ОАО Казанский завод компрессорного машиностроения
Промышленность, Машиностроение
Общая информация
ОАО «Казанькомпрессормаш» является ведущим в России и странах СНГ производителем компрессорного оборудования и полнокомплектных решений на базе компрессоров для различных отраслей промышленности. Был основан в 1951 году. С 2012 года предприятие входит в структуру машиностроительного холдинга ОАО «Группа ГМС».
Генеральный директор — Сагдиев Ильнур Ильдарович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Халитова, 1
- Телефон: (843) 291-79-09
- Email: info@hms-kkm.ru
- Сайт: www.compressormash.ru
Дата последнего обновления: 15.03.2018