Вы прибыли в пункт назначения. Добро пожаловать в Киберпанк!

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Разбираем жанр киберпанк, а также возможный сценарий будущего в романе Ильи Техликиди «Антонов коллайдер»

Фото: Екатерина Петрова

Высокие здания, яркие вывески, полутемные помещения, люди на задворках общества и кибернетические импланты. Нет, это не фильм нуар, это киберпанк. Это поджанр, который с 1970-х начал медленно, но верно интегрироваться в различные формы медиа. Он черпает вдохновение в научной фантастике, но полностью отвергает утопическую идею будущего. Что же такое киберпанк?

Киберпанк — это поджанр научной фантастики, в котором передовые достижения науки и техники представлены в урбанистическом, антиутопическом будущем. С одной стороны, здесь есть могущественные мегакорпорации и частные силы безопасности, а с другой — темный и суровый преступный мир незаконной торговли, банд, наркотиков и порока. Между всем этим — политика, коррупция и социальные потрясения.

«Высокие технологии и низкий уровень жизнь» — это главные элементы киберпанка и самая упрощенная характеристика. Сюда также можно отнести антиавторитарность, неприятие брендов и техническую грамотность персонажей.

Что же такое киберпанк

Изначально киберпанк был литературным направлением, появившемся среди писателей-фантастов Новой волны. Но со временем влияние жанра расширялось, превратившись в полноценную субкультуру и охватив фильмы, живопись, моду, музыку, комиксы, компьютерные игры и философию. Сам термин «киберпанк» относится к одноименному рассказу американского писателя Брюса Бетке. Основателем жанра считается американо-канадский писатель-фантаст Уильям Гибсон. Но нельзя не упомянуть и о других романистах, которые сформировали жанр. Это Брюс Стерлинг, Пэт Кэдиган, Руди Рюкер, Джон Ширли и Льюис Шайнер.

Безусловно, до появления киберпанка было огромное количество произведений, в которых сильны свойственные жанру темы. Среди них «Человек без лица» и «Звезды — моя цель» Альфреда Бестера, «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Филипа К. Дика, «Радуга тяготения» Томаса Пинчона, «На волне шока» Джона Браннера и «Истинные имена» Вернора Винджа.

Роман Филипа К. Дика больше известен под названием «Бегущий по лезвию». Он, а также книга Уильяма Гибсона «Нейромант» считаются каноническими киберпанк-произведениями, которые до сих пор влияют на жанр и субкультуру, а также выходят далеко за пределы литературы.

Главными героями в киберпанке, как правило, бывают аутсайдеры, изгои, преступники, провидцы, инакомыслящие и неудачники. Но основополагающим для них должна быть подрывная природа их характера. Подрывать устои и ниспровергать их, как в свое время сам жанр киберпанка ниспровергнул научную фантастику. Быть панком — значит подвергать сомнению авторитеты и активно ниспровергать любого из них. Эта основная задача главного героя проявляется в произведениях по-разному.

Уильям Гибсон говорил, что «будущее уже здесь. Оно просто еще не так широко распространено». В этом заключается раздвоенность главного постулата киберпанка — высокие технологии и низкий уровень жизни. Существующие на сегодняшний день достижения науки способны стереть социальное неравенство, которое приводит к конфликтам. Но у низших классов нет средств, чтобы их использовать. За счет этого разрыв между богатыми и бедными еще больше увеличивается, а доступ к технологиям остается только у элиты.

Брюс Стерлинг говорил: «Все, что можно сделать с крысой, можно сделать и с человеком». И это тоже один из сюжетов киберпанка. Сегодня человек ставит опыты на животных, воздействуя на их мозг. Вопрос времени, когда подобное случится с человеком. И речь даже не о том, что подобные манипуляции будут проводиться насильственно. В будущем киберпанка люди сами готовы вживлять в мозг импланты и изменять с их помощью сознание и реальность.

Но на самом деле киберпанк — это не про будущее, а про сейчас. Многое из того, что было предсказано основателями жанра, уже есть в современном мире. К примеру, протезы, управляемые мозгом. Кстати, подобное протезирование — основа киберпанка. Корпорации все больше доминируют в глобальной политике и влияют на общество. Бедные по всему миру беднеют, а богатые богатеют. Кибермир сливается с реальным через Интернет вещей, социальные сети, мобильные технологии, виртуальную и дополненную реальность. Мы уже вступили в эпоху киберпанка. Добро пожаловать!

Тоталитарное государство в технологичных декорациях

В конце прошлого года в «Редакции Елены Шубиной» вышел дебютный роман Ильи Техликиди «Антонов коллайдер». Это как раз тот случай, когда во время чтения не покидает ощущение реальности происходящего. А для большей убедительности повествование романа предваряет цитата Виктора Пелевина:

"…в России реальность традиционно выглядит абсурднее любого вымысла, поэтому чем вымысел страннее, тем больше ему веры»

Действие романа происходит в середине XXI века в Российской НеоКоммунистической Республике, сокращенно РНКР. Большая часть знакомой нам страны перешла Китаю, а то, что от нее осталось, стало фактически сателлитом КНР. В Москве китайцев больше, чем людей всех остальных национальностей. Жители России — дешевая рабочая сила, которую нанимают на самую грязную и низкооплачиваемую работу. Все руководящие должности занимают азиаты. После большой Антизападной войны РНКР отрезана от остального мира. Теперь у нас закрытый интернет, государственное телевидение с пропагандой, VPN запрещен, а его использование строго карается законом. Попасть в свободный интернет можно, но только через специальные устройства, которые есть далеко не у всех. К тому же этот способ тоже запрещен законом.

Государство контролирует гаджеты граждан, а гаджеты, в свою очередь, передают своим владельцам исключительно тот контент, который одобрен правительством РНКР. Власть в стране принадлежит Великому Верховному Правителю, точнее, его AI-версии. Физическое тело прекратило свое существование в 2036 году. Единственные, кто сопротивляется такому положению дел, — банда Code_in, которую в народе называют «Кодеин». Официально это экстремистская группировка, сокращенно эксы. На их ликвидацию брошены все силовые структуры РНКР.

Главный герой романа — обычный парень Антон, который пытается как-то свести концы с концами. Поэтому он устроился работать data-курьером в мегакорпорацию Delta Industries, где на глаз Антона установили специальную линзу. Она хранила все данные, которые парень должен доставлять адресатам. Книга начинается с того, как Антон получает маршрут, аккуратно пролегающий по Кольцевой линии метро. Как тут не вспомнить колесо Сансары, из которого всем так хочется выбраться.

«Получив информацию на сетчатку, я инстинктивно выпучиваю глаза и издаю нервный смешок: сегодняшний маршрут в точности передает всю концепцию моей нынешней жизни — замкнутый круг, чертово колесо, призванное показать бесконечные горизонты собственного ничтожества во всей его красе. Двенадцать адресов, располагающихся на двенадцати станциях Кольцевой линии»

С первого же адресата с Антоном начинают происходить различные происшествия. Практически сразу появляется странное ощущение: ну не могут в один день случится все возможные неприятности. Где-то после середины книги начинаешь догадываться, что описываемые события, возможно, совсем не то, чем они кажутся.

По закону жанра Антон должен либо вырваться из своего «чертова колеса», либо сломать систему. С углублением в повествование сюжет все сильнее накручивается, вопросов появляется еще больше, но ответов на них нет. В какой-то момент я начала записывать все вопросы, которые возникли у меня к сюжету. Куда все-таки делась линза? Как Антон переместился в пространстве? Почему в один день на него свалилось такое количество странных адресатов, ведь раньше ничего подобного не случалось? И еще много других вопросов, повисших для меня в воздухе, пока читала книгу. Но Техликиди все расставил по местам в финале. Признаюсь, я предполагала что-то подобное. Только в моем воображении роман должен был закончиться совсем печально.

Если бы я читала эту книгу в какое-нибудь другое время, то сказала бы, что автор слил финал. Потому что именно финал выбивается из канонов киберпанка и перетекает в некую утопию, которую так презирают представители жанра. Но сейчас, когда реальность становится все более похожей на описанную в романе «Антонов коллайдер» Россию, очень хочется не тонуть в ужасах происходящего, а получить хотя бы чуточку надежды на лучшее. Какая часть из книги Техликиди ждет нас в будущем, покажет время. Но вместе с автором хочу верить, что «мы все когда-нибудь очнемся от этого наваждения и осознаем: все было лишь иллюзией».

Издательство: «Редакция Елены Шубиной»

Количество страниц: 308

Год: 2022

Что читать

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Екатерина Петрова (фото автора), Никита Коновальцев (иллюстрации)