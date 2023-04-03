История спорта #4: нацисты и спорт / Реальное время Live
Говорить о нацизме стало «неудобным»: современные историки либо замалчивают, либо переписывают страницы истории. К примеру, в немецкой прессе до сих пор появляются трогательные материалы о двукратном олимпийском чемпионе 1928 года по конному спорту Карле Фридрихе фон Ланген-Парове. Согласно легенде, барона фон Лангена похоронили вместе с его любимой лошадью, поскольку он погиб, упав с нее в 1934 году. А вот в 1941 году в Германии был снят документальный фильм о фон Ланген-Парове, который Геббельс охарактеризовал фильмом «национального значения». Ведь рейхсминистру пропаганды было за что восхвалять фон Ланген-Парова, члена нацистской партии с 1930 года и видного деятеля СА. Тем не менее перед Олимпиадой в Рио-2016 немецкая газета «Спортивный час» написала о бывшем нацисте: «После захвата власти в 1933 году он был схвачен национал-социалистами и сыграл главную роль в нацистском пропагандистском фильме «…едет за Германию». О том, как нацисты достигали успехов в спорте поговорим сегодня в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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