется на халяльной и натуральной косметике, сделанной без применения токсичных компонентов. Ее представитель в комментарии нашему изданию заметил: «В Казани очень красивые люди. И мы хотим, чтобы они были еще красивее, а для этого предлагаем свою продукцию».

Кенан Карагёз представил семейное предприятие — текстильную фабрику Luitta. Здесь отшивается самая разнообразная одежда — детская, мужская, женская, на все сезоны. Кстати, на этой фабрике шьют свою продукцию многие мировые бренды, среди них — и те, которые недавно ушли с российского рынка и закрыли свои магазины. Например, Zara. И теперь Luitta готова зайти в Казань с собственным брендом и предлагает татарстанским бизнесменам прямое сотрудничество.

Интересным было выступление Сыддыка Йылдырыма — его компания Teslaform Elektrik изготавливает все виды низковольтных электрощитов, а под брендом CUBERA работает над производством разнообразных элементов электрической инфраструктуры.

Пожалуй, одной из самых «вкусных» презентаций стало выступление Мустафы Озтюрка, который представил бренд Hurmatat. Компания производит самую разнообразную продукцию из фиников — начиная от варенья и джема, заканчивая самыми разнообразными пастами и сиропами. Господин Озтюрк обратил внимание: это экологичная продукция, не содержащая сахар, полезная и органическая. В общем, соответствует всем современным трендам.

Мехмет Ялчын представил кофейный бренд Hatir Kahve. На этом семейном предприятии уже 22 года производят обжарку кофейных зерен, продают разнообразное кофейное оборудование, продукты для изготовления кофе. А в качестве сопутствующей продукции предлагают шоколад, сладости и травяные чаи.

Презентация была разнообразной и живой

Турецкие партнеры предлагают зайти на рынок Татарстана прежде всего с самыми близкими к конечному потребителю товарами. Например, турецкий текстиль выглядит как понятная и качественная альтернатива товарам ушедших из казанских моллов брендов одежды, а компания, предлагающая кофе, предположительно, способна занять нишу, освободившуюся после вышедших с российского рынка итальянцев. Ее представитель намекнул на то, что, возможно, в Казани появится и сеть кофеен, предлагающих тот самый кофе по-турецки в оригинальном исполнении.

После презентации «Реальное время» побеседовало с участниками встречи. Например, представители ресторанного бизнеса уже заключают договоры на пробные поставки с поставщиком турецкого кофе. Есть фирмы, которые заинтересовались текстилем и косметикой, представленными компаниями из Турции. В свою очередь, бизнесмены из Турецкой Республики рассказывают, что видят Татарстан в числе приоритетных территорий развития, и именно отсюда они планируют дальнейшее продвижение на российском рынке. Есть среди них предприятия, которые намерены открыть в нашей республике не только офисы продаж, но и производства.

Так что можно с уверенностью сказать: бизнес-связи между Татарстаном и Турцией продолжат развиваться и укрепляться. Все уверены, что подобным встречам еще только положено начало. Впереди — новые презентации, новые встречи и нетворкинг-сессии, ведь представительство DaEvet в Казани планирует активную работу.



1 / 70 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов