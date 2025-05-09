Военные песни и полевая кухня: как в сети «ТАИФ-НК АЗС» поздравляли с Днем Победы

Фото: Арсений Фавстрицкий

Самая настоящая полевая кухня развернулась в честь Дня Победы в Казани на АЗС №102 сети «ТАИФ-НК АЗС», что по адресу: ул. Ершова, д. 25г. Посетить ее мог любой желающий — вне зависимости от того, за рулем он или просто гуляет пешком.

— В ООО «ТАИФ-НК АЗС» уже сложилась добрая традиция: ежегодно в честь праздника Великой Победы проводить акцию с выездной полевой кухней. На нашей АЗС можно не только заправиться качественным топливом, поступающим напрямую от производителя, но и попробовать вкусную солдатскую кашу с мясом и горячим чаем, что особенно актуально в эти не самые жаркие дни, — рассказал журналисту «Реального времени» коммерческий директор Общества Наиль Шайдуллин.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Многие из тех, кто стремился на праздничный парад и построение «Бессмертного полка», сворачивали на звуки мелодий военных лет, заправляли автомобили и шли на аромат горячей каши.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Павел и Светлана Михины шли на акцию «Бессмертный полк», но тоже заглянули на звуки военных маршей:

— Вот только что возложили цветы к Вечному огню, вспомнили родных, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, — на фото мои дед, два дяди и тетя. Услышали музыку и заглянули. Сейчас отведаем каши и отправимся к месту формирования «Бессмертного полка», — поделились они планами.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

— 9 мая для нас всегда было и остается особым днем. Собирались всей родней, по 25—30 человек! Поздравляли наших ветеранов. Папа Василий Норманский — ветеран, летчик-бомбардировщик. Воевал на Первом Белорусском фронте. День Победы встретил в Берлине. Есть даже фото, где он на фоне Рейхстага. А сразу оттуда — на Советско-японскую войну. Сейчас папа уже не с нами. И в День Победы мы обязательно приезжаем проведать его на Арском кладбище. Вот и сейчас хотим его навестить в этот замечательный праздник. Это его день, — рассказали Марина и Александр, также заглянувшие на полевую кухню.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Вкусную, наваристую гречневую кашу и чай из полевой кухни можно было попробовать уже с 10 утра. Антуража добавляли первый послевоенный советский внедорожник — ГАЗ-69 и удобно устроившийся у него на крыле юный гармонист, чьи выступления сорвали немало аплодисментов.

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Полевая кухня и сам праздник надолго запомнятся жителям и гостям Казани. Сотрудники «ТАИФ-НК АЗС» постарались для этого сделать все возможное.

Арсений Фавстрицкий