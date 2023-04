День в истории: в России пустили троллейбусы, в Казани открыли филиал Академии наук

Чем примечательна дата 13 апреля?

Сегодня, 13 апреля, — Всемирный день рок-н-ролла, а в России — День мецената и благотворителя. 13 апреля был утвержден проект Александровского пассажа, в Казани открыли филиал Академии наук, создан Раифский заповедник, проведены испытания первого в России троллейбуса, открылся стадион «Уэмбли», The Rolling Stones выступили в соцстране. Родились певица Назифа Кадырова, писатель и поэт Демьян Бедный, политик Ирина Хакамада. Умерли журналистка Зухра Акчурина, радиохимик Борис Курчатов, актриса кино Александра Денисова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Третий пассаж в России

13 апреля 1903 года умерла Зухра Акчурина. В 21 год она с мужем начала издавать газету на двух языках «Терджиман-Переводчикъ». Супруг, знаменитый просветитель Исмаил Гаспринский, писал на русском, а Зухра переводила тексты на татарский. После 20 лет работы в издании она передала свои обязанности помощникам, основала в Бахчисарае начальную новометодную школу для девочек. В 1903 году заболела брюшным тифом и умерла на 41-м году жизни.

13 апреля 1880 года был утвержден проект Александровского пассажа в Казани. Здание заказал купец Александр Александров, конкурс на лучший проект (первый этаж под магазины, второй этаж — 5—6 квартир со всеми удобствами, третий этаж — тоже квартиры, но несколько меньших размеров) выиграли молодые выпускники Петербургской академии художеств Владимир Суслов и Николай Поздеев. Казанский пассаж был третьим в России после Москвы и Санкт-Петербурга. За свою работу архитекторы получили премию 500 рублей, но не могли покинуть Санкт-Петербург, здание строил Генрих Руш.

Фото pastvu.com

13 апреля 1945 года был открыт филиал Академии наук СССР — КФАН СССР. В него входили пять институтов: физико-технический, химический, геологический и биологический, языка и литературы, а также сектор водохозяйственных проблем и энергетики и сектор научно-технической пропаганды. Возглавил филиал Александр Арбузов.

13 апреля 1954 года родилась певица Назифа Кадырова. После музыкального училища в Уфе стала солисткой Башкирской государственной филармонии. В 1982 году фирма «Мелодия» выпустила диск-гигант с ее записями, а в 1993 году Кадырова на фестивале в Турции завоевала премию «Золотой банан».

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

13 апреля 1960 года по постановлению Совета министров РСФСР был создан Раифский заповедник. Здесь проходят практику студенты, работает школьное лесничество, ежегодно дендрологический сад и Музей природы заповедника посещают более 10 тысяч экскурсантов.

13 апреля 2022 года «Реальное время» сообщило, что в Казани от временного ограничения перешли к полной ликвидации кольцевого движения на пересечении Оренбургского тракта с улицей Парина — выезда на нее больше нет. В ГИБДД Казани подтвердили, что кольцевое движение на Оренбургском тракте решили полностью закрыть, автоинспекторы восприняли такое решение как намерение разгрузить дорогу в этой части города.



Первый «электрический автомобиль»

13 апреля 1902 года в Санкт-Петербурге были проведены испытания первого в России троллейбуса. Его называли «электрическим автомобилем», он весил 820 килограммов, а его разработкой занималась фирма «Фрезе и К°» — акционерное общество постройки и эксплуатации экипажей и автомобилей, основанное русским изобретателем, одним из конструкторов первого российского автомобиля Петром Александровичем Фрезе. Троллейбус обкатывался на опытной трассе во дворе фабрики на Чехова, 10. Только через 35 лет в Москве появились первые троллейбусные маршруты.

Фото: wikipedia.org

The Rolling Stones за железным занавесом

13 апреля 1923 года в Лондоне открылся стадион «Уэмбли». Здесь проводились финальные матчи Кубка Англии, пять финалов Кубка европейских чемпионов, матчи летних Олимпийских игр 1948 года, чемпионат мира по футболу 1966 года, чемпионат Европы 1996 года и многочисленные концерты. Стадион был открыт королем Великобритании Георгом V к выставке Британской империи 1924 года, предполагалось, что по ее окончании он будет разрушен, но затем его решили сохранить. Стадион закрыли в 2000-м, снесли тремя годами позже, после чего на его месте началось строительство нового «Уэмбли».

13 апреля 1967 года группа The Rolling Stones выступила в Варшаве. В 1967 году команда отправилась в промотур альбома Between the Buttons, музыканты решили дать концерт в Москве, но власти не дали разрешения. В итоге музыканты выступили в Варшаве в Зале конгрессов на 2 700 мест.