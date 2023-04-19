Вторая «вечная» мечеть Татарстана и дом музы Тукая

Татарская слобода Чистополя как туристический маршрут

Фото: pastvu.com Татарская слобода Чистополя.

С 2019 года Чистополь обещает стать новым крупным туристическим центром: четыре новых музея: поэтов Леонова и Сельвинского, музей имени Бутлерова, музей жертв политических репрессий и диссидентства, — и реставрация центра. В музее города разместится музей купечества, а он сам переедет в новый комплекс. Чего не хватает в этом списке? Правильно, татарской истории.

Как прихожане спасли «Нур»

Также Чистополь — это город, где жили богослов Мухамед-Закир Камалов, имам Первой соборной мечети Мухамед-Нажиба Амирхан (в городе есть памятник его племяннику, писателю Фатиху Амирхану), муза Габдуллы Тукая Зайтуна Мавлюдова, писатель Мирсай Амир и многие другие. В Чистополе есть монумент Гаязу Исхаки, родившемуся недалеко отсюда. В прошлом году вышла книга «Звезды-просветительницы Чистопольского уезда: историко-документальный и библиографический сборник» о выдающихся женщинах рубежа XIX—XX веков. Ну а в том же городском музее вам обязательно расскажут про древний булгарский город Джукетау, стоявший здесь в X—XV веках.

Каков традиционный маршрут по городу? Идешь от берега по улице Карла Маркса, посетив музей города и дом учителя, доходишь до Скарятинского сада и дальше двигаешься по ул. Ленина, заходя в музей Пастернака и Гостиный двор.

Училище. Фото: Xpyctxpyct/wikipedia.org/CC-BY-SA-4.0

Но если в первой части повернуть направо, то окажешься в татарской слободе. Наверное, такой была Ново-Татарская в Казани: похожая на частный сектор, при этом с отчетливо видным национальным колоритом.

Первый адрес — это двухэтажное каменное здание женского мусульманского училища (ул. Вахитова, 26), русско-татарская начальная школа для татарских девочек постройки 1911 года (в Казани еще таких не строили). Ее открыли по инициативе местных купцов и имама Амирханова. В первый год здесь учились 33 девочки.

Позже училище стало частью Первой соборной мечети (ул. Вахитова, 39). Деньги на ее постройку в 1857 году дал купец из села Верхняя Сосна (ныне — Сосна Балтасинского района) Хасан Мусич Якупов. Как и казанская «Марджани», она никогда не закрывалась, хотя в 1930-е у нее срезали минарет. В 1970-м мечеть сгорела в пожаре, однако местные прихожане быстро отстроили ее заново. Возможно, самая красивая деревянная историческая мечеть Татарстана. С ней также связано имя суфия Мухаметзакира Абдулвагаповича Мухаметкамалова.

Мечеть. Фото: Marat Kamalevsky/wikipedia.org/ CC BY-SA 4.0

Где-то рядом находился дом, в котором первый год жизни провела София Губайдуллина — самый известный татарстанский композитор. Ставший ее казанским адресом дом на улице Тельмана теперь — Центр современной музыки.

У мечети было свое медресе (ул. Вахитова, 61), его построили в 1913-м, здесь учились около 200 человек. Сейчас это мечеть «Мунир», где также учатся шакирды.

Дом Мавлюдовой. Фото: google.ru/maps

Габдулла, Зайтуна и запонки

По соседству, на Нариманова, 85, есть также здание медресе «Камалия». Его открыл богослов Камалов в 1874 году. В нем получали знания писатели Гаяз Исхаки и Ризаэтдин Фахретдин. В 2019-м он превратился в одноименный досугово-развивающий центр.

Наконец, по адресу Вахитова, 69 находится дом, где жила Зайтуна Мавлюдова. Дом принадлежал купцу Михаилу Челышеву и был доходным. Сейчас это обычное жилище на несколько семей. В последний раз его ремонтировали в 1957 году, дом не внесен в реестр памятников истории и архитектуры. Кстати, Мавлюдова училась и в упомянутом выше мусульманском училище.

Фото: museum.ru

Она познакомилась с Габдуллой Тукаем в 1908 году в редакции казанской газеты «Эль-Ислах» (Казань, ул. Габдуллы Тукая, 63), куда зашла с подругой, чтобы увидеть популярного поэта. То есть ей было 16 лет. В 1908-м она вернулась в Чистополь. Ее подарок, запонки, хранится в музее Тукая. В 1910-м Габдулла Кариев со своей труппой «Сайяр» приехал в Чистополь, и она узнала, что ей посвящены стихи. Зайтуна выпросила у Кариева фотографию Тукая.

Та самая фотография. Из архива Института языка, литературы и искусства Академии наук РТ

После смерти Тукая Мавлюдовы уехали из Чистополя в Уральск, где Зайтуна вышла замуж за сына суфия Зайнуллы Расулева — Габделькадыра Расулева. В 1929-м семья приехала в Казань, где Мавлюдова умерла в 1950-м. Ее сын, поэт Атилла Расих, подарил ту фотографию музею Тукая. В 2021 году музыковед Филюса Арсланова, придя к могиле артистки Шафики Кутдусовой на Ново-Татарском кладбище, нашла рядом место, где была похоронена Мавлюдова.