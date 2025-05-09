Стартовали переговоры Владимира Путина с Лулой да Силвой

Президенты России и Бразилии обсудят взаимодействие стран на международной арене

В Кремле стартовали переговоры президентов России и Бразилии, Владимира Путина и Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Владимир Путин заявил о намерении обсудить взаимодействие стран на международной арене. Также речь зашла о тарифной политике президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, в ходе визита в Москву президент Бразилии планирует подписать с российской стороной ряд соглашений.

Помимо этого, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Лула да Силва и Путин на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины.

Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Елизавета Пуншева