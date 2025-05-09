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Заседание межправительственной комиссии Египта и России пройдет 12—14 мая

19:41, 09.05.2025

Заседание межправительственной комиссии Египта и России пройдет с 12 по 14 мая. Об этом сообщил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

— Мы укрепляем наше взаимодействие, а также политические консультации. Поэтому я очень надеюсь, что заседание межправкомиссии между нашими странами успешно пройдет с 12 по 14 мая текущего года, — сказал он.

Он также выразил признательность российскому лидеру за теплый прием и гостеприимство, поздравил его с 80-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Елизавета Пуншева

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