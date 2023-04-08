Главные книги ярмарки non/fiction весна

Подборка лучших книг этой весны от российских издательств

Фото: Екатерина Петрова

Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction — это одно из крупнейших литературных событий в России, которое проходит ежегодно в Москве. Традиционно именно к этой ярмарки издательства выпускают лучшие книги, запланированные в течение года. В сегодняшней подборке мы собрали наиболее интересные книги ярмарки, по мнению редакции «Реальное время».

Ярмарка non/fiction проходит с 6 по 9 апреля. Она объединяет издательства, авторов, читателей и книжных экспертов со всего мира. Хотя в последнее время крупные международные писатели не посещают ярмарку лично. На своих стендах издательства представляют широкий спектр литературы — от художественных произведений до научных трудов. Мы выбрали лучшее из того, что представлено в этот раз на выставке: художественная и нон-фикшн литература от российских и зарубежных авторов.

Что читать

Виталик Бутерин. «Больше денег», Individuum (16+)

Эта книга — сборник Виталика Бутерина, основателя Ethereum, одного из наиболее влиятельных и значимых протоколов блокчейна в мире. Бутерин известен своим гениальным объединением технологии блокчейна с языком программирования, который позволил использовать его в бесконечном количестве областей, включая NFT и умные контракты. Книга предлагает взглянуть на мышление и философию Бутерина, когда он обсуждает свою концепцию использования криптовалют для создания лучшего мира. Однако он признает потенциальные опасности блокчейна, такие как саботаж и энергопотребление майнингом, и предлагает способы сохранить блокчейн честным и безопасным. Некоторым его либертарианские взгляды могут показаться чрезмерными, но идеи Бутерина интересны и заставляют задуматься.

Моника Али. «Брак по любви», «Синдбад» (18+)

«Брак по любви» — камерная история Моники Али о любви без любви, в которой молодые и амбициозные герои сталкиваются с различиями в культуре, религии, расовых предубеждениях и мнениях о браке и сексе, когда пытаются познакомить свои разные семьи. Роман наполнен знакомыми архетипами персонажей и ситуаций, хотя конфликты между поколениями, родителями и детьми очень специфические для западного менталитета. Роман достаточно доступен и понятен, чтобы стать зеркалом для читателей, которые сталкиваются с подобными конфликтами в своей жизни. Вопрос о том, сможет ли любовь Джо и Ясмин пережить столкновение двух семей, остается открытым.

Шеннон Макгвайер. «В каждом сердце — дверь» и «Вниз, сквозь ветки и кости», «Дом историй» (18+)

«В каждом сердце дверь» — первый из серии романов о подростках, которые могут переходить из реальности в магические миры. Каждый мир подходит определенному ребенку в зависимости от его интересов, привычек и качеств. После возвращения герои страдают от серых будней, беспокоят родителей и отправляются в специальную школу. Идеи для магических миров автор черпает из мифов и популярной культуры: от радуг и единорогов до мрачных миров с гоблинами, скелетами, вампирами и учеными. Система координат определяет мир по аналогии со сторонами света: Логика и Абсурд, Добро и Зло. Роман также посылает важное сообщение: каждый уникален и имеет свое место в мире, не стоит стремиться быть как все, если твои особенности не мешают окружающим. Это издание включает и второй роман — «Вниз, сквозь ветки и кости».

Хелена Побяржина. «Валсарб», «Альпина. Проза» (16+)

«Валсарб» — это книга о жизни девочки, которая живет в маленьком городке и смотрит на мир через призму слов. Она играет с ними, создавая тексты и рифмы, и в ее жизнь приходят «бывшие» люди, которые хотят вернуть свои имена. Книга также рассказывает о семье девочки и ее поиске ответов на вопросы, которые она задает себе, включая странные сны, приходящие к ней по ночам. «Валсарб» — это магический реализм с историческим контекстом и необычным стилем изложения. Полифоническое многоголосье книги привлекает внимание и заставляет читателя задуматься.

Владислав Аксенов. «Война патриотизмов», «НЛО» (16+)

Книга «Война патриотизмов», написанная Владиславом Аксеновым, анализирует дискуссии и эмоциональные аспекты понятия патриотизма в России на рубеже XIX—XX веков. В своей работе автор исследует противоречия и кризисы, возникающие в результате борьбы различных социальных групп за понимание и признание своей преданности Отечеству. Аксенов описывает, как агрессивная патриотическая пропаганда создавала образы внешних и внутренних врагов и подчиняла политику эмоциональным реакциям, что приводило к использованию таких абстрактных понятий, как «национальная честь и достоинство», в качестве факторов в международных отношениях, что способствовало началу мировой войны. В книге показана цикличность исторического феномена патриотизма, а также то, как кризисы в этой области могут привести к опасным последствиям.

Георги Господинов. «Времеубежище», Polyandria NoAge (16+)

Роман болгарского писателя Георги Господинова «Убежище времени» рассказывает о психиатре по имени Августин-Гарибальди или Гаустин. Он создал безопасное пространство для пациентов с деменцией или болезнью Альцгеймера под названием центр «Возвращения прошлого». Гаустин воссоздает конкретное время и место из прошлого своих пациентов. Со временем люди начинают добровольно выбирать жизнь в прошлом, размывая границы между настоящим и воспоминаниями. Роман исследует исторический контекст Восточной Европы и ЕС через памятники времени и последствия выбора каждого человека. Тон романа начинается с сухого юмора и ностальгии, но постепенно превращается в дистопию и критику. Это захватывающее чтение, которое задает множество вопросов о последствиях человеческого выбора в прошлом и его влиянии на настоящее. Книга вошла в длинный список Букеровской премии этого года.

Ася Лавринович. «Все из-за тебя», Like Book (16+)

«Все из-за тебя» — роман о темах выбора и безопасности в отношениях. На примере героини Маши и ее метаний между зрелым и таинственным Леонидом и юным и загадочным Йованом. Книга задает вопрос, как понять, кто тот единственный и на что ориентироваться при выборе партнера. Романтика, драма и счастливый финал сопровождают персонажей через осенние леса и кладбища, призывая читателей к слушанию своего сердца и интуиции. Несмотря на ценз 16+, книга описывает деликатно и поднимает важные темы безопасности и осторожности, что делает ее доступной для подростков от 12—14 лет.

Алексей Лисаченко. «Динозавры-детективы. Тайна исчезнувшей головы», Clever (0+)

Книга «Динозавры-детективы: Тайна исчезнувшей головы» рассказывает историю известных сыщиков Дея и Ноних, которые сталкиваются с загадочным исчезновением головы. В их поисках им помогает дрессированная сороконожка Дуся. Весьма занимательный детективный сюжет пропитан приключениями и интригами. Однако, помимо этого, книга также подчеркивает важность дружбы, смелости и оптимизма, что делает ее не только забавным, но и поучительным чтением. В целом «Динозавры-детективы» — это уморительно-смешная история, которая понравится как детям, так и взрослым.

Ханья Янагихара. «До самого рая», Corpus (18+)

Новый роман Ханьи Янагихары — амбициозный микс из трех несвязанных историй, построенных на гендере и сексуальности, эпидемии и гавайской теме. В романе слишком много тем и ориентиров на исследования, что может привести к неоднозначному ощущению и недопониманию со стороны некоторых читателей. В то же время произведение раскрывает поиск идеального сосуществования и невозможность его достижения, используя утопию и антиутопию, показывая развитие двух генеалогических ветвей и множество дополнительных героев.

Тамара Петкевич. «Жизнь — сапожок непарный», «КоЛибри» (16+)

Эта книга — автобиография женщины, чья судьба стала удивительной хроникой истории СССР первой половины XX века. Она потеряла отца, мать и младшую сестру в блокадном Ленинграде, а сама была репрессирована вместе с мужем. Книга описывает ее жизнь в лагерях, предательство и потерю любимого человека. Однако, несмотря на все испытания, женщина выжила и осталась человеком с удивительной верой в людей, доброй и любящей. Это ценный образец автобиографической прозы, показывающей, как на воле бывшие заключенные становятся лишними людьми без каких-либо шансов на достойную жизнь. Книга также напоминает о сталинских репрессиях и важности сохранения памяти о людях, которые стали жертвами этого периода истории.

Лора Кейли. «Колокол», «Эксмо» (16+)

Главная героиня страдает от болезненного звона в голове. Подруга Маргарет приглашает ее на остров Сен-Мало, где Маргарет пропадает, а героине предстоит играть в игру с таинственным незнакомцем, чтобы разгадать тайну преступления, к которому причастны все жители острова. Рассказ наполнен «экшеном» и не раскрывает все карты, что позволяет читателю самому интерпретировать события и прочувствовать боль главного героя. Смена фокальных персонажей позволяет узнать историю более глубоко, а хочется вернуться к этой книге несмотря на знание развязки. Книга истории с элементом детектива, которая обязательно вызовет желание перечитать.

Филипп Сэндс. «Крысиная тропа», «Книжники» (12+)

Книга «Крысиная тропа» авторства Филиппа Сэндса — это история о нацисте Отто фон Вахтере, губернаторе Галиции, который сумел избежать справедливости и скрыться в Риме, где умер через несколько лет после окончания Второй мировой войны. Автор исследует причины удачного бегства и описывает жизнь семьи, которая была на стороне нацистов. Сэндс опирается на ранее не опубликованные документы. Автор встречался с сыном Отто фон Вахтера, который отрицает участие своего отца в преступлениях. Филипп Сэндс рассматривает различные аспекты жизни в эпоху нацизма: от того, что заставляет людей поддерживать нацистскую идеологию до «Крысы» — системы, позволяющей нацистам скрываться от суда. Книга написана с максимальной точностью, с большим количеством отсылок на документы и исследования.

Кори Доктороу. «Младший брат», Popcorn Books (18+)

Книга рассказывает о нарушении прав человека, борьбе против системы и тотальной слежке за простыми людьми. Герои постоянно сталкиваются с несправедливостью. Сюжет местами детективный, а местами антиутопический. Книга не относится к жанру киберпанк, но содержит элементы социального взаимодействия и моделей: «Человек-Общество», «Человек-Государство». События происходят в красивом Сан-Франциско. Героя-тинейджера обвиняют в серьезном преступлении, и он собирает команду для мести против целого государства. Роман содержит вступление автора, а также послесловия от известного специалиста по криптографии и компьютерной безопасности, взломавшего Xbox.

Крис Хэдфилд. «Орбита смерти», fanzon (16+)

Книга «Орбита смерти» Криса Хэдфилда — захватывающая история о противостоянии США и СССР в космической гонке. Роман рассказывает о миссии «Аполлон-18», где астронавты готовятся не только исследовать Луну, но и уничтожить советский спутник-шпион «Алмаз». В книге представлено множество технических и научных деталей, которые подкрепляют правдоподобность сюжета. Главный герой — Каз Земекис, диспетчер в ЦУПе Хьюстона, который пытается раскрыть загадку о настоящей личности одного из астронавтов. Роман будет интересен как любителям истории космоса, так и поклонникам триллеров.

Елена Кузнецова. «От Одиссея до Гарри Поттера», «МИФ» (12+)

Книга «От Одиссея до Гарри Поттера. Наглядная навигация по морю литературы» — это огромный альбом с обилием информации о литературе, приправленной юмором и веселыми рисунками. В книге представлены различные жанры литературы, самые яркие произведения, их отличительные черты и разножанровые особенности. Авторы рассматривают литературу от Древней Месопотамии до наших дней, включая запрещенные книги, литературные премии и процесс книгоиздания. В заключение авторы обсуждают будущее литературы, включая сближение нонфикшн и фикшн, автофикшн, визуал и лидерство электронных книг. Книга может быть интересна не только детям и подросткам, но и взрослым, которые ищут удобный формат для получения информации о литературе.

Наоми Новик. «Первый урок Шоломанчи», Freedom (16+)

Эта книга захватывает с первых страниц. Она сочетает в себе различные жанры, включая мистику, детектив, приключения и фэнтези. Сюжет динамичный, и автор умело использует элементы юмора, чтобы поддерживать напряжение до самого конца. Читатель сможет сопереживать героям, которым выпадает много приключений, и наслаждаться яркими и красочными описаниями. Книга написана от лица саркастичной и эффектной главной героини, которая не хочет превращаться в злую волшебницу, но вынуждена бороться с монстрами и выживать в непростом мире. Романтическая линия книги получает продолжение и развитие, но только в самом конце, а до этого идет фоном. В целом, это продуманный, яркий и глубокий роман для любой аудитории.

Кирстен Чен. «Подделка», «АСТ» (16+)

В этом романе Ава Вонг воссоединяется со своей бывшей одноклассницей Винни Фан после более чем двадцатилетнего разрыва в общении. Винни знакомит Аву с миром контрафактных дизайнерских сумок, в который Ава все больше и больше вовлекается несмотря на риски. По пути Ава размышляет о своем недовольстве собственной жизнью, обаянии богатства и уверенности Винни. У романа увлекательный поворот, который меняет тональность и энергию в середине. Персонажи хорошо прорисованы и убедительны. Роман умный, захватывающий и хорошо продуманный, легкий для чтения. Он включает в себя множество секретов, лжи, шока, коррупции и шантажа, все с темными оттенками, такими как условия китайских фабрик.

Элинор Портер. «Полианна», «Издательский дом Мещерякова» (12+)

Книга «Полианна» Элинор Портер — классический роман, который уже более ста лет привлекает читателей своим позитивным и легким сюжетом. Однажды одиннадцатилетняя Полианна осталась сиротой и начала игру, которой научил ее отец — искать позитивные моменты в любой жизненной ситуации. Так она начала привносить оптимизм и в жизни тех, кто ее окружает: от тети до бедных и больных детей в городской больнице. Роман пропагандирует радость, надежду и светлые эмоции, которые можно найти даже в самых трудных жизненных ситуациях. Книга напоминает о том, что в жизни всегда есть место для благодарности, и что человеческая доброта может изменить мир вокруг нас.

Лидия Юкнавич. «Потрясение», «Лайвбук» (18+)

Роман Лидии Юкнавич «Потрясение» — это размышление об истории и идентичности Америки. Смешивая историческую фикцию и пророчество, роман предлагает критику основополагающих идеалов нации, выявляя постоянные национальные преступления, скрытые за пленкой гражданской гордости. Главы книги приливами и отливами проходят через 200 лет в Нью-Йоркской гавани и около нее, появляются темы насилия, свободы и взаимосвязи. Юкнавич задает читателям вопросы о природе свободы и уродливости капитализма, одновременно исследуя преимущества взаимосвязи и силу искусства и выражения. Интенсивность и эротичность романа нарастают к кульминации, которая указывает на необходимость прорваться через барьеры общества, культуры и времени. В целом «Потрясение» — это поразительное произведение, которое предлагает радикальную перспективу на американскую историю и идентичность.

Татьяна Мастрюкова. «Приходи вчера», «РОСМЭН» (12+)

Книга «Приходи вчера» Татьяны Мастрюковой — сборник былин и рассказов очевидцев о встречах со страшным и неизведанным, народных приметах и заклятиях. Автор сохранила колорит историй и стилистическое разнообразие. Некоторые из былин вызывают страх сразу, у других отсроченный эффект. Пояснения к былинам и рассказам содержат полезные и интересные сведения о борьбе с нечистью. Рисунки в книге немного жуткие, но одновременно с этим и атмосферные. Эта книга подготовит читателя к возможным столкновениям со страшным и поможет сохранить жизнь и рассудок.

Ксения Буржская. «Пути сообщения», Inspiria (18+)

«Пути сообщения» — новый роман писательницы Ксении Буржской, который переносит читателя в две эпохи: 1936 и 2045 годы. Главная героиня, Нина, работает в Наркомате Путей сообщения в 1936 году, Вторая Нина — это искусственный интеллект из 2045 года. Несмотря на разницу времен, обе Нины способны пойти наперекор закону, чтобы спасти другого. Роман представляет собой комбинацию исторической утопии молодого советского государства и жесткой антиутопии будущего. Ксения Буржская — автор нескольких романов и поэтического сборника, работает контент-евангелистом в отделе Алисы и Умных устройств Яндекса.

Вернер Херцог. «Сумерки мира», «Издательство Ивана Лимбаха» (16+)

«Сумерки мира» немецкого режиссера Вернера Херцога — это уникальное и завораживающее исследование жизни японского солдата Хироо Оноды, который защищал маленький остров на Филиппинах в течение 29 лет после окончания Второй мировой войны. В этой биографически подробной книге Херцог переплетает собственный опыт выживания в джунглях во время съемок фильмов с историей Оноды, создавая трогательную и глубоко человеческую повесть. А также книга исследует влияние времени и изоляции на человека и включает увлекательные детали о технологических достижениях и их воздействии на жизнь Оноды в джунглях. Это маленькое, но мощное произведение обязательно к прочтению для всех, кто интересуется историей, выживанием и человеческим духом.

Дэн Стерджис, Ричард Осборн и Натали Тернер. «Теория искусства. Краткий путеводитель», Ad Marginem (16+)

Книга исследует споры о сущности искусства на протяжении всей истории, от палеолитических пещерных рисунков до постмодернизма, используя академический подход и юмор. Авторы цитируют художников, философов и искусствоведов, чтобы проиллюстрировать, как менялись представления об искусстве за последние три тысячелетия. Несмотря на то что каждый раздел короткий, книга содержит огромное количество информации. Ее можно считать отличной отправной точкой для тех, кто интересуется теорией искусства. Она предлагает идеи и философии, формировавшие эволюцию искусства, что делает ее идеальным выбором для тех начинающих, которые хотят получить представление и решить, куда им стоит углубиться.

Юрий Рост. «Третьим будешь. Разговоры о конюшне», «Бослен» (16+)



Основываясь на цикле одноименных телепередач, созданных в мастерской Юрия Роста «Конюшне», книга «Будь третьим. Разговоры о конюшне» представляет интересные истории и воспоминания об удивительных встречах с Беллой Ахмадулиной, Татьяной Тарасовой, Олегом Табаковым, Мариной Неёловой и многими другими. Автор приглашает читателя вступить в живую человеческую беседу, а не просто быть наблюдателем со стороны. Эта книга захватывает воображение и переносит читателя в мир талантливых, ярких и незабываемых личностей, рассказывая о месте, которое раньше было конюшней чаезаводчиков Боткиных, куда автор часто приглашал своих друзей и выдающихся личностей для обсуждения самых важных и сокровенных тем.

Шапталь Стефани. «Хаяо Миядзаки. Гений японской анимации», «Бомбора» (16+)

Книга «Хаяо Миядзаки. Гений японской анимации» — это глубокий анализ и описание различных аспектов жизни и творчества Хаяо Миядзаки. В книге рассматриваются не только его работы в Studio Ghibli, но и другие проекты японского анимационного режиссера. Автор рассуждает об источниках вдохновения, ценностях и других аспектах личности Миядзаки. Главы книги можно читать по отдельности в любом порядке, в зависимости от интересов читателя. Книга будет интересна как поклонникам творчества Миядзаки, так и людям, которые хотят узнать больше о его жизни и работах.

Хатльгрим Хельгасон. «Шестьдесят килограммов солнечного света», ИД «Городец» (18+)

Книга рассказывает о жизни мальчика и его отца на севере Исландии в конце XIX века. После того как лавина убила его жену и дочь, мальчик и его отец начинают новую жизнь на ферме соседей. Однако отец решает, что им нужно идти дальше, и сын отправляется жить к знакомому мастеру по дереву. Читатель узнает не только о жизни ребенка, но и о других жителях фьорда: от пьяного священника до капитана судна для ловли сельди. Автор взаимодействует со своими читателями, используя оригинальный стиль и юмор, что делает книгу увлекательной для любителей исторической прозы. Жизнь в тех временах описана живо и реалистично, а использование числовой символики добавляет книге интересный элемент.

Аделия Амраева. «Я — король?» «КомпасГид» (6+)

В книге «Я — король?» собраны короткие истории, рассказанные детьми. Они утверждают, что все люди — просто люди, независимо от своей национальности, цвета кожи и места жительства. Автор, Аделия Амраева, считает, что взрослые должны учиться у детей такому подходу. Важно то, что мы чувствуем и делаем, а не внешние различия. Иллюстрации Полины Ерофеевой передают эмоции героев и поддерживают главную идею книги. Это хороший повод для родителей поговорить с детьми о стереотипах и обидах, которые могут возникнуть из-за различий внешнего вида.

Екатерина Петрова — автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».