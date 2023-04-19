«С сельхоззапчастями решили проблему, но они подорожали на 50—100%»

Татарстанские аграрии нашли замену пропавшей импортной технике, хотя альтернатива оказалась дорогой

Фото: Ленар Абдуллин

Несмотря на большие сложности с пропавшей импортной техникой и запчастями, татарстанским фермерам удалось начать весенне-полевые работы в срок. По их словам, альтернативой европейским тракторам стали китайские машины, и даже там, где немецкие оказались незаменимы, нашли выход. Правда, решение вопроса оказалось дороже наполовину, а где-то и в два раза. Как выходили из положения аграрии республики — подробнее в материале «Реального времени».

«Восемь из 13 тракторов китайские»

В этом году аграрии Татарстана приступили к весенне-полевым работам раньше обычного. Во всех районах начали боронование посевов и зяби, а в 26 уже ведут яровой сев.



Правда, в этот раз сельхозпредприятия начинают сезон в новых экономических условиях. В связи с санкциями возникают трудности с поставкой техники и запасных частей для нее. Если до сих пор главы хозяйств закупали трактора и сеялки из европейских стран, то сейчас их выбор сильно ограничен. По объективным причинам сейчас аграрии закупаются в основном отечественными машинами и оборудованием из дружественных стран.



Кроме того, наряду с российской и белорусской техникой на поля Татарстана выходит китайская. В арское ООО «Возрождение» в этом году привезли аж пять китайских тракторов и один КАМАЗ. Купили технику по программе лизинга.

Ильгизар Садыков (третий справа): «Мы остановили свой выбор на китайской технике». Фото: Ленар Абдуллин

— Мы остановили свой выбор на китайских тракторах. Думаем, что они достаточно надежны. Кроме того, они отличаются от европейских по цене. С запчастями удалось решить проблему, все укомплектовано, хотя нельзя не сказать о том, что они подорожали — некоторые на 50% и даже на 100%, — рассказал руководитель хозяйства Ильгизар Садыков.

В хозяйстве уже приступили к весеннему севу. Всего предстоит засеять рожью, ячменем, пшеницей, овсом и горохом 8,5 тысячи гектаров посевных земель. По словам Садыкова, семена у их предприятия почти все свои, единственное, что закупают — семена кукурузы, поставок которых ждут в ближайшие дни. «Мы не работаем с иностранным сырьем. Кукурузу заказываем в Краснодарском районе, Ставрополье, Кубани. Главное, чтобы не было засухи», — отметил он.

— Покупать европейскую технику сейчас нет возможности. Она намного дороже, кроме того, едет долго и с запчастями впоследствии могут возникнуть проблемы. В 2023 году из 13 тракторов, купленных сельхозпредприятиями Арского района, восемь были из Китая. Если раньше китайская техника была штучным экземпляром, то сейчас ее количество увеличивается, — рассказал глава сельхозуправления Арского района Ленар Абдуллин.

«Немецкие сеялки ничто не заменит»



О покупке китайской техники рассказали еще в одном хозяйстве Арского района — АФ «Кырлай», здесь приобрели трактор Hanno. Это сравнительно новый бренд одного из ведущих производителей промышленного оборудования Китая, который в прошлом году начал выходить на российский рынок.

— Трактор из самого Китая, а не собранный у нас из китайских деталей. В нашем хозяйстве это первый китайский трактор, — рассказал главный инженер агрофирмы Айзат Ахметханов, — Мы взяли его на пробу. Посмотрим, как он себя покажет в работе. Этот трактор, конечно, не сможет полностью заменить европейскую технику, но стоит намного дешевле. Если техника сделана в самом Китае, предполагается, что она довольно надежная, по аналогии с понятием «фабричный Китай», как в производстве одежды. Китайская техника может выполнять ту же работу, что и европейская, а купить ее можно на несколько миллионов дешевле.

Как рассказал, главный инженер, запчасти удалось полностью укомплектовать, но это стало возможным только потому, что позаботились об этом заранее, уже осенью:



— Мы приступаем к севу, готовы на сто процентов. Комплектующие и запчасти — это не проблема. Проблема в цене. Каждый раз как приходит та или иная запчасть, она оказывается дороже. Поставщики объясняют это таможенными сборами. Приходится доплачивать, никуда не деться.

Как рассказал директор агрофирмы Ильнар Гайнутдинов, несмотря на трудности с поставками, хозяйство все равно делает выбор в пользу европейских сеялок, которых в Китае попросту не производят:

— Я могу с полной уверенностью сказать, что немецкие сеялки ничто не заменит. Мы допускаем, что в будущем трудно будет их обслуживать, но предпочитаем идти на риск. В этом году агрофирма приобрела немецкую картофельную сеялку Amazone на заводе в Самаре. Такую технику здесь продолжают выпускать из комплектующих, которые поставляются из Германии. Кроме того, мы приобрели кукурузную сеялку, которую нам поставили непосредственно из Франции.

Фото: Ленар Абдуллин

«Время ожидания растягивается на два и более месяцев»

Если в Арском районе китайской техники уже достаточно много, то в Сармановском еще ни одно хозяйство не решилось ее купить. Об этом нам рассказал Николай Сахуриев, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия района:



— На сегодня все хозяйства района перешли к севу ячменя, с техникой все в порядке. Самая главная проблема — это сроки поставок запчастей и комплектующих. В последние годы многие хозяйства перешли на энергонасыщенные трактора, произведенные за рубежом, в частности в Европе. Раньше вся система была налажена. Сейчас же сроки поставок увеличиваются или вовсе комплектующих нет в наличии. К счастью, на этот раз все удалось разрешить. Все хозяйства без потерь смогли подготовить технику и приступить к севу. Хозяйства позаботились о запчастях заранее. Если раньше любую недостающую деталь можно было получить за две недели, то сейчас время ожидания растягивается на два и более месяцев. К весеннему севу надо заказывать комплектующие как минимум в ноябре.

По словам Сахуриева, сейчас хозяйства Сармановского района стараются покупать отечественную технику. В этом году еще ни одно предприятие не привозило иномарки:



— Знаем, что многие сейчас переключаются на китайскую технику, но мы смотрим на нее пока с настороженностью. Думаем, что пока не отлажена система логистики, впоследствии может возникнуть та же проблема с поставкой запчастей. У нас еще никто не заказывал китайскую технику.

Фото: Ленар Абдуллин

«Неприятный осадок остался»



О недоверии к зарубежной технике рассказал и руководитель обособленного подразделения компании ООО «Техно-Снаб» в Татарстане Гарей Нутфуллин, который признался, что предпочитает не связываться с ней:



— С иномарками я не работаю. К тому же уже нет такого спроса на них, как раньше. И, честно признаться, нет желания работать с зарубежной техникой. Я уже обжегся на этом. В прошлом году я привозил погрузчик из Китая, обозначил клиенту одни сроки, но в итоге не удалось их выдержать. Это был конец года, в декабре техника застряла на таможне. Перешла границу только в 2023 году. Таким образом, увеличились сроки поставки и вырос утилизационный сбор. Мы его взяли на себя, не стали увеличивать цену для заказчика. В общем неприятный осадок остался. Проще использовать потраченное время и ресурсы на заказы отечественной техники, чем возиться с иномарками.

Нутфуллин рассказал, что в бизнес-портфеле компании остаются несколько зарубежных брендов — это Китай, Турция, Франция и Чехия. Определенную технику из этих стран заказать и получить пока еще возможно. Их запчасти можно провести через таможенный союз, но это дольше и дороже.



— Единственная проблема в этом году для нас — это то, что рано растаял снег. Мы никак этого не ожидали. Строили один план по запуску и сборке техники: в начале апреля планировали собрать зубовые бороны, а потом перейти на посевную технику. А в этом году получилось так, что всем все надо прямо сейчас, потому что снег ушел, поля сохнут и надо успеть засеять. Мы рассчитывали, что все это будет дней на 10 позже. Сейчас у всех аврал, — отметил собеседник издания.