Россия примет участие в церемонии интронизации папы римского Льва XIV
Россия примет участие в церемонии интронизации папы римского Льва XIV. На данный момент правительство выбирает представителя для поездки в Ватикан, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
— Поздравили сразу. Сейчас подберем кандидатуру, — сказал Ушаков журналистам, поясняя, кто представит Россию на церемонии интронизации.
Напомним, церемония интронизации папы римского Льва XIV состоится в воскресенье, 18 мая. Согласно опубликованному календарю, Лев XIV официально взойдет на папский престол с торжественной мессой на площади Святого Петра в Ватикане.
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