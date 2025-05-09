Путин назвал Египет одним из ключевых партнеров России в Африке

В Кремле стартовали переговоры президентов России и Египта, Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Сегодня российско-египетские взаимоотношения успешно развиваются. Наше сотрудничество носит многоплановый характер, основывается на положениях договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, — сказал Путин.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Ас-Сиси в свою очередь заявил, что Россия и Египет укрепляют отношения и проводят политические консультации.

— Египет — один из ключевых партнеров России в Африке, — сказал Путин.

Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы 8 мая.

Елизавета Пуншева