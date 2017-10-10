Управляющая компания «ЖКХ Дербышки»
Общая информация
Управляющая компания "Жилищно-коммунальное хозяйство Дербышки" была создана в 2007 году. Управляющая компания обслуживает 296 многоквартирных жилых домов, расположенных в поселке Дербышки Советского района города Казани.
В соответствии с заключенными договорами управления с собственниками помещений многоквартирного дома, а также договоров социального найма с нанимателями, УК обеспечивает благоприятными и безопасными условиями проживания граждан в многоквартирном доме, обеспечивает сохранность, управление, надлежащее содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также обеспечивает собственников и нанимателей жилищными и коммунальными услугами.
Руководитель - Гиниятов Нияз Вазихович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420075, г. Казань, ул. Халезова, 20
- Телефон: (843) 239-94-49
- Email: gkh.derby@bk.ru
- Сайт: www.ukderb.ru
Дата последнего обновления: 10.10.2017