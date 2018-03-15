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ОАО Казанский завод компрессорного машиностроения

Промышленность, Машиностроение
ОАО Казанский завод компрессорного машиностроения Фото: www.compressormash.ru

Общая информация

ОАО «Казанькомпрессормаш» является ведущим в России и странах СНГ производителем компрессорного оборудования и полнокомплектных решений на базе компрессоров для различных отраслей промышленности. Был основан в 1951 году. С 2012 года предприятие входит в структуру машиностроительного холдинга ОАО «Группа ГМС».

Генеральный директор — Сагдиев Ильнур Ильдарович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Халитова, 1
  • Телефон: (843) 291-79-09
  • Email: info@hms-kkm.ru
  • Сайт: www.compressormash.ru

Дата последнего обновления: 15.03.2018

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