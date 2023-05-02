Концерн Siemens судится с АО «Казанькомпрессормаш» по долгам за газовые турбины

Фото: Максим Платонов

Немецкий электротехнический концерн Siemens AG, год назад объявивший об уходе из России, пытается урегулировать долговой спор с бывшим партнером. Его московская «дочка» — «Нефтегаз и Энергетика» предъявила очередные требования почти на 2 млн евро к АО «Казанькомпрессормаш» в рамках сделки о поставке газотурбинной установки типа SGT-700 мощностью 32,8 МВатт. Такими турбинами комплектовались многие казанские газоперекачивающие агрегаты (ГПА) для разработки месторождений на Ямале. Кого из отечественных поставщиков турбин выбрать вместо Siemens AG, в Группе ГМС пока не определились. Подробнее — в материале «Реального времени».

Немцы предъявили прошлогодние счета

Российское представительство Siemens с немецкой педантичностью разгребает финансовые обязательства предприятий-партнеров, не торопясь сворачивать свое присутствие в нашей стране. После полугодового отложения дела Арбитражный суд РТ возобновил рассмотрение иска ООО «Нефтегаз и Энергетика» к своему бывшему стратегическому партнеру АО «Казанькомпрессормаш», входящему в группу ГМС. На первом судебном заседании интересы каждой стороны защищали сразу несколько опытных юристов.

Представители германского концерна потребовали взыскать с ККМ основной долг в 1,388 млн евро, неустойку в размере 167,5 тыс. евро, включая 109 603,25 евро «за предыдущие периоды» просрочки оплаты оказания услуг. Кроме того, приплюсован еще долг в 57,8 тыс. евро за просрочку оплаты услуг, выполненных с 13 декабря 2021 года по 27 марта 2022 года, говорится в определении суда. В общей сложности «дочка» Siemens намерена взыскать около 2 млн евро, или 182 млн рублей. Причем истец выразил согласие получить сумму просроченного долга в российских рублях по курсу евро к рублю, установленному Центральным банком РФ на день принятия банком ответчика к исполнению соответствующего платежного поручения.

Теоретически сумма долга — пустяшная в масштабах многомиллиардного бизнеса ГМС, но сам спор имеет ценное значение. Какую позицию занимает «Казанькомпрессормаш», в определении не указано, она и так и осталась неясной. Но, судя по всему, ответчик с долгом не согласен, иначе судебный процесс так и не открылся бы.

Фото: Rufus46/commons.wikimedia.org/CC-BY-SA-3.0

Немецкую инструкцию по монтажу SGT-700 вернут через суд

Разногласия бывших партнеров связаны с поставками немецких газотурбинных установок типа SGT-700 (ICM), которые приобретал «Казанькомпрессормаш» для комплектации ими своих ГПА для нефтедобычи. Не секрет, что ККМ является головным исполнителем контрактов на поставку газоперекачивающих агрегатов для нефтяных компаний, а ООО «Нефтегаз и Энергетика» — его подрядчиком-поставщиком. Без мощных газотурбинных установок типа SGT-700 мощностью 32,8 Мватт нельзя собрать ГПА. По-другому их еще называют приводами, так как они приводят в движение компрессоры для перекачки природного газа. Конкретный договор поставки между Siemens и ККМ в определении арбитража не фигурирует, но указано, что часть просрочки насчитана по «Акту №13 — 5% от суммы задолженности без НДС в размере 1 157 224,25 евро».

В ответ представители АО «Казанькомпрессормаш» выставили необычные требования. Они выступили с ходатайством об истребовании у Siemens Industrial Turbomachinery АВ технической инструкции «Руководство по проведению монтажа и пуско-наладочных работ газотурбинных установок типа SGT-700» (ICM). По их мнению, этот документ и будет служить доказательством (подтверждением) поставки данной установки в пользу ККМ, хотя в идеале им мог быть и сам контракт между сторонами. Однако судья удовлетворил требование казанского завода. И обязал истца выслать руководство по проведению монтажа и пуско-наладочных работ газотурбинных установок типа SGT-700 в распоряжение суда. Техническая инструкция должна поступить к концу апреля.

В чем секрет такой тактики ККМ — пока остается только догадываться. Может быть, у завода отсутствует техническая документация по обслуживанию SGT-700, так как тот полагался на долгосрочное сервисное сопровождение со стороны Siemens Industrial Turbomachinery АВ и нет других способов ее получить легитимно? Юристы компании «Нефтегаз и Энергетика» отказались от комментариев, с казанским предприятием связаться не удалось.

Фото: Максим Платонов

Это не первый иск Siemens к ПАО «Казанькомпрессормаш». До этого бывшие партнеры по поставкам ГПА успели заключить мировое соглашение по урегулированию долга в 199 599,60 фунта стерлингов. Еще в конце прошлого года арбитраж утвердил договоренности о взаимных финансовых уступках по договору оказания услуг №2811/21/ККМ от 26.08.2021, следует из материалов арбитража. Правда, сам акт сдачи-приемки услуг был подписан в мае 2022 года. По условиям соглашения, ККМ выплачивает всю сумму до 24 ноября 2022 года, а истец отказывается в полном объеме от требований к ответчику о взыскании неустойки за просрочку оплаты услуг по договору №2811/21/ККМ от 26.08.2021, начисленной за весь период задолженности. В данном случае долг касался оплаты аванса за поставку ЗИП для КРУЭ по спецификации № 1.1 от 08.11.2022 к договору SE008/11 от 08.11.2022. Условия мирового соглашения были выполнены, что и подтвердили в ООО «Нефтегаз и Энергетика».



Расторгнутый контракт с «НОВАТЭКом»

О каких совместных контрактах ККМ и Siemens идет речь, доподлинно неизвестно, но, судя по суммам, они не такие внушительные. Три года назад их заявка была признана победителем конкурса «НОВАТЭКа» по выбору поставщиков основного оборудования для своего проекта по сжижению газа «Обский СПГ», который должен быть введен в текущем году. Сообщалось, что Siemens поставит семь турбин SGT-700, а ГМС установит десять компрессоров метанового и этанового контуров.

Стоимость контракта на поставку оборудования оценивали примерно в €130 млн (10,5 млрд рублей). В группе ГМС тогда подтвердили, что казанский завод поставит ГПА для проекта «Обский СПГ» в 2021 году: «Казанькомпрессормаш» и ООО «Обский СПГ» — наглядный пример высокой конкурентоспособности технических решений, предлагаемых отечественным машиностроением. «Казанькомпрессормаш» поставит компрессоры собственного изготовления и газотурбинные установки производства компании Siemens в качестве приводов ГПА. Доля применения российского оборудования в рамках контракта составит более 50% его стоимости».

Фото: Максим Платонов

Но в марте 2021 года «НОВАТЭК» расторг контракт с «Казанькомпрессормашем» (группа ГМС) и Siemens: «Сейчас этот проект «Обского СПГ» в стадии рассмотрения, пересмотрен сам принцип его построения. Окончательного технического решения о том, в каком виде его реализовывать, пока нет», — рассказал источник в ГМС. Ни одного привода Siemens AG туда не было поставлено, утверждает он. Но подготовка к нему велась. Так, в отчете ККМ сообщалось, что 7 апреля 2020 г. ПАО «Казанькомпрессормаш» изготовит главные газоперекачивающие агрегаты для «Обского СПГ».

Почему ККМ дружил с немцами

Впрочем, и без этого контракта ККМ плотно сотрудничал с Siemens. ГПА состоит из компрессора, энергетического привода и муфты, которые должны собираться в единый механизм. Газотурбинные установки SGT-700 являлись одним из основных типов приводов в ГПА казанских машиностроителей. Их мощность вдвое выше, чем у многих отечественных аналогов — 32,8 Мватт вместо 16—18 МВатт. Возможно, что этим и объяснялся выбор ККМ в пользу немцев.

Так, в октябре 2020 года «Казанькомпрессормаш» изготовил ГПА для Новопортовского НГКМ в рамках контракта с «Газпромнефть-Ямал». Они были оснащены газотурбинными установками SGT-700 мощностью 32,8 Мватт. Тогда же был выполнен контракт с «Ямал-СПГ» на поставку двух ГПА 607-К-001 на базе центробежных компрессоров 3ГЦ2-63/47-76 для Южно-Тамбейское ГКМ, а также для АО «НОВАТЭК-Пур» (Береговое-2).

Неожиданным исключением стали итоги конкурса «Артикгаз»: тогда Siemens переиграли ККМ в союзе с КМПО. В июне 2020 года казанцы отгрузили две ГПА для обустройства нефтяной части Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения. Впрочем, курс на развитие сотрудничества Siemens не прерывался. 10 июня 2021 г. АО «Группа ГМС» и «Сименс Энергетика» подписали соглашение, определяющее основные направления и общие принципы взаимодействия двух компаний в интересах развития широкомасштабного сотрудничества на рынке России. Сам немецкий концерн всегда рассматривал российский рынок как перспективный, локализуя производство в нашей стране:

— В Санкт-Петербурге мы открыли кластер по производству энергетического оборудования, где осуществляется поэтапная локализация производства газовых турбин большой мощности. В сентябре было открыто сервисное подразделение по ремонту и восстановлению лопаток, и сейчас с более расширенным предложением мы выходим на рынок энергетики РФ, — рассказывали представители Siemens на региональной конференции в Казани.

Фото: compressormash.ru

— Вообще, Siemens — глобальная энергетическая компания с большими амбициями и преференциальными возможностями. Они считаются мировыми лидерами, но тем не менее замена им всегда найдется, — считает глава Ассоциации компрессорных заводов Борис Спектор. — Если говорить о ценах ГПА, то у них всегда были выше, чем у российских поставщиков. Но эта компания — очень капризная. Они приезжают на переговоры — два инженера и восемь юристов, а у наших — всего три человека и на все вопросы отвечают. У них все решают юристы — без их визы ни один контракт не откроешь и не закроешь.

Видимо, по этой причине за Siemens всегда тянется шлейф судебных разбирательств и претензий.

