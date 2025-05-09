Рустам Минниханов встретился с делегацией Гагаузии

Фото: Артем Дергунов

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с делегацией автономно-территориального образования Гагаузия (Молдова). Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Делегация состояла из зампреда исполкома АТО Гагаузия Виктора Петрова и депутата парламента Республики Молдова Александра Суходольского. Они прибыли в Казань для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы.

Минниханов отметил важность дальнейшего обмена делегациями и развития культурных связей. На данный момент между Татарстаном и Гагаузией подписано соглашение о сотрудничестве, действует соглашение между ТПП, установлены побратимские отношения между городами Нурлатом и Чадыр-Лунгой, а также Буинским и Окницким районами.

Стороны обсудили развитие торгово-экономических связей, взаимодействие в области АПК, ИТ-сфере, медицине, фармацевтике, других сферах.

— Надеемся, что дружеские взаимоотношения с нашими братьями-гагаузами будут только крепнуть, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Елизавета Пуншева