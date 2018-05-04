Гиниятов Нияз Вазихович
Общая информация
Генеральный директор ООО УК «ЖКХ «Дербышки»
Родился 14 ноября 1972 года в совхозе «Ныртинский» Кукморского района ТАССР.
Образование:
1994 год — Казанский государственный архитектурно-строительный университет
Трудовая деятельность:
В 1995 – 1997 гг. – мастер по эксплуатации зданий и сооружений ОАО «Жилбытсервис».
В 1997 – 1998 гг. – заместитель главного инженера по охране труда и технике безопасности ОАО «Жилбытсервис».
В 1998 – 2002 гг. — начальник ЖЭУ-32.
В 2003 – 2006 гг. – директор ООО «Танкодром-32».
В 2006 – 2007 гг. – директор ООО «ЖК «Танкодром».
С ноября 2007 г. – генеральный директор ООО «УК „ЖКХ “Дербышки».
С сентября 2015 г. — депутат Казанской городской Думы.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420075, г. Казань, ул. Халезова, 20
- Телефон: (843) 239-94-49
- Email: gkh.derby@bk.ru
- Сайт: www.ukderb.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018