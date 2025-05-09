Милорад Додик после разговора с Путиным заявил об уверенности в поддержке России

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил, что встретился с российским главой Владимиром Путиным. Он выразил уверенность в том, что РС может рассчитывать на поддержку России в защите Дейтонского соглашения.

— После завершения Великого парада российской армии в Москве сегодня разговаривал с президентом Владимиром Путиным о братском сотрудничестве русского и сербского народов. Республика Сербская может рассчитывать на поддержку России и президента Путина в защите Дейтонского мирного соглашения, — заявил лидер РС БиГ в соцсети Х.

Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прибыл в Москву накануне. Он принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

Елизавета Пуншева