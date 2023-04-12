«Чтобы обслуживать кредит ФРП, пришлось нанять еще одного бухгалтера — бумаг куча»

В парламенте стартовала кампания по заслушиванию отчета правительства Татарстана о результатах работы за самый непредсказуемый, 2022 год

«Внешне выглядит все прекрасно, а по факту — не очень. Льготный кредит ФРП получается [равнозначным] коммерческому с точки зрения стоимости, но бумаг больше… Эффективность мер государственной поддержки бизнеса ниже, чем кажется на первый взгляд», — критиковал несовершенство механизмов льготного кредитования МСП депутат Госсовета Татарстана Альмир Михеев на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам. Сегодня парламентарии собрались на заслушивание «репетиции» отчета правительства республики об исполнении бюджета 2022 года. Оказалось, субъекты МСП получили поддержку в сумме 83 млрд рублей, но помощь доходит не до всех, а кадровый голод власти предлагают «лечить» проверенным способом — поднимать заработную плату до среднероссийского уровня. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Никто не стоит на месте и не ждет, что на блюдечке что-то принесут»

В парламенте стартовала кампания по заслушиванию отчета правительства Татарстана о результатах работы за самый непредсказуемый, 2022 год. С публичным отчетом на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам выступил замминистра экономики РТ Олег Пелевин. Финансовая составляющая работы правительства — отчет об исполнении бюджета-2022 — в полном варианте не выставлялась (ее представят до окончания традиционной проверки в СП РТ).

Но и без этого понятно, что особого повода для печали у правительства, можно сказать, нет. Основные экономические показатели оказались выше самых оптимистичных прогнозов. Объем ВРП по итогам прошлого года вырос свыше 3,8 трлн рублей, индекс промышленного производства по итогам года подскочил до небывалых 106,6%, также привлекли 880 млрд рублей инвестиций. В результате доходы республиканского бюджета были исполнены с ростом 101,9% — свыше 366 млрд рублей, добавил позже замминистра финансов Алексей Шишкин.

— Такие цифры — это заслуга предприятий, промышленность формирует 49% экономики РТ, — назвал Олег Пелевин тех, кто сотворил в республике «экономическое чудо» в условиях беспрецедентных экономических санкций против страны. — Благодаря тому, что предприятия своевременно среагировали, мы получили хорошие результаты... Никто не стоит на месте, и никто не ждет, что ему на блюдечке что-то принесут. Сразу начали искать новых поставщиков, выходить на новые рынки, а где-то и запасаться, — объяснял Олег Пелевин.

Докладчиками выступили замглавы Минэкономики Олег Пелевин и замминистра финансов Алексей Шишкин (справа). Фото: gossov.tatarstan.ru

По его словам, за счет активности «генералов» крупного промышленного бизнеса Татарстан снова оказался в числе регионов-лидеров.

— Действительно, 2022 год закончили с хорошими результатами, и то, что бюджет исполнился достойно, — это действительно большая заслуга предприятий, — согласился с ним замминистра финансов РТ Алексей Шишкин.

Он обозначил итоговые параметры исполнения республиканского бюджета — 2022. Всего мобилизовано 366,6 млрд рублей, что на 84,6 млрд рублей больше уровня 2021 года. Привлечено 86 млрд рублей из федерального бюджета. Доходы казны обеспечены налогами на прибыль, НДФЛ, налогами на имущество и акцизами. Но наиболее «кормящими» стали налог на прибыль (45,9% от всего объема налоговых поступлений) и налог на доходы физических лиц (22%).

— Грех жаловаться на основные показатели — они прекрасны, но будем надеяться, что и 2023 год будет исполнен в том же духе, — с удовлетворением отметил Алексей Шишкин.

Расходы на дороги оказались сопоставимыми с финансированием образования

При этом и расходы оказались впечатляющими. Они составили 430 млрд рублей по 34 госпрограммам, в том числе 73 млрд — за счет федерального бюджета. Больше всего, как известно, досталось на финансирование системы образования — 93 млрд рублей. Затем 83 млрд получили дорожники, еще 56 млрд рублей потратили на социальное обеспечение татарстанцев.

Меньше обычного, или 18,2 млрд, направили на развитие сельского хозяйства. И 15 млрд рублей — на нужды культуры. При этом полностью был выполнен указ президента РФ Владимира Путина по повышению заработной платы работников бюджетной сферы.

83 млрд рублей на поддержку предпринимательства

Не «растворилось» в мобилизационной экономике и предпринимательство республики. По словам Олега Пелевина, субъектам МСП в этом году была оказана государственная поддержка на сумму в 83 млрд рублей. По данным Минэкономики, деньгами воспользовались более 30 тыс. субъектов МСП, из них финансовую поддержку получили более 6 тыс. субъектов:



выдано 668 поручительств на 3,7 млрд рублей (в 2021 году — 404 поручительства на сумму 1,8 млрд рублей);

субсидировано затрат на электроэнергию 9 организациям на 9,99 млн рублей (в 2021 году — 4 получателям на сумму 2,9 млн рублей);

выдано 777 льготных микрозаймов на 1,5 млрд рублей (в 2021 году — 539 микрозаймов на сумму 0,9 млрд рублей);

предоставлено 119 грантов на 47,0 млн рублей (в 2021 году — 23 гранта на сумму 9,0 млн рублей);

37 лизингополучателей на сумму 342,8 млн рублей.

Кому достались льготы

Первое, что взволновало депутатов, — почему не все предприятия МСП пользуются льготами, а также насколько доступна и широка помощь государства. Глава бюджетного комитета Леонид Якунин спросил, какая часть предпринимателей смогла воспользоваться финансовыми инструментами от государства.

— Сколько в процентом отношении воспользовались льготами на 83 млрд? — попытался он выяснить у Олега Пелевина.

Тот немного растерялся. И сообщил, что интегральную цифру назвать невозможно, так как помощь проходит по разным финансовым каналам — республиканским и федеральным.

Глава бюджетного комитета Леонид Якунин спросил, какая часть предпринимателей смогла воспользоваться финансовыми инструментами от государства. Фото: gossov.tatarstan.ru

— Ряд мер поддержки проходят через подведомственные республиканские структуры, а часть — через кредитные организации. Один и тот же может воспользоваться и республиканской помощью, и льготами через кредитные организации, — уклонился он от прямого ответа.



Четыре инструмента в руках Альмира Михеева

Тогда депутат Альмир Михеев заявил, что эффективность мер поддержки в действительности ниже, чем может показаться на первый взгляд. И привел личный опыт взаимодействия с федеральными институтами развития. По его словам, он стал выбирать подходящие льготные инструменты, чтобы начать строительство производственного здания в промпарке «Зеленодольск». Тогда он пришел к выводу, что ни один из них на практике не дает заметного экономического эффекта по сравнению с коммерческими кредитами.

— Можно идти по программе моногорода, можно идти через ФРП, можно через промышленную ипотеку, а можно через [соглашения] с АИР, — сообщил он. — По программе моногородов требуется открытие нового предприятия, но как только открываешь ООО с нулевым балансом, ни один банк не дает кредит. Тогда нужно огромное количество залогов, что само по себе обременение для бизнеса. Либо банковскую гарантию, которая обойдется в 4% от стоимости кредита, — отмел Михеев этот вариант.

Другая схема — получение займа по программе льготного кредитования ФРП под 1% годовых.

— Но это подходит для тех, кто признан инновационным предприятием. Стать таковым сложно в обрабатывающей промышленности, так как мы занимаемся реинжинирингом. У меня 1% не будет, потому что мы делаем то, что не делали 30 лет назад. Выходит от 3% до 5%, и плюс банковская гарантия, и коммерческий [кредит] под 10%. Но если я волен сам распоряжаться коммерческим кредитом, то с ФРП у меня куча бумаг. Я взял несколько лет назад кредит ФРП, и чтобы его обслуживать, я нанял еще одного бухгалтера к пяти-шести [уже работающим], невероятный пакет документов. С ФРП работать несладко, хотя я не жалуюсь. В итоге получается тот же самый коммерческий кредит с точки зрения стоимости, но бумаг больше, — поделился депутат.

Тогда депутат Альмир Михеев заявил, что эффективность мер поддержки в действительности ниже, чем может показаться на первый взгляд. Фото: gossov.tatarstan.ru

Еще один способ — воспользоваться промышленной ипотекой, что и устроило бизнесмена.

— Недавно разрешили брать промипотеку на строящийся объект, а до этого было только готовое. Ну зачем нам готовое, если кто-то строил под себя? Подходящих зданий на рынке нет. Если я хочу быть эффективным, я должен строить, — посчитал он.

Соглашение с АИР его не устроило, так как согласительные процессы длятся 6 месяцев.

— Выглядит все прекрасно, а по факту эффективность не очень хорошая, — резюмировал Михеев.

В ответ на эту исповедь Леонид Якунин посоветовал ему принять участие в совещаниях при Минэкономики РТ, где обсуждаются эти моменты.

— Всех, кто столкнулся с проблемами, мы просим максимально оперативно поднимать на федеральном уровне. Надо оформить предложения и отправить выше, — обратился он к замминистра экономики РТ.

Олег Пелевин призвал не обольщаться надеждами.

— Из текущей ситуации понятно, что новых мер поддержки больше не будет. А если появятся, значит, средства перетекут из одних [инструментов] в другие. Наша задача повышать эффективность и использовать те возможности, которые имеются, — заключил он.

А повышать зарплату не пробовали?

— Жуткий дефицит рабочих на всех производствах. Будут ли здесь предусмотрены меры поддержки для предприятий, которые будут заниматься подготовкой специалистов? — перевел разговор в новое русло депутат Госсовета Дмитрий Солуянов. Будучи совладельцем холдинга «Татэлектромонтаж», он посетовал, что из необходимых 1 200 электромонтажников в республике выпускается всего 83 специалиста в год. Что делать?

Олег Пелевин согласился, что проблема все еще остается нерешенной.

— Практически все предприятия поднимают вопрос дефицита кадров. Дважды проходил Совет безопасности РТ. Приняты решения по переформатированию колледжей, ряд решений по общежитию, обсуждаются решения по арендному жилью для привлечения работников из других регионов, — напомнил он.

Но, с другой стороны, призвал предприятия самим повышать заработную плату на предприятиях, чтобы работники не уходили в курьеры.

Фото: gossov.tatarstan.ru

— У нас наибольшее количество свободных вакансий там, где средняя заработная плата отстает от среднего уровня по России, — заявил он.

По его словам, правительство обращает внимание на необходимость «повышения эффективности, за счет чего можно было бы поднять заработную плату». Иначе привлекать работников из других регионов будет невозможно.

— Мы прекрасно понимаем: они [иногородние] смотрят не только на качество жизни, но и на заработную плату, — заметил замминистра экономики.

Рост заработной платы по итогам 2022 года составил 115,9%, а величина средней заработной платы в Татарстане достигла 52 тысяч рублей, сообщил Пелевин на заседании Комитета по градостроительству и местному самоуправлению Госсовета РТ. По его словам, заработная плата выросла во всех отраслях экономики, обгоняя уровень инфляции. Тем не менее сохраняется разрыв в заработных платах между муниципалитетами. Так, самая низкая заработная плата в 35,9 тысячи рублей зафиксирована в Рыбно-Слободском районе Татарстана, где доминируют аграрные хозяйства с низкой рентабельностью. По данным замминистра экономики РТ, уровень бедности в Татарстане находится на минимуме — у 6% жителей доходы ниже минимального прожиточного уровня.