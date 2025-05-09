В Казани стартовало шествие «Бессмертного полка»

Колонну возглавил Рустам Минниханов

Фото: Динар Фатыхов

В Казани началось шествие «Бессмертного полка». Колонну возглавил раис Татарстана Рустам Минниханов с фотографией своего дяди Галимзяна Минниханова.

По данным организаторов, в акции принимают участие 150 тыс. человек.

Колонна начала формироваться еще в 12.00. Маршрут движения останется прежним, что и в прошлые годы, и начнется от площади Свободы. Колонна проследует по улицам Карла Маркса, Лобачевского, Кремлевской и далее по брусчатому спуску ул. 1 Мая до площади Тысячелетия. Присоединиться к шествию с портретами родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, мог каждый горожанин.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Напомним, «Бессмертный полк» в Казани последний раз проводился два года назад.

Прямую трансляцию «Бессмертного полка» ведет телеканал ТНВ.

Елизавета Пуншева