На Западе вновь без интриг, на Востоке будет огненная серия, а Тамбиев остается: дневник Кубка Гагарина

Что происходило в последнюю неделю марта в КХЛ

Кажется, все уже привыкли, что Восточная и Западная конференции в КХЛ живут совершенно разными реальностями. Если в Западной конференции все предсказуемо до боли в зубах, то Восточная традиционно обращает на себя все внимание на стадии финалов конференций. Так случилось и на этот раз. В это время еще одна сага Востока получила шанс на продолжение — главные творцы дальневосточной сказки Тамбиев и Серебряков остаются во Владивостоке еще на год. Что еще происходило в КХЛ — в материале.

Дальневосточная сказка продолжается. Тамбиев и Серебряков в «Адмирале» еще на год

Пожалуй, самая лучшая новость прошедшей недели пришла даже не из стана четырех оставшихся команд Кубка Гагарина — 2023, а из скромного и далекого Владивостока, где сложилась главная сказка нынешнего сезона, а возможно, и последних лет в Континентальной лиге. Мы уже писали о том, как не самому известному латвийскому специалисту Леониду Тамбиеву удалось создать на другом конце страны боевитую команду и заразить весь Владивосток хоккеем, образовав там неповторимую атмосферу на «Фетисов-Арене» и во всем городе.

Леонид Тамбиев возглавил «Адмирал» в сезоне-2021/2022, сразу после возвращения клуба в КХЛ после годичного отсутствия. Уже на второй сезон одиозный и дерзкий наставник привел «Адмирал» к седьмому месту на Востоке и выбил «Салават Юлаев» в первом раунде, оформив лучший результат в истории дальневосточного клуба. Мощную взбучку устроили «моряки» и одному из главных претендентов на Кубок Гагарина — казанскому «Ак Барсу», взяв два матча у звездной команды Билялетдинова. Ну кто из болельщиков может сказать, что он не хотел бы, чтобы эта сказка продолжалась? Приз зрительских симпатий, если бы таковой в КХЛ вручался, точно отправился бы во Владивосток (и это при живом-то «Торпедо» Ларионова).

— Он остается с нами сотрудничать и делать дело, которое он делает на 200 процентов, — комментировал продление контракта со специалистом генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан. — Мы доверяем ему от и до. Человек творил, что хотел, а мы ему старались только помочь во всех просьбах. Желали ему только успеха и поддерживали его. Конечно, мы предложили продолжить работу. Он не отказался.

Фото hcadmiral.ru

Впрочем, продление Тамбиева было бы не таким приятным событием, если бы одновременно с главным во Владивостоке не подсуетились бы и не предложили новый контракт и человеку, который в буквальном смысле повинен больше чем в половине успеха «Адмирала», голкиперу Никите Серебрякову.

В нынешнем сезоне вратарь провел 50 матчей в регулярке, одержал 20 побед, при 94,4% отраженных бросках, а уже в Кубке Гагарина в 12 играх одержал 6 побед, 94,5 — процент отраженных бросков, и оформил 1 «сухарь» в матче с Уфой.

После такого сезона Никита точно мог бы получить место в команде постатуснее и с контрактом пожирнее, пусть и без гарантированного места первого номера, но решил остаться там, где его гений признан, он имеет полное доверие от тренера и где все свои. Тем более уезжать из Владивостока на пике хоккейного бума в городе не каждому захочется. Играть там приятно любому, а уж если тебя обожает публика, то выбор остаться кажется очевидным.

Такие разные финалы: начались главные противостояния Востока и Запада

Рядовые болельщики клубов Континентальной хоккейной лиги уже давно привыкли к тому, что Восточная конференция — главное украшение всей лиги на стадии плей-офф. Да, на Западе базируются две самые богатые и мощные команды, которые поочередно занимают статус главного «босса» лиги — СКА и ЦСКА, но именно их существование и убивает всю интригу конференции. Вот и на этот раз «армейцы» Москвы и Санкт-Петербурга вновь сошлись в финале Западной конференции, в пятый раз подряд. Больше всего в сложившейся закономерности жаль остальные клубы Западной конференции, которые из года в год играют лишь только для того, чтобы побороться за второй раунд Кубка Гагарина, где непременно вылетят. Ну о какой конкуренции или интриге здесь можно говорить? Запад можно спокойно «проматывать», не особо вдаваясь в подробности, еще в сентябре и смело ставить на то, что в финале конференции сойдутся ЦСКА и СКА.

Фото ak-bars.ru

Другое дело Восток. Только здесь могла появиться такая команда, как «Адмирал». Здесь звездный «Трактор» уступает место в плей-офф скромному, но бойкому «Нефтехимику», который потом трепет нервы топовому «Ак Барсу». Ну а интрига среди нескольких команд с примерно равными возможностями всегда сохраняется до самой последней стадии.

Да, на этот раз сошлись примерно те, на кого ставили, хотя еще осенью об этих командах говорили, что они провалили сезон. «Ак Барс» и «Авангард» уже сходились в Кубке Гагарина — 2021, где выдали, возможно, лучшую серию в истории розыгрышей Кубка Гагарина. Множество скандалов со строительными скобами в раздевалке или попаданием в казанскую больницу Алексея Емелина. Огненная борьба в медиаполе между сильнейшими медиацентрами Востока. Ну и конечно же, остросюжетный боевик на льду, где «Ак Барс» и «Авангард» поочередно выигрывали только в гостях, а в седьмом матче омичи с помощью Ильи Ковальчука дожали-таки в овертайме, а потом и стали чемпионами.

Но вспомните, сколько раз в финале играла «Магнитка», доходили до финала «Трактор», «Салават Юлаев». На Востоке нельзя предсказать, кто будет в финале конференции вплоть до апреля месяца, и за это мы любим эту конференцию. А перекрестный плей-офф, о котором заговорил Владислав Третьяк, нужно оставить в анналах истории как неудачную затею. Нужно выравнивать возможности команд с помощью потолков и пола зарплат и убирать исключения для четырех полуфиналистов в бонусах. Тогда и Запад станет менее предсказуем, и возможно, даже перетянет немного внимания от фантастического Востока.

Жамнова в сборной не будет

Нельзя сказать, что решение не продлевать с Алексеем Жамновым контракт так уж неожиданно. Мы уже писали о том, что в ФХР были не слишком довольны работой специалиста после Кубка Первого канала, где сборная России даже на фоне Казахстана и Белоруссии оказалась не лучшей. Теперь же предположение подтверждается фактами — больше специалиста в тренерском штабе национальной команды не будет.

Фото fhr.ru

Тем более Жамнов уже принял пост главного тренера московского «Спартака», что еще больше подталкивает к решению расстаться со специалистом — совмещение редко приводило к чему-то хорошему.

Во главе национальной команды Жамнов провел только один большой турнир — на Олимпиаде-2022 в Пекине российская сборная заняла второе место, проиграв в финале Финляндии (1:2). Но еще важнее, что в течение турнира качество игры сборной никого не впечатлило, так что то серебро можно считать большим успехом. Ну а в декабре 2022 года сборная Беларуси обыграла сборную России и выиграла Кубок Первого канала.

Как утверждает «Матч ТВ», есть и вероятность, что у сборной России и вовсе не будет постоянного главного тренера до тех пор, пока команду не восстановят на турнирах IIHF. На отдельные товарищеские матчи или короткие турниры ФХР якобы будет подписывать кратковременные договора со специалистами. Что ж, вполне логичный ход. Кому будет интересно заниматься сборной, которая в больших турнирах участие не принимает?