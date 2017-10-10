Управляющая компания «ЖКХ Дербышки»

Общая информация

Управляющая компания "Жилищно-коммунальное хозяйство Дербышки" была создана в 2007 году. Управляющая компания обслуживает 296 многоквартирных жилых домов, расположенных в поселке Дербышки Советского района города Казани.

В соответствии с заключенными договорами управления с собственниками помещений многоквартирного дома, а также договоров социального найма с нанимателями, УК обеспечивает благоприятными и безопасными условиями проживания граждан в многоквартирном доме, обеспечивает сохранность, управление, надлежащее содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также обеспечивает собственников и нанимателей жилищными и коммунальными услугами.



Руководитель - Гиниятов Нияз Вазихович

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