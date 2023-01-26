«Я бы и рад купить отечественное, но аналогов у нас нет»: татарстанские фермеры рискуют остаться без техники

Аграрии Татарстана — о проблеме подготовки сельхозтехники к посевной в отсутствие импортных комплектующих

Фото: Миляуша Кашафутдинова

Татарстанские сельхозпроизводители входят в активную фазу подготовки техники к новому весенне-полевому сезону. Новая геополитическая реальность внесла коррективы в этот процесс. Основной проблемой в обеспечении аграриев техникой и запчастями остаются логистические сбои. В связи с вводом санкций со стороны европейских стран появились трудности с поставками необходимых комплектующих, оборудования и самих сельхозмашин. Готовы ли фермеры республики перейти с импортной техники на отечественную — выясняло «Реальное время».

«Все есть, но дороже и дольше»



Марат Каримов, директор агрофирмы «Кырлай» Арского района — лидера по выращиванию картофеля, рассказал, как в его хозяйстве готовят технику к посевной. По его словам, серьезных проблем с импортными комплектующими удалось избежать, благодаря заранее спланированной работе.

— Все запчасти приходят, просто сроки увеличились и цены поднялись. В нашем хозяйстве около 80% от всей техники — импортного производства. Мы позаботились о ней заранее: сделали заказы и проплатили 30% от стоимости. Стараемся покупать только самое необходимое, если есть возможность подбираем запчасть сами, например, те же подшипники или ремни — мелкие детали заменить легче всего. То, что не можем найти здесь, заказываем из-за рубежа. В целом, по нашим подсчетам за последние год-полтора, затраты на запчасти возросли примерно на 50%.

Как рассказал главный инженер агрофирмы Айзат Ахметханов, проблему с импортными запчастями аграрии приноровились решать по-своему. На импортную технику в одном случае необходимы оригинальные комплектующие, в другом — их можно заменить на китайские, в третьем — запчасть можно сделать и самим.



Фото: Миляуша Кашафутдинова

— Сегодня потребность в запчастях на семь тракторов New Holland составляет 5 млн рублей, на пять комбайнов нужно запчастей примерно на 8 млн рублей. Цены выросли в несколько раз.



Глава хозяйства признался, что не собирается отказываться от импортной техники по той простой причине, что ни в России, ни, к примеру, в Белоруссии нет их аналогов:



— Я бы и рад покупать технику отечественного производства, но зачастую той, которая нам нужна, просто нет. Например, мы несколько лет назад приобрели огромный комбайн для уборки картофеля, произведенный в Германии, Dewulf — таких насчитывается всего 15 в России, в Татарстане — два и оба наши. Его отечественных аналогов нет. Я бы с удовольствием купил бы такой же отечественный, но его попросту не существует в природе. И высокоточных сеялок у нас не производят. Сейчас я планирую приобрести сеялку Amazone немецкого производства на заводе в Самаре.

Есть и обратные примеры, когда зарубежным товарам предпочитают свое. Глава агрофирмы рассказал, что несколько лет назад хозяйство закупало семенной картофель в Германии, сейчас же нашелся аналог в Московской области. Сорт, устойчивый к погодным изменениям и вирусам, вывели российские ученые.

Фото: Миляуша Кашафутдинова

— Все, что можно заменить на отечественное, мы с удовольствием заменяем. Но сделать это сразу — проблематично. Думаю, это касается всех хозяйств. Если уже есть приобретенная импортная техника, ее хочется сохранить надолго, ведь за нее еще надо платить и кредит, — отметил Марат Каримов.



По словам агрария, государственная помощь сейчас стала более ощутима: в частности увеличился размер субсидий.

— Чем лучше ты работаешь, тем больше субсидий ты можешь получить. К тому же продолжает действовать программа «70/30», к примеру, сейчас нам компенсировали затраты 2021 года.

Фото: Миляуша Кашафутдинова

«Я сделал выбор в пользу беспроблемной техники»



Проблемы с логистикой импортной техники признают и сами дилеры. Руководитель обособленного подразделения компании ООО «Техно-Снаб» в Татарстане Гарей Нутфуллин рассказал «Реальному времени», что предпочитает иметь дело с «беспроблемной» техникой, надежной по срокам и логистике. К примеру, налажена деятельность с Алтайским краем, в частности с Барнаулом.

— Раньше мы позиционировались, как официальный дилер сельхозтехники их Чехии, Франции, Турции. Мы и сейчас можем привезти зарубежную технику и комплектующие, но только по запросу. Мы сразу озвучиваем клиенту все риски, берем предоплату и сообщаем, что время доставки увеличивается до 9 месяцев. И даже в этом случае гарантий никаких нет: могут быть задержки по срокам или изменится курс доллара и евро. То есть с импортной техникой сейчас все сложно. По крайней мере для меня, хотя среди моих коллег есть такие, для которых продавать технику из-за рубежа удается и в этих условиях. Мне же нравится работать с беспроблемной техникой, — рассказал дилер.

Фото: Миляуша Кашафутдинова

Как отметил Гарей Нутфуллин, запросы на импортную технику несмотря ни на что остаются.



— Сейчас я везу погрузчик из Китая, но он на какое-то время застрял на границе. Мы заранее обговорили с клиентом то, что сроки могут меняться, покупатель вошел в положение, хотя имел полное право возмутиться, по договору все сроки уже прошли. У нас остаются деловые связи с компаниями из Чехии и Франции, но тут тоже есть нюансы. Например, мы забронировали у чешской компании 70 плугов, из них нам предоставили только 10.

Компания обеспечивает гарантийное обслуживание техники в течение года, в том числе импортной. Парнеры привозят оригинальные запчасти через третьи страны, рассказал предприниматель, в большей степени через страны Таможенного союза.

— У нас есть указание от Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ о том, что мы должны реагировать на запросы аграриев 24 часа в сутки. Самое главное — чтобы у местных фермеров не было проблем. Если компания не может уложиться в нужные сроки и не способна обеспечить всем необходимым, на ее место находят других. Все строго. Поэтому репутация для нас очень важна.

Гарей Нутфуллин отметил еще и то, что сейчас цены на некоторые иномарки даже дешевле, чем на отечественную сельхозтехнику. Все из-за курса доллара и евро.

— Но привезти иномарку — проблема. Скоро в Казани состоится выставка «ТатАгроЭкспо». На ней я представлю пять позиций сельхозтехники, одна из них чешская. Я успел привезти ее заранее. Чешская машина уже оплачена клиентом, после выставки она сразу уедет к нему.

«Теперь особенное значение приобретает бережное отношение к технике»

Все непросто, но выход можно найти всегда, признался глава КФХ «Минниханов Минталип Исмагилович» Тукаевского района Минталип Минниханов:

— Думаю, даже если будут введены еще более жесткие санкции, не стоит отчаиваться. Нужно переходить на отечественные машины. Минск, Ростов — здесь выпускается отличная техника. Ситуация не катастрофичная. Все сельхозпредприятия стараются иметь свой резерв. Самое главное для нас — чтобы цена на сельхозтовары была соответствующей, чтобы мы могли закрывать свои затраты. К примеру, в этом году большая проблема с ценой на зерно: ее можно сказать не дают вовсе. То, что предлагается сейчас, не покрывает даже себестоимости. Хотя надо отметить, что государство планирует поддержать производителей и добавлять по 2 рубля на каждый килограмм зерна.

Фото: tukai-rt.ru

Минталип Минниханов рассказал, что в его хозяйстве 70% техники — импортная. По его словам, она отличается в первую очередь надежностью, не ломается во время посевных работ или во время уборки.

— Мы всегда относимся с заботой к такой высокоточной технике, не сажаем на нее работать абы кого. Например, у нас есть бельгийский картофелеуборочный комбайн, на нем работает только мой сын — управляющий и еще один человек — инженер механик, который закончил университет. Простого механизатора на такую технику мы не сажаем. Есть у нас и надежная белорусская техника. Например, комбайн, который работает уже 8 лет, мы ни разу не меняли даже аккумулятор на нем, на этом комбайне работаю я сам. Если выходит из строя какая-то несложная деталь, мы можем отреставрировать ее сами, — говорит фермер.

Фото: tukai-rt.ru

Сейчас КФХ строит новое универсальное хранилище на 2,5 тонны и планирует приобрести зерноочистительный комплекс. Минталип Минниханов сообщил о том, что собирается купить новую технику в Минзелинском районе Татарстана.



— Сам я думаю, что надо возвращаться к отечественной технике, это вполне реально. Спасибо государству, 30% от стоимости техники компенсируется, хотя далеко не сразу, с опозданием примерно на 2 года, но есть другой момент — продавцы уже успевают повысить цены на эти же 30%.

«Труднее всего импортозамещаются доильные залы и техника для выращивания овощей»

В агропромышленном комплексе республики более 10% тракторов и более 30% сельхозмашин являются импортными. Такие данные приводит Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ. По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рафаэля Фатахова, курс на импортозамещение начался еще задолго до февраля 2022 года.

— В ремонтный сезон 2022/23 годов необходимо будет восстановить значительное количество сельхозтехники. На закупку запасных частей к сельхозтехнике требуется 5,2 млрд рублей, в том числе на импортную технику — 2,6 млрд рублей. За последние годы цены на импортные запчасти выросли в три раза и более. В связи с этим совместно с Министерством промышленности и торговли РТ ведется работа по освоению производства запасных частей на промышленных предприятиях. С начала курса импортозамещения на машиностроительных и малых предприятиях республики произведено более 2 тыс. наименований запасных частей к импортной технике. Цены на детали в среднем в два раза ниже, чем на оригинал.

Как рассказал заминистра, наибольший вклад в импортозамещение вносит компания «Финпром» — предприятие адаптирует отечественные двигатели «ЯМЗ» под тракторы «Нью Холланд TJ450». Трактор испытан на агрегате глубокой переработки в хозяйстве «Нармонка» Лаишевского района. Опыт показал значительную экономию топлива по сравнению с оригиналом, в то же время мощность была сохранена. Стоимость двигателя ЯМЗ-7511 мощностью 420 л. с. — 2,6 млн рублей. Двигатель ЯМЗ-6508 мощностью 530 л. с. стоит 2,8 млн. рублей. Для сравнения, на капитальный ремонт оригинального двигателя Cummins для такого трактора ушло бы 4,5 млн рублей. Затраты при замене двигателя на отечественный сокращаются на 1,7—1,9 млн рублей.



— Кукморское предприятие «Агровет» вот уже более 10 лет производит доильные аппараты «Доувак» для иностранных доильных установок. «МТК-Ак Барс» производит и осуществляет капитальный ремонт деталей для свеклоуборочных комбайнов «Ропа», а также ремонт шин для импортных тракторов. Предприятия «Агропласт» г. Набережные Челны и «Пружинный проект» г. Казани также успешно производят детали для импортной техники. ООО «Агро — Эко» в г. Тамбове — производит неоригинальные запчасти для импортной сельскохозяйственной техники Amazone, Vaderstad, Kverneland, Gregoire Besson, Gaspardo, John Deer. Хозяйства республики активно сотрудничают с производителем. Кроме того, на территории республики успешно работают ремонтные предприятия «Кузембетьевский РМЗ», «Арский РМЗ», «Камская механика», «Набережные Челны — Кировец», «Кориб» и другие. С ними активно сотрудничают сельхозорганизации. Все мы знаем, что при ремонте можно увеличить ресурс машин и более эффективно использовать парк техники.

Фото: agro.tatarstan.ru

Рафаэль Фаттахов особо отметил, что в процессе обновления машинно-тракторного парка приоритет отдается технике отечественного производства. При субсидировании расходной части в рамках государственных программ, кроме высокопроизводительных доильных установок, техники для возделывания овощей и сахарной свеклы, субсидируется техника отечественного производства и стран Таможенного союза. По обновлению парка комбайнов хозяйства сотрудничают с «Ростсельмашем» и «Гомсельмашем» (г. Гомель, Беларусь). Кроме того, закупают тракторы заводов Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Минска. Место ушедших от нас западных брендов заняли «Йота», «Зумлион», «Агрополла», «Ловол» и другие китайские марки. В 2022 году хозяйства республики приобрели 75 таких тракторов.

— На территории Республики Татарстан действуют несколько производственных предприятий: ПК «Агромастер» (с. Муслюмово) — производит посевную и почвообрабатывающую технику; ОАО «Кузембетьевский РМЗ» (Мензелинский район) — производит комплекс зерносушилок и зерноочистительных машин; «Казсельмаш» (Высокогорский район) — производит самоходные и прицепные опрыскиватели. «Татагрохимсервис» — производит протравочные и почвообрабатывающие машины. «Казанский завод оросительной техники» — производит оросительные машины.

Остаются направления, не попавшие под импортозамещение. В частности, есть проблемы с высокопроизводительными доильными залами и роботами-доярками, свеклоуборочными комбайнами и комплексами техники для выращивания овощей.

