Валерий Грязнов: «Главное очарование «Волгаря» — его исключительный, незабываемый вид»

Казанский краевед — об истории Верхнего Услона и парохода «Волгарь». Часть 2-я

Фото: Паром «Волгарь» подходит к пристани в Верхнем Услоне, 1939 год

Казанский краевед, колумнист «Реального времени» Валерий Грязнов уже рассказывал о жизненном пути своего отца — Анатолия Грязнова, директора Казанского порохового завода (1955—1967 гг.), которому в ноябре прошлого года исполнилось бы 110 лет. Один из лучших руководителей стратегического предприятия страны посвятил свою жизнь заводу, пройдя все ступени — от мастера до директора. Сегодня Валерий Грязнов продолжает рассказывать о творчестве своего отца, который в свободное время увлекался фотографией. В память об отце сын выпустил набор открыток с его снимками, сопроводив рассказом об истории Верхнего Услона и знаменитого парохода «Волгарь».



«Эти свистки жителям Услона заменяли часы»

Предметом особой гордости в Верхнем Услоне на протяжении полувека был пароход «Волгарь». Это было судно, специально предназначенное для поперечного плавания. Его задача перевозить автотранспорт с одного берега на другой, попутно захватив и пассажиров. В те годы такое судно называлось не паром, а перевоз. Впервые использовать пароходы для переправы колесного транспорта в Казани начали в 1845 г. Мы не можем увидеть, как выглядел тот паром, но до нас дошло описание 1892 г. «Около Услона есть пристань для парохода, который в течение навигации совершает правильные рейсы через Волгу между селом и устьем реки Казанки, перевозя на двух баркасах пассажиров и груз».

Главное очарование «Волгаря» — он имел исключительный незабываемый внешний вид, и при этом совершенно уникальный! Среди сотен судов, которые можно было увидеть в Казани, не было ни одного хотя бы отдаленно похожего на него. Он имел особую стать, узнавался сразу и с большого расстояния. Ошибки быть не могло! Удивительно, но и гудок — тогда на Волге это называлось свисток — легко было узнать среди сотен других. Эти свистки жителям Услона заменяли часы, они раздавались в точно назначенное время. И совершенно особое удовольствие — услышать свисток «Волгаря», прилетевший в форточку нашего дома. За несколько километров! Почему-то это случалось осенними вечерами, когда до следующей встречи предстояла долгая разлука — целая зима.

Пароход-паром «Волгарь» построен в Швеции, г. Стокгольм, в 1898 году компанией Bergsunds mekaniska verkstad. В 1858—1908 г верфь построила 200 судов.

Хозяин парома

Около 1900 года паром появился в Нижнем Новгороде, где было учреждено «общество Финляндского легкого пароходства» для перевозки пассажиров на местных линиях. В последние годы XIX века это общество приобрело пароход-паром, который получил название «Волгарь». Под этим именем он проработал свои первые 10 навигаций в Нижнем Новгороде. Приблизительно в 1912 году его приобрел услонский купец Савелий Ковалев, хозяин парома с 1912 по 1918 год. Первый капитан — Лаврентий Климентьевич Бабонин, последний капитан (1952—1960) — Степан Васильевич Галкин.

Двухвинтовой металлический паром. Длина 35,9 м. Ширина 7,3 м. без кожухов Высота посередине длины судна без надстроек 2 м. осадка судна порожнего 0,7 м, осадка судна при полной нагрузке 1,06 м. Подробности по корпусу: пять переборок, электрическое освещение, железная палуба.



Деревня Печищи — место осенней пристани «Волгаря», 1951 год



Осенняя пристань в Печищах уже установлена. Фото: Анатолий Грязнов, 1951 г. Вот что осталось от печи для обжига известняка к настоящему времени. Сейчас объект охраняется государством как памятник истории. Фото: Валерий Грязнов, 2009 г.

Деревня Печищи (основана в 1600 г.) расположена не на берегу Волги, а на склоне оврага, разрезающего Услонскую гору. По дну оврага бежит Гремячий ручей, впадающий в Волгу. Услонская гора здесь заканчивается крутым обрывом, в склоне которого был вход в рудник для добычи известняка.

На фотографии 1951 г. видна печь для обжига известняка. Это предприятие, основанное несколько веков назад, после революции носило странное название «Красный известняк». Здесь в кузнице долгие годы работал мой дедушка до самой смерти в 1955 году.

Когда ближе к осени уровень воды Волги опускался до критической отметки, сюда приводили пристань «Волгаря», где она стояла до конца навигации. Парому было уже не нужно заходить в старый обмелевший фарватер.

На Услонской горе, 1951 год

Ветряная мельница в Услоне

Кто может узнать это место? Вопрос трудный — так сильно все здесь изменилось за прошедшие 70 лет. Между тем для Услона это место особой значимости! Это перевал, где Большая дорога, достигнув верхней точки, начнет спускаться вниз. Вон тот грузовик скоро скроется из глаз. За долгие века кто только тут не проехал, кто не побывал. Сейчас здесь все застроено, кипит жизнь, шумное движение. А тогда была тишина и былинный простор! И открывался вид с горы — тогда, как и сейчас — на дали неоглядные

И как придорожный указатель, стояла возле дороги ветряная мельница. Сейчас уже мало кто помнит о ее существовании. Настоящая мельница, не бутафорская для киносъемок. Можно было попасть внутрь нее через небольшую дверку и оказаться в сарае с очень высоким потолком. Эта мельница простояла до середины 1950-х годов.

Первая улица, прощание со старой Волгой. Навсегда! Май 1957 года

Вот он бескрайний пустынный остров Услонский Песок, вдали виден остров Маркиз. С дедушкой на лодке под парусом.

Исчезнувший остров Услонский Песок

В тот год пришла Большая Волга. Уровень воды в реке поднялся до отметки весеннего половодья и больше никогда не опускался. Считалось, что высокий уровень сильно поможет судовождению: сократит расстояние за счет устранение мелких преград, позволит проводить более крупные суда. Как изменился Верхний Услон? Что ушло навсегда? Исчезла первая линия самых красивых домов, стоящих вдоль Волги. Впервые за всю историю в реке остановилось течение.



И самое главное — полностью и навсегда исчез остров Услонский Песок, с которым связаны самые яркие воспоминания детства. А как там можно было загорать и купаться! Мы с братом научились там плавать лет в шесть, а после были готовы не вылезать из воды. Невероятно, но этот остров был совершенно пустынным даже в жаркие летние дни.

Попасть на этот сказочный остров можно было только на дедушкиной лодке. Никак иначе! А еще на этой замечательной лодке при попутном ветре мы с дедушкой ходили под парусом. Поднимались против течения до Набережных Моркваш, а потом река приносила нас обратно домой.

Паром «Волгарь» стоит у весенней пристани в Верхнем Услоне, 1935 год

Вот на таких лодках происходил перевоз через Волгу до эпохи пароходов. Буксир тащит баржу через Волгу — новый вид паромной переправы возник в 1840-х годах

На протяжении долгих веков на жителях Услона лежала ответственная обязанность — обеспечивать переправу через Волгу. Эта переправа была естественным продолжением Большой дороги, подходящей к селу как с запада (со стороны Москвы), так и с юга. До 1840-х годов путешественников с их каретами перевозили на больших лодках. Парус и весла — это все, чем располагал паромщик.



Как все это происходило красочно описано в книге Герцена «Былое и думы». В 1834 году, когда он ехал в ссылку, перевоз через Волгу на дощаниках (так назывались эти лодки) доживал свои последние годы. «Когда мы подъехали к Казани, Волга была во всем блеске весеннего разлива; целую станцию от Услона до Казани надобно было плыть на дощанике». Полностью описание этого опасного путешествия можете прочитать в книге «Былое и думы», часть 2-я, глава 13-я.

1840-е годы — эпоха перемен. На Волге активно развивается движение пароходов. Паромная переправа приняла совсем другой вид — буксир тянет баржу, резко возросли скорость и грузоподъемность. Между Казанью и Услоном такая переправа начала работать с 1844 года.

Паром «Волгарь» подходит к пристани в Верхнем Услоне, 1939 год

Паром «Окарь» в Нижнем Новгороде, 1896 год, неизвестный автор.«Весенний перевоз-ледокол у села Услон на якоре». Октябрь, 1911 год. Фото: А. Бренинг

Навигацию 1939 года паром открыл заметно похорошевшим — его черная труба стала белой, заметно изменилась капитанская рубка, появились на крыше ведерки с буквами.



Это был легендарный паром! И как во всякой легенде, в его истории очень много вымысла в каких-то давних публикациях были сообщены неверные сведения, а потом их многократно цитировали. Купец Ковалев не заказывал новый паром в Швеции, он купил его в 1912 году в Нижнем Новгороде, когда тот отходил уже больше 10 навигаций. Свое название «Волгарь» получил не после революции, а в момент прибытия на Волгу. В то время в Нижнем Новгороде уже ходил другой паром под названием «Окарь».

В нашем доме бережно хранится реликвия — толстый журнал-ведомость, на обложке которого написано; «Пароходство Савелия Степановича Ковалева. Расчетная со служащими перевоза парохода «Волгарь» и дебаркадеров. Навигация 1912 года».

На снимке А. Бренинга можно увидеть, как выглядел паром-предшественник. Указана дата съемки — октябрь 1911 года. Через полгода появится «Волгарь», можно предполагать, что этот маленький буксир уйдет на покой.

«Волгарь» уходит в очередной рейс из Услона, 1939 год

Дореволюционная открытка «Отход перевоза». Волгарь идет по старому руслу. Волгарь идет в Услон, огибая остров. Автор снимка и год неизвестны.

Новый маршрут «Волгаря»

«Волгарь» нес свою бессменную вахту с начала навигации до поздней осени почти 50 лет, с 1912 по 1961 г. В некоторых публикациях ошибочно утверждается, что он закончил службу в 1956 г. При этом объясняется, что старый паром не отвечал требованиям плавания по большой Волге. Обидное, несправедливое обвинение! Каждую весну «Волгарь» ходил по полноводной Волге, на которой, кроме того, было еще очень сильное течение! Не было ни одного несчастного случая!



Он работал без обеда и выходных — полный световой день. Все годы по одному расписанию — каждый очередной рейс через час. Первый рейс в 4:00 утра из Услона, здесь он всегда ночевал, и здесь проживала вся его команда. Кстати, о команде! Есть еще одно нелепое утверждение, что его команда состояла из 19 человек — ошибка очень большая. Команда состояла из капитана, рулевого, одного матроса и одного или двух человек в машинном отделении. Не больше пяти человек.

За все годы службы «Волгарь» только однажды круто изменил свой маршрут. Это произошло в начале двадцатых годов, когда возле Казани проложили новый фарватер. Старый маршрут «Волгаря» был короче, практически по прямой, от конца Первой улицы в Услоне, мимо острова Маркиза, прямо на Дальнее Устье. Новый маршрут гораздо длиннее — сначала по дуге, огибая Услонский Песок, затем по новому фарватеру до казанских пристаней. Его пристань была одной из первых.

Последний гудок! Как провожают пароходы...

Этот снимок мог бы хорошо иллюстрировать сцену расставания с «Волгарем». Но сделан он был в 1939 году, за 22 года до окончания службы, когда он исчез совершенно незаметно.

На этом снимке отчетливо видно по бурунам за кормой как работают два его винта. Существует легенда, что у парома было четыре винта. Зачем? По другой версии этой легенды винтов было два — один на корме, а другой на носу. Кроме того, на носу был еще и второй руль. Это видно на модели, которая демонстрируется в историческом музее. Реально, на пароме был не один, как у всех пароходов, а два винта на корме, по разные стороны от киля. Это значительно увеличило его маневренность.

И еще одним вымыслом является рассказ об участии парома в Гражданской войне на стороне красных и в агитационных рейсах после ее окончания. Просто в этом участвовал другой «Волгарь». В сентябре 1918 года в Нижнем Новгороде буксир «Матвей Башкиров» переоборудовали в военный корабль, была навешена броня, установлены две пушки и четыре пулемета. Судно получило название «Волгарь-доброволец». В 1967 г. на нем был организован Музей истории Волжской военной флотилии, просуществовавший 20 лет.

Единственный серьезный упрек «Волгарю» — в 1960-е годы он уже не мог принимать на борт большие грузовики. Пришедшие ему на смену паромы были больше его по всем параметрам. Паром «Окский 33» в течение нескольких десятилетий осуществлял связь между Верхним Услоном и Аракчино, куда в конечном счете переехала пристань с Дальнего Устья. Сейчас уже мало кто помнит это название. Этот паром был серийным безликим изделием, таких на Волге было десятки. А «Волгарь» был уникален, один на всю Волгу! Именно его нужно было сделать музеем, поставив на вечную стоянку на набережной под кремлевской стеной.

«Окский-33» — этот паром принял вахту от «Волгаря». Фото: Анатолий Грязнова. 1974 г. Сегодня на этой переправе несут вахту паромы серии СП. Фото: Валерий Грязнов. 2017 г.