Ватикан назначил дату интронизации папы римского Льва XIV
Она состоится 18 мая
Церемония интронизации папы римского Льва XIV состоится в воскресенье, 18 мая. Об этом сообщила служба печати Святого престола.
Согласно опубликованному календарю, Лев XIV официально взойдет на папский престол с торжественной мессой на площади Святого Петра в Ватикане.
Традиционно на интронизации понтификов присутствуют делегации высоких гостей со всего мира.
Накануне в Ватикане объявили нового папу римского — им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. С балкона собора Святого Петра кардинал-протодьякон Доменик Мамберти торжественно провозгласил: «У нас есть Папа — Его Превосходительство Роберт Фрэнсис Прево, Лев XIV».
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