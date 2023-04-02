Валерий Грязнов: «Надежная переправа через Волгу была одной из главных задач Услона»

Казанский краевед — об истории Верхнего Услона и парохода «Волгарь». Часть 1-я

Казанский краевед, колумнист «Реального времени» Валерий Грязнов уже рассказывал о жизненном пути своего отца — Анатолия Грязнова, директора Казанского порохового завода (1955—1967 гг.), которому в ноябре прошлого года исполнилось бы 110 лет. Один из лучших руководителей стратегического предприятия страны посвятил свою жизнь заводу, пройдя все ступени — от мастера до директора. Он даже умер за работой в кабинете. Сегодня Валерий Грязнов рассказывает о творчестве своего отца — в свободное время он увлекался фотографией. В память об отце сын выпустил набор открыток с его снимками, сопроводив рассказом об истории Верхнего Услона и знаменитого парохода «Волгарь».



Село на главном повороте Волги

Верхний Услон — старинное село на Волге, на правом горном берегу прямо напротив Казани. Село основано в 1595 году, ему уже больше четырех веков.

Расположено селение в месте исключительной красоты — здесь река делает крутой поворот! Это самый главный поворот Волги, он делит все ее течение на две части. От самого истока до этого места река текла в общем направлении с запада на восток. В этой точке она круто поворачивает направо, на юг, и, не меняя общего курса, с плавными разворотами влево и вправо бежит в сторону Каспийского моря. Этот поворот, ломающий Волгу пополам, легко отыскать на любой карте и даже на глобусе.

В течение долгих веков со дня основания село тянулось узкой полосой вдоль берега Волги под высокой горой.

Фото: pastvu.com

Вся семья перед домом, 1935 год. В этом доме в годы войны жила семья дипломата Якова Малика. Фото: предоставлено В. Грязновым

Все резко изменилось в 1957 году — вступила в строй гидроэлектростанция в Жигулях. Вода в Волге поднялась до уровня весеннего половодья (около 53 м над уровнем Балтики), да так на этом уровне и осталась. На Волге остановилось течение! В прежние годы после весеннего паводка уровень воды опускался, за время всего лета доходил до отметки 45 м и ниже. Река сильно мелела, становилась узкой. После 1957 года Волга навсегда стала широкой и полноводной, ее тогда часто называли морем. Из-за угрозы затопления многие дома первой береговой линии были перенесены на гору. Вид села сильно изменился.



Село тянулось три версты вдоль берега Волги под высокой горой. Его можно разделить на три участка: до поворота, поворот, после поворота. Каждый участок имеет свой особый рельеф и одинаковую длину — около километра.

Первая верста, если двигаться по течению, доходит до места, где Волга начинает свой поворот. Этот участок расположен на пологом склоне, на котором одна над другой проходили три улицы, — в прошлые времена они назывались: Первая, Вторая и Третья, так писали и на почтовых конвертах. Фасады всех домов этих улиц выходят на север. После 1957 года полностью исчезли улица Первая и половина Второй. Удивительно, но сохранившиеся улица Третья и часть Второй имеют сейчас одно название — ул. Ленина. Дом моего дедушки сохранился, стоит он на улице Второй (ул. Ленина, 26). Сразу за огородами улицы Третьей начинается крутой склон Услонской горы. Именно на этом первом участке расположено знаменитое озеро, которое хорошо видно с горы, но не видно с Волги. Это озеро всегда было отделено от Волги узкой полоской земли, на которой до 1957 года стояли дома улицы Первой. В то время это место считалась центром Услона, здесь на берегу Волги стояли Дом культуры (сюда приходили смотреть кино), библиотека, военкомат.

Второй участок — непосредственно сам поворот Волги, центральная и самая высокая часть села. Вторая верста — плавная дуга, совершающая поворот под прямым углом. На чертеже ее назвали бы сопряжением. Здесь прямо от воды берег круто поднимается на высокий пригорок, который образует ступеньку под Услонской горой. Только одна улица проходит с поворотом по этой ступеньке, с нее открывается отличный вид на Волгу и на Казань. В доме дедушки этот пригорок назывался Почтовой горой; здесь в прошлом были почта, школа, рядом стояла Меншиковская часовня. Сейчас их нет. Но с 1833 года стоит до сих пор на этом пригорке, как на красивом пьедестале, церковь Николая Чудотворца; ее издалека можно увидеть с Волги. И только одна улица проходит вдоль берега Волги у подножия Почтовый горы, огибая ее. Она называется Приволжской.

Третий участок — за поворотом. Третья верста тянется уже с севера на юг. Третий участок — за поворотом. Фасады всех домов смотрят на восток. Пахотное — так в годы моего детства называлась эта часть Услона. Здесь от берега Волги до подножия Услонской горы раскинулось широкое поле. Раздолье для землепашцев. В детские годы я здесь бывал очень редко, ходил вместе со взрослыми в местный совхоз покупать молоко.

Следует добавить, что до 1957 года Волга протекала только возле первого участка до поворота. Ко второму и третьему участку вода подходила только во время весеннего половодья. В той точке, где второй участок переходит в третий, к Волге с горы спускается дорога — старый Почтовый тракт, существующий с незапамятных времен, когда по суше ездили только на лошадях. По ту сторону горы находилось распутье: одна дорога налево вела в Симбирск (Ульяновск) и далее на юг, вторая дорога направо шла в Нижний Новгород и далее в Москву. Прошли века, но все сохранилось по-прежнему — дороги на месте, изменилось только покрытие и отдельные участки пути переехали на другое место.

В том месте, где дорога, спустившись с горы подходит к Волге, сейчас находится пристань. Даже две — пассажирская и паромная переправа для транспорта. В отличие от почтового тракта, услонская пристань часто меняла свое местоположение. Нужно принять во внимание, что обеспечение надежной переправы через Волгу было одной из главных задач, порученных Услону, начиная с первых дней его существования. До 1844 года паромная переправа — тогда она называлась перевоз — осуществлялась за счет паруса и весел. С 1844 г стали использовать буксирные пароходы. С 1912 по 1960 год роль перевоза выполнял легендарный пароход «Волгарь» шведской постройки. Потом его сменили паромы следующих поколений.

Первая страница фотоальбома моего отца Анатолия Грязнова

Верхний Услон и пароход «Волгарь» — фотографии из семейного альбома Грязных

Мой отец, Анатолий Васильевич Грязнов, родился в Казани в 1912 г. Семья моего деда Василия Павловича переехала в Верхний Услон в 1926 г., в год великого наводнения. Увлечение фотографией началось в 1931 г. с самодельного фотоаппарата, оно продлилось всю жизнь. Летом 1932 г. совершил свое первое большое путешествие — «хождение за три моря» — поступил масленщиком на пароход «Товарищ Голощекин», который был построен в Паратском затоне и должен был нести службу на реке Урал; проплыл всю Волгу и по Каспию до Гурьева. Осенью 1932 г. он поступил в химико-технологический институт, который закончил с красным дипломом в 1938 г. В институте он учился на одном курсе с моей мамой, Зоей Петровной Галочкиной, они поженились осенью 1938 г. В семье родились два сына, в 1945 г. родился я, в 1947 г. мой младший брат Евгений. Трудовая жизнь моих родителей целиком связана с Казанским пороховым заводом. Отец прошёл все ступени, начиная со сменного мастера: технолог цеха, начальник цеха, главный инженер (1949—1955), директор завода (1955—1967), директор отраслевого НИИ (1967—1975). Умер за письменным столом в рабочем кабинете 17 апреля 1981 г.

На дедовской лодке с папой, 1947 г.

В нашем доме с мамой и младшим братом Женей, 1948 г.

В 1931 году моему отцу исполнилось 16 лет, когда он увлекся фотографией. С этим увлечением он прожил всю жизнь. Свой первый фотоаппарат он сделал собственными руками; камера не сохранилась , но до сих пор в Услоне хранится маленькая книжка, в которой подробно рассказывалось как это сделать. Я помню, что объективом в этом аппарате должна была служить одна линза для очков. В декабре того же года он начал свой первый фотоальбом, который по сей день бережно хранится в нашем доме



Панорама Услонской горы во все времена привлекала внимание фотографов. Удивительно, но на фотоснимках разных лет она узнается сразу и безошибочно. Можно даже не смотреть на подпись к фотографии. За прошедшие годы сильно изменился волжский берег, но контур самой величавой горы остался без малейших изменений.

Крышка коробки, в которой хранятся старые фотопластинки Вот на этом снимке можно увидеть, как выглядела наша гора в конце позапрошлого века. Фотографию сделал Поль Ланкренон (Paul Lancrenon), французский офицер, путешественник и фотограф, проплывший по Волге в 1891 г. на байдарке. Автор книги «3000 миль на веслах от Сены до Волги», изданной в Париже в 1898 г

В центре Верхнего Услона есть церковь; вот что о ней говорится в издании Казанского Губернского статистического комитета в 1892 году. «Местная церковь каменная и построена в 1833 году старанием прихожан. Престолов в ней два: главный во имя Николая Чудотворца, а придел во имя пророка Ильи. Все образы во храме написаны иконописно, за исключением одного, который особенно почитается прихожанами и посторонними, это икона Божией Матери, именуемая «Отрада и утешение». Живопись ее замечательна тем, что Лик ее выступает на кипарисе, как живой. Есть слухи, что от нее бывали чудесные исцеления больных».

Вид на церковь Николая Чудотворца в начале XX века. Автор фотографии неизвестен

Александр Данилович Меншиков, друг и сподвижник императора Петра I



После смерти Петра Первого (1725 г.) и последующей вскоре смерти Екатерины I в 1727 г. на престол взошел одиннадцатилетний император Петр Второй (сын царевича Алексея, внук Петра Первого). Уже через год в 1728 году указом юного императора Меншиков был арестован, обвинен в казнокрадстве и сослан вместе с семьей в Сибирь, в город Березов.

Жена Меншикова, Дарья Михайловна (урожденная Арсеньева), не вынеся тяжелой дороги, умерла по дороге в ссылку и была похоронена в селе Верхний Услон. Бывший вельможа сам вырыл для нее могилу на крутом волжском берегу.

Ее правнук, также Александр Меншиков (командующий сухопутными и морскими силами России в Крымской войне), поставил часовню над ее могилой в 1863 году. Нет точных сведений, когда была разобрана это часовня. Снимки из альбома отца свидетельствуют, что в 1931 году часовня еще стояла.

1) Меншиковская часовня



2) 1894 г Верхний Услон Часовня в память о княгине Д.М. Меншиковой.

3) Фотография из альбома отца. Единственное дошедшее изображение, по которому можно судить о месте расположения часовни

Вид с Почтовой горы. Около 1935 года. Фото: Анатолий Грязнов

Фотография неизвестного автора. 1915 г Верхний Услон вид на северо-запад. Фотография М.К. Шапшинского

Два снимка сделаны практически с одной точки — один зимой (снимок отца новым аппаратом), другой летом, (неизвестны автор и дата съемки). С этой точки хороши видны сбоку все три улицы, идущие вдоль берега Волги, справа налево. Третья улица, лежащая под горой, изогнута коромыслом — сначала поднимается до центра, а затем спускается на другую сторону. На летней фотографии справа отчетливо виден «Волгарь», стоящий у пристани.

Снимок М.К. Шапшинского сделан со склона горы, над крышами улицы Третьей. Хорошо просматривается весьма примечательный дом с мезонином на улице Первой, в 1950-е годы, до момента сноса этого дома в нем помещался «магазин с высокой лестницей». Справа от него среди деревьев виден купол часовни. Все эти дома с улицы Первой были убраны в 1957 году.



Половодье 1931 г. Часовня на берегу Волги

Вид с Волги на Верхний Услон, 1891 г, Французский фотограф Поль Ланкренон (Lancrenon Paul). Часовня в Верхнем Услоне в половодье. 1910-е годы , Фотография А. Бренинга

Кроме Меншиковской часовни в Услоне была еще одна часовня, стоящая на берегу Волги. Вот как она описывается в справочнике 1892 г. «В селе есть каменная часовня, построенная прихожанами в 1882 году, в ней находится большой деревянный крест с изображением распятого на нем Спасителя. Крест этот в старину, по преданию местных жителей, был взят из воды плывшим около Услона по Волге.

Так выглядела Первая улица в 1891 г., вид часовни со стороны Волги, Впечатляет перепад высот уровня воды в Волге весной и летом, здесь часовня смотрится стоящей высоко на горе. Часовня простояла с 1882 до 1957 г.

Услонское озеро, май 1939 г.

Такую картину мы больше никогда не увидим — пересохшее озеро летом. 1932—1934 г. Фотография А. Грязнова. Так выглядит Услонское озеро в последние годы. Фото Валерия Грязнова

В Услоне есть еще одно маленькое чудо — озеро у подножия горы. Его не видно с Волги, даже с верхней палубы теплохода, но оно хорошо просматривается с горы. Хотя его от Волги отделяет лишь узкая полоска земли, шириной несколько десятков метров, оно никогда не было связано с Волгой протокой. Но при этом уровень воды в Волге и в озере был всегда одинаковым за счет просачивания грунтов.



На титульной фотографии мы видим озеро в мае 1939 года, уровень воды по-весеннему высокий. На старой Волге уровень воды каждый год сильно изменялся, вода уходила и обнажались берега озера, образуя почти правильную воронку. Это мы видим на другой более ранней фотографии отца. И тогда в центре озера обнажался деревянный сруб колодца, из которого люди брали воду для полива. Все склоны были засажены помидорами. И каждый год в один из вечеров можно было наблюдать удивительное зрелище — огромный караван лягушек отправлялся посуху из пересохшего озера в Волгу.



Дом над озером. Третья улица

Третья улица зимой, 1935—1938 гг. Дом возле озера, в котором 80 лет назад жила семья моего деда. 1939 год Фото Анатолия Грязнова

Этот дом, которого давно уже нет, стоял в том месте, где Вторая и Третья улицы подходили к озеру. В отличие от всех соседних домов он не стоял фасадом к Волге, а как-то наискосок. Нехватка земли. Дом как бы нависал над озером, вместо крыльца у него был мостик. Сразу за этим домом спускалась с горки Третья улица. В последнем доме, прямо возле озера жила семья моего деда в 1930—1940 годы. Он с женой и трое детей, со временем дети постепенно разъехались. В годы войны в этом доме жила в эвакуации семья знаменитого дипломата Якова Малика, его жена и два маленьких сына. Сам Яков Александрович был послом СССР в Японии до 1945 г. Я помню, как в годы моего детства у бабушки в горке висела красивая японская салфетка, оставленная на память.



Вид на Казань со склона горы над крышами Третьей улицы. Весна 1932 г.

Карта фарватера реки Волга в 1910 и 1927 г.

Самая большая загадка в истории Верхнего Услона!



За многовековую историю села произошли два события, которые решительно и бесповоротно изменили жизнь его жителей. Первое событие хорошо известно всем — это 1957 г., когда уровень воды в Волге поднялся до верхней отметки и с той поры не опускался. Это было результатом завершения строительства жигулевской ГЭС. Создание водохранилище изменило жизнь не на всей Волге, а на небольшом участке от Тольятти до Казани. Второе событие изменило жизнь в Верхнем Услоне не меньше, чем первое, но при этом о нем практически ничего неизвестно. Речь идет об изменении фарватера на небольшом участке Волги выше Казани. Если сравнить две предложенные карты одного участка реки в 1910 и 1927 годах, то можно увидеть существенные изменения: в 1910 г. суда шли вдоль первой линии домов села, доходили до Почтовой горы, поворачивали налево и затем направлялись поперек Волги на Дальнее Устье в Казани. Русло реки было только одно. В 1927 г. в середине Волги появляется новый большой остров (в Услоне его называли Услонский Песок), русло Волги разделилось надвое: старое русло, справа от острова, стало тупиком, а новое, слева от острова, основным фарватером, по которому идут все пароходы. И вот остается загадкой, каким образом удалось перенести фарватер к левому берегу и в каком конкретно году началось новое движение. Можно только предполагать, что произошло это после революции, в первой половине двадцатых годов. Выкопали новый канал в песчаной отмели у левого берега, практически полностью закрыли движение воды в правом русле плотиной около острова Маркиз, оставив только очень узкую несудоходную протоку для сохранения течения. В результате река промыла себе новое полноводная русло, песчаная отмель переместилась в середину реки, превратившись в остров. Казань получила большое новое пространство в районе причалов.



Первая улица возле весенней пристани «Волгаря», начало мая 1939 г.



Панорама Услонской горы. Фото Анатолия Грязнова, 1939 г.

Два снимка хорошо дополняют друг друга — первый дает общий план, второй берет более крупно. Хорошо видим порожек, который образует рельеф в этом месте — слева от пристани низкий уровень, а справа высокий. Крайним слева в этом ряду домов стоит красивое белое двухэтажное здание аптеки. Опыт прошедших с 1957 года лет показывает, что эти здания можно было и не сносить. Это место никогда не затоплялось. В отличие от рядом домов стоящих слева от пристани.

Снимок общего плана дает представление, как выглядела гора «в полный рост». Хорошо видна седловина в центре горы — ее главный отличительный признак. Эта седловина находится прямо над Озером. В середине 1960-х годов делалась попытка в этом месте построить естественный зимний трамплин, так чтобы лыжники скатившись с горы могли бы выкатиться на поверхность замерзшего озера.

Седловина Услонской горы. Люди сажают картошку весной. Фото Валерия Грязнова, 1961 г.

Когда-то с незапамятных времен в центре Третьей улицы стояла большая деревянная двухмаршевая лестница. Она спускалась с Третьей на Вторую улицу, выходила прямо к летней пристани «Волгаря». С площадки этой лестницы был сделан этот снимок. Когда эту лестницу убрали в середине 1960-х годов, ей в замену проложили тропинку по косогору.

Валерий Грязнов, фото предоставлены автором