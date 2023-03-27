Позор «Магнитки», дерзкий Тамбиев и великая жертва Шарипзянова. Что происходит в Кубке Гагарина

Главные итоги четвертой недели плей-офф КХЛ

Первый месяц Кубка Гагарина-2023 подходит к концу, и команд становится все меньше. Отвалилось «Торпедо», долго не сходившее со страниц спортивных изданий. Бесславно вылетел от «Авангарда» магнитогорский «Металлург». «Адмирал» держался до конца и максимально затянул серию в ожесточенной схватке с «Ак Барсом», став главным открытием сезона. А Леонид Тамбиев тем временем подарил журналистам несколько огненных послематчевых пресс-конференций. О том, что еще происходит в КХЛ — в традиционном обзоре спортивной редакции «Реального времени».

«Позорище»: «Магнитка» бесславно вылетела после второго раунда

«П…, позорище!» — таким скандированием провожали активные фанаты «Металлурга» свою команду после четвертого матча серии с омским «Авангардом». Оценка довольно резкая, но «Магнитка» сама приучила своих фанатов к самым высоким результатами, и вылет со счетом 0:4 стал настоящим шоком для них.

Финалисты прошлогоднего Кубка Гагарина, в котором были в шаге от завоевания главного трофея, в этом сезоне они выглядели неоднозначно еще по ходу регулярного чемпионата, когда команду Ильи Воробьева то и дело бросало из стороны в сторону. Не было привычной стабильности в игре, а зрелищность в играх «Магнитки» и вовсе исчезла.

Не могли не сказаться на итоговом результате и внутренние распри в «Металлурге». Подковерные войны всегда оставляют своей след на игре самой команды. Первый вице-президент Сергей Ласьков и спортивный директор Сергей Гомоляко сделали все, чтобы спокойствия в клубе в нынешнем сезоне не было.

В плей-офф проблемы обострились. Если в первом раунде команда Ильи Воробьева не без труда пересилила «Автомобилист» в семиматчевой серии, то к серии с «Авангардом» уже готова не была. Омичи сумели воспользоваться своими сильными сторонами, как то: легионеры и Толчинский с Ткачевым в атаке и самоотверженный Шарипзянов в обороне, который задавал тренд на самопожертвование остальной команде. Так и получилось, что хоккеисты «Авангарда» навязали «Магнитке» такой вязкий хоккей, что шайба просто не пробивалась к воротам омичей.

Фото: metallurg.ru

У «Магнитки» же с легионерами случилось что-то непонятное — они сбавили к себе требования и сыграли ниже своих возможностей. Провалился Джош Карри, слабо сыграли Коди Керран, Брендан Лайпсик и Филипп Майе. Вопросов нет разве что к вратарю Эдди Паскуале, которого полевые игроки серьезно подставили. Да и после длительной серии с Екатеринбургом игроки «Магнитки» явно просели физически.

Очевидно, что закончились идеи и у самого Ильи Воробьева, который с небольшим перерывом на работу в СКА и сборной России тренирует «Металлург» уже почти 8 лет. Возможно магнитогорскому топ-клубу нужно серьезное обновление крови не только на тренерском мостике, но по всей вертикали — от руководства, до хоккеистов.

«Пройдем «Ак Барс», поговорим о Кубке». Тамбиев сделал шоу на льду и за пределами

Совсем под другие скандирования и с другим настроением закончили свой путь в Кубке Гагарина дальневосточники.

Когда скромный «Адмирал» только разворачивал свою серию с «Салаватом Юлаевым», наставник дальневосточного клуба без привычных для российских специалистов клишированных ответов в разговоре с уфимскими журналистами позволил себе дерзкий выпад, мол, мы вашим хоккеистам во Владивостоке легкой жизни не дадим, так и передайте. Тогда можно было списать это на излишнюю эмоциональность после обидного поражения.

Вот только серия с «Ак Барсом» показывает, что для Тамбиева подобный трэшток в принципе — вещь привычная. Он без лишней дипломатии показывает на пресс-конференциях, что не любит глупые вопросы от журналистов и закатывает глаза, когда слышит один из них.

Более того, уже после двух поражений в Казани латвийский наставник «Адмирала» неожиданно заявил, что его команда выиграет серию 4-3, завершив ее в Казани. Тогда это брошенное напоследок высказывание произвело эффект разорвавшейся бомбы. Кто может позволить себе такое самоуверенное поведение, когда его команда проигрывает одной из самых мощных топовых команд КХЛ? Пожалуй, никто. Даже Игорь Ларионов, который тоже любит произвести фурор на пресс-конференциях. Но одно дело есть малину за микрофоном, а другое — открыто насмехаться над казанской прессой и утверждать, что вырвет серию у «Ак Барса».

В пятницу, сразу после очередной победы «Адмирала» (и первой на казанском льду), на флэш-интервью Тамбиев снова повторил, что обязательно будет седьмая игра, а на последующей пресс-конференции журналисты прямо спрашивали, откуда такая самоуверенность? В ответ он заявил, что будет аккуратнее с выражениями, но, словно тролля журналистов, потом добавил:

— Седьмой матч? Подождите два дня, а там посмотрим. Все равно у «Ак Барса» — еще один матч-поинт. А потом уходя, добавил «Еще увидимся», намекая, что вернется на седьмой поединок в Казань.

Судя по всему, Тамбиеву показалось мало градуса страстей и он добавил, что если не возьмет Кубок Гагарина, то этот сезон не будет считать для себя удачным.

«Один тренер тут уже сказал: если не взяли Кубок, то, конечно, сезон в минус. Вот если и мы не возьмем Кубок, то зачем я тогда тут работаю? Все тренеры надеются на Кубок. Я и в Высшей лиге всегда так работал. Говорю ребятам перед началом розыгрыша, мне сам плей-офф не интересен, только Кубок Петрова. Правда сейчас мы Кубок Гагарина вообще не произносим. Но вот если пройдем «Ак Барс»... Я не самоуверен. Вот «если» пройдем, то будем говорить про Кубок. Наклеим наклейку. Мы же рабочая команда», — рассудил Тамбиев.

Фото ak-bars.ru

Да, в итоге дальневосточники так и не сумели вытянуть шестую встречу на своем льду и уступили «Ак Барсу» — 1:3. Но та реакция, с которой дальневосточники провожали свою команду на заслуженный отпуск дорогого стоит. Такого уровня любви к своей команде Владивосток еще не испытывал. И главная заслуга в этом, разумеется, одиозного наставника из Латвии.

Кажется, КХЛ в этом сезоне обрела двух ярких тренеров, которые наконец-то могут устроить шоу не только на льду, но и в информационном пространстве. Леонид Тамбиев заслуживает звание главного открытия сезона наряду со своей неуступчивой командой.

Дамир Шарипзянов — главная причина успеха «Авангарда»

Нижнекамский воспитанник прошел путь от новичка из скромного «Нефтехимика» до капитана «Авангарда» довольно быстро, и объясняется это довольно просто: хоккеист готов буквально убиться ради победы своей команды. Не было еще ни одного розыгрыша Кубка Гагарина, в котором Дамиру не пришлось бы обращаться за медпомощью.

Самоотверженность защитника сразу приглянулась болельщикам омичей, ведь уже в свой дебютный сезон он стал одной из ключевых фигур в чемпионском составе «Авангарда» 2021 года. Тогда он ложился под каждый бросок соперника, а в решающем противостоянии с ЦСКА получил несколько переломов, но продолжил играть в шестой встрече и принимать шайбы на себя.

Не ушел без дежурных повреждений Шарипзянов и в этом сезоне. Как мы уже упоминали выше, вязкость и труднопроходимость для атаки «Магнитки» во втором раунде создал именно капитан «Авангарда», «заразив» своим примером и остальную оборонительную линию «ястребов». Но такой хоккей через самопожертвование просто не может не оставлять свой след. Вот и в четвертой, решающей встрече Дамир уже на последних минутах матча сильно порезал руку о конек соперника и прямо со льда отправился в больницу.

Выглядело все это жутко. Правда, вскоре после игры Шарипзянов обратился к болельщикам и заявил, что с ним все в порядке, однако пока его участие в следующем раунде остается под вопросом.

Так или иначе, Шарипзянов — главный актив в «Авангарде» и отпускать его омичам нельзя ни в коем случае.