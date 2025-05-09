В Казани прошел «Бессмертный полк»

В ней приняли участие 150 тыс. человек

Фото: Реальное время

В Казани завершилась акция «Бессмертный полк». Участие в событии приняли раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. По данным организаторов, на шествие вышли 150 тыс. человек.

Минниханов посетил акцию вместе со своим сыном Искандером. В руках глава Татарстана нес портрет дяди Галимзяна Минниханова. Он пал в бою у деревни Морево 15 декабря 1941 года в возрасте 19 лет. Его похоронили в братской могиле в подмосковной деревне Сухарево. Искандер Минниханов нес портрет деда со стороны мамы — ветерана Великой Отечественной войны Бария Сафиуллина.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ильсур Метшин вышел с портретом деда по линии отца — Музагита Метшина. Он прошел всю войну — с первых дней и до Победы в 1945 году, воевал на Белорусском фронте, был пулеметчиком и участвовал в освобождении Калининграда. Получил пять ранений и две контузии. День Победы встретил в Польше. Ушел из жизни в начале 1960-х годов.

Колонна начала формироваться еще в 12.00. Маршрут движения был тем же, что и в прошлые годы, и начался от площади Свободы. Колонна проследовала по улицам Карла Маркса, Лобачевского, Кремлевской и далее по брусчатому спуску ул. 1 Мая до площади Тысячелетия. Присоединиться к шествию с портретами родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, мог каждый горожанин.

Напомним, «Бессмертный полк» в Казани последний раз проводился два года назад.

Елизавета Пуншева