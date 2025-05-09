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Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись поздравлениями ко Дню Победы

15:37, 09.05.2025
Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись поздравлениями ко Дню Победы
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, обменялись поздравлениями ко Дню Победы через помощников. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

— Через своих помощников президент России и президент Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника, — сказал Ушаков Первому каналу.

Елизавета Пуншева

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