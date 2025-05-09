Завершились переговоры президентов России и Бразилии
Встреча продлилась 2 часа
Переговоры президентов России и Бразилии, Владимира Путина и Луиса Инасиу Лулы да Силвы, в Кремле завершились. Они продлились два часа.
Как сообщалось ранее, в ходе визита в Москву президент Бразилии планирует подписать с российской стороной ряд соглашений.
Помимо этого, помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что Лула да Силва и Путин на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины.
Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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