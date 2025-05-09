Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись поздравлениями ко Дню Победы
Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, обменялись поздравлениями ко Дню Победы через помощников. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.
— Через своих помощников президент России и президент Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника, — сказал Ушаков Первому каналу.
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