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«Фулл-контакт»: гала-финалы Кубка России по кикбоксингу

08:00, 25.04.2023 2
«Фулл-контакт»: гала-финалы Кубка России по кикбоксингу
Фото: Динар Фатыхов

С 18 по 24 апреля в столице Татарстана проходили Кубок России 2023 и Всероссийское соревнование по кикбоксингу «KAZAN OPEN». С 18 по 20 апреля борцы сражались в дисциплинах «лоу-кик», «лайт-контакт», «поинтфайтинг», «сольные композиции» и с 22 по 24 апреля в дисциплинах «фулл-контакт», «К1». 24 апреля на соревновательной площадке прошли гала-финалы в дисциплинах «фулл-контакт» и «К1».

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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Видео: Камиль Исмаилов, фото: Динар Фатыхов
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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 25 апр
    Круто!
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  • Анонимно 25 апр
    Боюсь такие спортивные игры смотреть
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