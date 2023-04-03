Новости спорта

11:35 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

История спорта #4: нацисты и спорт / Реальное время Live

16:00, 03.04.2023 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
История спорта #4: нацисты и спорт / Реальное время Live

Говорить о нацизме стало «неудобным»: современные историки либо замалчивают, либо переписывают страницы истории. К примеру, в немецкой прессе до сих пор появляются трогательные материалы о двукратном олимпийском чемпионе 1928 года по конному спорту Карле Фридрихе фон Ланген-Парове. Согласно легенде, барона фон Лангена похоронили вместе с его любимой лошадью, поскольку он погиб, упав с нее в 1934 году. А вот в 1941 году в Германии был снят документальный фильм о фон Ланген-Парове, который Геббельс охарактеризовал фильмом «национального значения». Ведь рейхсминистру пропаганды было за что восхвалять фон Ланген-Парова, члена нацистской партии с 1930 года и видного деятеля СА. Тем не менее перед Олимпиадой в Рио-2016 немецкая газета «Спортивный час» написала о бывшем нацисте: «После захвата власти в 1933 году он был схвачен национал-социалистами и сыграл главную роль в нацистском пропагандистском фильме «…едет за Германию». О том, как нацисты достигали успехов в спорте поговорим сегодня в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

"Реальное время"
Спорт

Новости партнеров

 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    вспоминается фильм с безруковым Матч
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    хороший фильм
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости спорта

11:35 МСК Все новости
Новости раздела