Научный стендап «ScienceTalks» — легко и просто о сложных вещах / «Реальное время Live»
Сегодня в Казани проходит XX юбилейный научный стендап в рамках проекта «ScienceTalks» — это межвузовский проект, направленный на поддержку и развитие технологического предпринимательства и популяризацию науки среди молодежи. Студенты татарстанских вузов представят свои научные проекты — простым, «человеческим» языком доказывая аудитории, что наука не всегда сложные формулы и большие цифры. Проект инициирован технопарком «Идея» еще в 2019 году. Стоит отметить, что участие в проекте бесплатное, а перед выступлением все участники проходят школу спикера, в рамках которой учатся легко и просто говорить о сложных материях. В «ScienceTalks» в разное время участвовали семь вузов Казани (КГЭУ, КГАСУ, КГМУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ, КГАВМ, КГАУ). Всего в 19 проектах приняли участие 980 представителей вузов, 95 из которых, магистры и аспиранты, презентовали свои разработки аудитории. Смотрите в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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