Махинатор из Росреестра и Ко: в муниципальных подвалах Казани завелся «Бегемот»

Исполком Казани проглядел увод помещений на 20 млн рублей, но двум обвиняемым срок уже не грозит

В Приволжском суде Казани забуксовало дело об аферах с муниципальным имуществом с ущербом под 23 млн рублей. По версии СК и прокуратуры, стараниями бывшего руководителя ЖЭУ, его экс-одноклассника и госрегистратора квартира и подвалы трех казанских домов незаконно перешли в частные руки еще в 2012—2013 годах. За преступления ответил и даже успел отсидеть лишь сотрудник Росреестра, наделявший подставных лиц правом собственности. Главный фигурант дела — бывший жилищник, тяжело и неизлечимо болен, под суд в январе 2023-го отправили его предполагаемого подельника, но, как выяснило «Реальное время», ни одно из заседаний так и не состоялось. А ведь через месяц истекает 10-летний срок давности.



Купил «однушку» для мамы и через 6 лет узнал — она краденая



В 2012 году менеджер казанской компании купил для матери однокомнатную квартиру в 14-этажке на улице Серова. В 2019-м его мать из этого жилья выселили без предоставления иного помещения. Такое решение принял Московский райсуд Казани, который ранее признал: эта квартира была и остается муниципальной собственностью, и аннулировал зарегистрированные в Росреестре права на нее.

Уплаченные покупателем 1,3 млн рублей по сделке ему так никто и не возместил. Сейчас эта сумма фигурирует в гражданском иске по уголовному делу, которое в январе 2023-го (через 4 года после выселения и 11 лет после покупки) поступило в Приволжский райсуд Казани.

На следствии потерпевший рассказывал, что квартиру на улице Серова ему предложил и показал знакомый по прогулкам с собаками жилец соседнего дома Кирилл Гаврилов. Он же озвучил первоначальную цену — 1,4 млн, но потом сказал, что можно будет отдать на 100 тысяч меньше, и, получив согласие, назначил дату сделки в Регпалате — 17 декабря 2012 года. Там Гаврилов, со слов покупателя, познакомил его с владельцем квартиры — Абдуллазяновым и неким парнем по имени Семен. После оформления договора купли-продажи с Абдуллазяновым он отдал деньги. Дальше сделал в квартире ремонт и перевез мать. О том, что вся эта сделка была аферой ему рассказали сотрудники правоохранительных органов спустя 6 лет.

В 2012 году менеджер казанской компании купил для матери однокомнатную квартиру в 14-этажке на улице Серова. Фото: Дмитрий Кояш/photobuildings.com/BY-NC-ND

Уже в ходе следствия представители Управления жилищной политики исполкома Казани отмечали — согласно базе данных о приватизации муниципального жилищного фонда, эта квартира в 37 кв. м числится неприватизированной, и никакому Абдуллазянову в найм или собственность она не передавалась. Правоустанавливающие документы по данному объекту из Росреестра в исполкоме объявили подделкой копии договора передачи 1995 года уже на том основании, что договор с Абдуллазяновым якобы подписывал руководитель КМПО, тогда как данный дом принадлежал другому предприятию и до 1999 года сохранял статус общежития.

Статус потерпевших в этом деле получили и покупатель, и казанский исполком. Потери второго с учетом рыночной стоимости «однушки» на момент ее оформления в чужую собственность в СК оценили в 2 млн рублей. Впрочем, ввиду исполнения судебных решений об аннулировании прав покупателя и выселении его матери ущерб муниципалитета по данному эпизоду полностью погашен.

Версия СК: VIP-коммунальщик положил глаз на «бесхозное» имущество

По версии Следкома, инициатором отчуждения муниципальной квартиры являлся тот, кто достоверно знал — она пустует и должным образом не оформлена в собственность города. Этим знающим человеком силовики считают Кирилла Гаврилова — инженера ООО «Управляющая компания ЖКХ Московского района», а в прошлом — руководителя ЖЭУ. Более того, его обвиняют в разработке преступного плана в двух этапах — оформление жилья в собственность подставного лица и продажа на сторону с целью извлечения прибыли.

Этим знающим человеком силовики считают Кирилла Гаврилова — инженера ООО «Управляющая компания ЖКХ Московского района», а в прошлом — руководителя ЖЭУ. Фото: yandex.ru/maps

По версии обвинения, в преступный сговор с VIP-коммунальщиком вступил его бывший одноклассник, дипломированный юрист Семен Федотов — согласился подыскать того самого подставного «владельца» и ввел в заблуждение своего бывшего соседа Абдуллазянова, попросив съездить в Росреестр и поставить подписи на неких документах за скромное вознаграждение в 5 тысяч рублей. Что речь в бумагах шла о продаже Абдуллазяновым «однушки», тот даже не вникал.

Силовики считают, что подтверждающие право фиктивного продавца бумаги — договор приватизации 1995 года и справку из БТИ 2008 года сфабриковал все тот же автор преступной схемы Гаврилов. И он же нашел покупателя — знакомого «собачника», введя его в заблуждение, выдавая подставного владельца жилья за настоящего.

Деньги от покупателя, по версии обвинения, забрал тоже коммунальщик, действующий в сговоре с Федотовым. При этом в Приволжский райсуд Казани это дело пришло без главного фигуранта. В связи с тяжелой и неизлечимой болезнью обвиняемого материалы в отношении Кирилла Гаврилова выделили в отдельное производство еще в 2019 году. И к 2023-му состояние здоровья предполагаемого организатора преступлений не улучшилось.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Между тем, по версии следствия, на счету коммунальщика и его одноклассника Федотова еще четыре аферы с муниципальным имуществом в особо крупном размере и четыре же факта незаконной легализации отчужденного. В список похищенного попали:

23 нежилых подвальных помещения площадью 384 кв. м в доме №17а по улице Усманова на 7 млн 280 тысяч рублей (рыночная стоимость на день отчуждения),

два подвальных помещения площадью 60,7 кв. м в том же доме на Усманова на 1 млн 151 тысячу рублей,

14 подвальных помещения площадью 549 кв. м в доме на ул. Окольной, 94а на 8 млн 522 тысячи рублей,

12 подвальных помещений площадью 193,8 кв. м в доме по ул. Академика Королева, 2 на 2 млн 564 тысячи рублей.

С учетом квартиры и подвалов общий ущерб казанской казны составил 21,5 млн рублей. И самое непосредственное участие в «подвальных» аферах принимал на тот момент действующий сотрудник татарстанского управления Росреестра — государственный регистратор Радик Минязов.

По версии следствия, на счету коммунальщика и его одноклассника еще четыре аферы с муниципальным имуществом в особо крупном размере. Фото: Максим Платонов

Дважды осужденный «оборотень» из Росреестра

Минязов был уволен с госслужбы в ноябре 2013 года, а через год стал фигурантом уголовного дела. Предметом разбирательства силовиков и судов стали действия, которые совершил на должности госрегистратора — главного специалиста-эксперта отдела государственной регистрации прав юридических лиц и договоров долевого участия управления Росреестра по РТ.

В первом уголовном деле против Радика Минязова и группы бизнесменов, ему вменяли аферы с переоформлением на подставных лиц 10 подвальных и цокольных помещений муниципалитета, включая подвал дома на ул. Кремлевской, 2а, ущерб от потери которого исполком оценил в 20 млн рублей. Общий ущерб в том деле был оценен в полмиллиарда рублей, причем Минязову инкриминировали и эпизоды мошенничества, и внесение в госреестр заведомо недостоверных записей, и легализацию преступных доходов.

В декабре 2017-го в Приволжском суде Казани гособвинитель запрашивала для бывшего госслужащего 10 лет колонии — самый большой срок среди всех десяти обвиняемых в хищениях. Райсуд приговорил Минязова к 7 годам и 6 месяцам за решеткой. Но по результатам апелляции в Верховном суде РТ в апреле 2018-го этот срок сократился почти вдвое — до 4 лет.

На момент смягчения приговора Приволжский райсуд Казани уже рассматривал второе уголовное дело против Минязова — как раз по тем четырем «подвальным» эпизодам, в которых также обвиняют Гаврилова и Федотова. Вину бывший госрегистратор не признавал, однако в январе 2019-го ему вновь вынесли обвинительный приговор, правда, в этот раз строго наказывать не стали — путем частичного сложения наказаний по двум делам его срок вырос всего на 2 месяца — до 4 лет и 2 месяцев колонии общего режима.

В декабре 2017-го в Приволжском суде Казани гособвинитель запрашивала для бывшего госслужащего 10 лет колонии. Фото: Ирина Плотникова

Так что бывший регистратор находится на воле уже больше года и, похоже, времени не теряет. 15 июля 2022 года полный тезка Радика Рамилевича Минязова учредил в Казани компанию в сфере оптовой неспециализированной торговли — ООО «Экоснаб».

Согласно второму приговору Минязова, в марте 2013-го он получил от предлагаемого организатора преступления данные подставного лица и сведения о нумерации, площади и технических характеристиках подвальных помещений более 380 квадратов в доме по улице Усманова, 17а, после чего на рабочем месте внес в электронную базу Единого госреестра прав на недвижимость целый ряд недостоверных записей. Так, Минязов создал в базе сам объект права и внес запись о его якобы имевшей место госрегистрации в собственность Абдуллазянова еще в декабре 2007 года.

При этом по базе выходило, что регистрацию производил не Минязов, а его коллега Моисеева на основании договора приватизации 1998 года, заверенного казанским нотариусом Миличенко. Однако указанный в базе номер договора на деле составлялся по однокомнатной квартире на Минской, причем в 2004 году и в отношении собственницы Хабибуллиной. Правда, вскрылось это через годы. А в марте 2013-го «собственник» Абдуллазянов, направляемый, по версии СК и прокуратуры, обвиняемыми Гавриловым и Федотовым, продал подвальные метры компании «Роман и К» некоего Орлова — брата гражданской жены Федотова. Силовики считают, что Орлов также был введен в заблуждение и не подозревал реальных целей, ради которых его просили создать фирму и подписать ряд бумаг.

Сфабрикованный договор купли-продажи между подставными «физиком» и «юриком» стали основанием для регистрации Минязовым 10 апреля 2013 года права собственности на 380 квадратов в подвале за фирмой «Роман и К». К слову, данные действия госрегистратора силовики считают также способом легализации похищенного имущества. Заметим, к 30 апреля того же года у объекта появился третий владелец-номинал — Кадыров, знакомый Гаврилова. Реализовать похищенное по этому эпизоду на сторону обвиняемые не успели.

Фото yandex.ru/maps

Схожая схема с фальсификацией Минязовым данных в Росреестре использовалась и по трем другим подвальным «активам» исполкома, которые были переданы в собственность муниципалитета «Оргсинтезом» и «Тасмой», но не поставлены на учет. Причем, пару захваченных путем регистрации помещений махинаторы успели продать под офисы и склад. Новые собственники серьезно вложились в ремонт, а потом получили иски от исполкома о выселении.

Как уточнили «Реальному времени» в СК, в настоящее время все отчужденные в 2013 году помещения по делу Минязова — Гаврилова — Федотова помещения возвращены в городскую казну. Именно поэтому гражданский иск от потерпевшего муниципалитета в рамках уголовного дела не заявлен.

В чем обвиняют Федотова, и почему буксует суд

В январе 2023-го, через 4 года после нового приговора Минязову, в Приволжский суд Казани поступило дело по тем же подвальным эпизодам, но лишь в отношении Семена Федотова. Ему 42, по данным следствия, официальной работы нет, зато есть двое несовершеннолетних детей и серьезное заболевание. Именно оно и ряд иных обстоятельств, как уверяет один из источников «Реального времени», осложнили предварительное следствие.

Парадоксально, но факт — ни до направления дела в суд, ни позже Федотов не получил текст обвинительного заключения. Процедуру ознакомления с материалами уголовного дела пришлось завершать в судебном порядке — с установлением четкого срока завершения.

Старт процесса был назначен на 20 февраля, однако согласно базе Приволжского суда, подсудимый на это заседание не явился. Новое заседание должно было состояться неделю назад — 23 марта. Но не состоялось. Причина и новая дата свидания фигуранта с Фемидой в электронной базе суда пока не указаны. Однако известно — по части предъявленных обвинений наказание Федотову уже не грозит. А 30 апреля 2023 года, то есть ровно через месяц, истечет срок давности и по оставшимся.

В такой ситуации с согласия фигуранта суд обязан прекратить его преследование по нереабилитирующим основаниям. Согласиться ли на это дипломированный юрист Федотов — покажет время.

На допросах в 4-м отделе Следкома по РТ, фиктивные владельцы сообщали — согласились помочь за вознаграждение, не подозревая, что стали важным звеном преступления. Фото: Динар Фатыхов

СК и прокуратура обвиняют этого бывшего однокашника VIP-коммунальщика Гаврилова в серии из пяти афер в особо крупном размере с общим ущербом под 23 млн рублей (упоминавшиеся выше квартира и четыре подвала), а также четырех эпизодах легализации похищенного имущества, путем переоформления в собственность вторых и третьих подставных собственников.

По версии силовиков, роль Федотова в этой схеме заключалась в поиске и введении в заблуждение этих самых подставных «хозяев». Кроме Абдуллазянова и Орлова в этот список номиналов попали еще два знакомых ныне обвиняемого — Погодин и Юсупов, в марте 2013-го учредивший фирму «Бегемот». Именно через Погодина, Юсупова и его «Бегемота» аферисты в апреле того же года смогли получить права на муниципальные подвалы в двух домах по улицам Окольной и Академика Королева.

На допросах в 4-м отделе Следкома по РТ, фиктивные владельцы сообщали — согласились помочь за вознаграждение, не подозревая, что стали важным звеном преступления. За услуги получили в 2013-м от 10 до 40 тысяч рублей, а спустя 5 лет — иски от добросовестных покупателей тех же помещений...

По данным источников «Реального времени», подсудимый Семен Федотов категорически не согласен с обвинением в преступном сговоре с целью хищения и легализации похищенного. Версия защиты заключается в том, что Федотов сам стал жертвой обмана — его втемную использовали бывший однокашник Гаврилов и один из приятелей: они якобы обещали работу и просили найти двух надежных людей для оформления помещений под будущий склад, обещали ему и этим надежным в будущем стабильную зарплату. Федотов убеждал силовиков — о том, что помещения оформляются в собственность с нарушением закона, он не подозревал, и никаких денег от их последующей продажи не получал. По версии обвиняемого, за двух надежных людей он получил от Гаврилова и Приказчикова (свидетель по делу, — прим. ред.) 100 тысяч рублей частями и поделился с Погодиным и Юсуповым.

Напомним, ущерб по уголовному делу оценен в 22,8 млн рублей.