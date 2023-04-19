«С сельхоззапчастями решили проблему, но они подорожали на 50—100%»
Татарстанские аграрии нашли замену пропавшей импортной технике, хотя альтернатива оказалась дорогой
Несмотря на большие сложности с пропавшей импортной техникой и запчастями, татарстанским фермерам удалось начать весенне-полевые работы в срок. По их словам, альтернативой европейским тракторам стали китайские машины, и даже там, где немецкие оказались незаменимы, нашли выход. Правда, решение вопроса оказалось дороже наполовину, а где-то и в два раза. Как выходили из положения аграрии республики — подробнее в материале «Реального времени».
«Восемь из 13 тракторов китайские»
В этом году аграрии Татарстана приступили к весенне-полевым работам раньше обычного. Во всех районах начали боронование посевов и зяби, а в 26 уже ведут яровой сев.
Правда, в этот раз сельхозпредприятия начинают сезон в новых экономических условиях. В связи с санкциями возникают трудности с поставкой техники и запасных частей для нее. Если до сих пор главы хозяйств закупали трактора и сеялки из европейских стран, то сейчас их выбор сильно ограничен. По объективным причинам сейчас аграрии закупаются в основном отечественными машинами и оборудованием из дружественных стран.
Кроме того, наряду с российской и белорусской техникой на поля Татарстана выходит китайская. В арское ООО «Возрождение» в этом году привезли аж пять китайских тракторов и один КАМАЗ. Купили технику по программе лизинга.
— Мы остановили свой выбор на китайских тракторах. Думаем, что они достаточно надежны. Кроме того, они отличаются от европейских по цене. С запчастями удалось решить проблему, все укомплектовано, хотя нельзя не сказать о том, что они подорожали — некоторые на 50% и даже на 100%, — рассказал руководитель хозяйства Ильгизар Садыков.
В хозяйстве уже приступили к весеннему севу. Всего предстоит засеять рожью, ячменем, пшеницей, овсом и горохом 8,5 тысячи гектаров посевных земель. По словам Садыкова, семена у их предприятия почти все свои, единственное, что закупают — семена кукурузы, поставок которых ждут в ближайшие дни. «Мы не работаем с иностранным сырьем. Кукурузу заказываем в Краснодарском районе, Ставрополье, Кубани. Главное, чтобы не было засухи», — отметил он.
«Немецкие сеялки ничто не заменит»
О покупке китайской техники рассказали еще в одном хозяйстве Арского района — АФ «Кырлай», здесь приобрели трактор Hanno. Это сравнительно новый бренд одного из ведущих производителей промышленного оборудования Китая, который в прошлом году начал выходить на российский рынок.
Как рассказал, главный инженер, запчасти удалось полностью укомплектовать, но это стало возможным только потому, что позаботились об этом заранее, уже осенью:
— Мы приступаем к севу, готовы на сто процентов. Комплектующие и запчасти — это не проблема. Проблема в цене. Каждый раз как приходит та или иная запчасть, она оказывается дороже. Поставщики объясняют это таможенными сборами. Приходится доплачивать, никуда не деться.
Как рассказал директор агрофирмы Ильнар Гайнутдинов, несмотря на трудности с поставками, хозяйство все равно делает выбор в пользу европейских сеялок, которых в Китае попросту не производят:
«Время ожидания растягивается на два и более месяцев»
Если в Арском районе китайской техники уже достаточно много, то в Сармановском еще ни одно хозяйство не решилось ее купить. Об этом нам рассказал Николай Сахуриев, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия района:
По словам Сахуриева, сейчас хозяйства Сармановского района стараются покупать отечественную технику. В этом году еще ни одно предприятие не привозило иномарки:
— Знаем, что многие сейчас переключаются на китайскую технику, но мы смотрим на нее пока с настороженностью. Думаем, что пока не отлажена система логистики, впоследствии может возникнуть та же проблема с поставкой запчастей. У нас еще никто не заказывал китайскую технику.
«Неприятный осадок остался»
О недоверии к зарубежной технике рассказал и руководитель обособленного подразделения компании ООО «Техно-Снаб» в Татарстане Гарей Нутфуллин, который признался, что предпочитает не связываться с ней:
Нутфуллин рассказал, что в бизнес-портфеле компании остаются несколько зарубежных брендов — это Китай, Турция, Франция и Чехия. Определенную технику из этих стран заказать и получить пока еще возможно. Их запчасти можно провести через таможенный союз, но это дольше и дороже.
— Единственная проблема в этом году для нас — это то, что рано растаял снег. Мы никак этого не ожидали. Строили один план по запуску и сборке техники: в начале апреля планировали собрать зубовые бороны, а потом перейти на посевную технику. А в этом году получилось так, что всем все надо прямо сейчас, потому что снег ушел, поля сохнут и надо успеть засеять. Мы рассчитывали, что все это будет дней на 10 позже. Сейчас у всех аврал, — отметил собеседник издания.
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