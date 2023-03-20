В дуэли вратарей уступил «Ак Барс». Тамбиев что-то знал?

Предсказания наставника «Адмирала» начинают сбываться

В дерзкой манере главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев пообещал, что даже при 0-2 по матчам его команда переломит ход серии. Сегодняшний поединок показал, за счет чего дальневосточники могут и готовы сотворить еще одну сенсацию. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги третьего матча Казани и Владивостока.

Тамбиев обещает переломить и выиграть серию. Смеяться рано

Даже после двух победных встреч в Казани почему-то не оставляло чувство, что во Владивостоке «Адмирал» свое возьмет. Вот и Леонид Тамбиев в свойственной ему резкой манере заявлял, что во Владивостоке обязательно все будет по-другому, и даже дважды косвенно пообещал, что серию его команда выиграет. Сначала на пресс-конференции он заявил, что объяснит секрет успеха после того, как «выиграет серию».

— Ак Барс» сегодня играл очень сильно, в команде много обладателей Кубка Гагарина, чемпионов мира, олимпийских чемпионов. Я горд за своих ребят, для многих из них это вообще первый плей-офф. Когда мы выиграем серию — я озвучу причину, почему сегодня не удалось.

— Не будет ли сложностей при счете 0-2 в серии? У меня — нет, значит, и у них [хоккеистов] не будет, — уверенно заявлял наставник дальневосточников. А потом еще и заходя в автобус бросил «мы выиграем серию 4-3».

Наставник «Адмирала» хорошо понимает возможности своей команды, так что не верить, что у него все под контролем, опрометчиво. Скепсис у казанских журналистов, конечно, присутствовал, но тут повторяется история с «Нефтехимиком», к которому публика в Казани оказалась не готова в силу того, что слишком мало о нем знала, о специфике нижнекамцев. «Адмирал» тоже, хоть и заявил о себе в серии в «Салаватом», но после 0-2 по матчам в Казани всерьез особо не воспринимался. Среди болельщиков и журналистов уже вовсю ходили досужие разговоры, как сложно будет команде Билялетдинова в финале Восточной конференции с «Авангардом».

Уфимцы уже поплатились за недостаточное знание сильных сторон Адмирала» ранним вылетом в отпуск, теперь на те же грабли уверенным шагом идут и казанцы. «Адмирал» возьмет два матча в этой серии минимум, и первый из них сегодня команда Тамбиева уже оформила.

«Адмирал» берет закалкой дальними перелетами

— Надо быть готовыми, что игра будет идти до первой заброшенной шайбы, таковы реалии сегодняшнего матча, — рассуждал в перерыве после второго периода нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев.

Так и случилось. Матч хоть и не был богат на голы, но держал в напряжении, а вратари в этот день по-настоящему «божили». Очевидно было, что проиграет тот, чей вратарь дрогнет первым. Уже под занавес первого овертайма «Адмирал» серьезно поджал выдохшийся «Ак Барс» и дожал вместе с двойным броском Евгения Лисовца.

О том, что выносливость будет на стороне «Адмирала» в этой серии как наиболее закаленной дальними перелетами команды, мы писали в нашем превью к серии. Казанцы сегодня выглядели живо только половину игры. Когда хоккеисты «Ак Барса» так ничего толкового и не создали во время четырехминутного большинства, закрались первые подозрения, что свежести первых двух матчей серии не хватает.

Тут надо отметить, что заслуга такого бессилия Казани в большинстве и самих хоккеистов «Адмирала» — в меньшинстве они постоянно двигаются, не тушуются выкатываться и ложиться под броски, ну и отлично чистят пятак. Так что как бы Серебряков ни был хорош, полевые серьезно ему подсобили.

К третьему периоду напор спал, а в овертайме Владивосток свое дожал — к дополнительному времени казанцы перестали добегать, когда шайба оказывалась в углах площадки, проигрывали в борьбе, и в итоге эта «просадка» дала о себе знать. «Адмирал» закономерно перетерпел благодаря своему вратарю и забросил единственную, судьбоносную шайбу.

— В большинстве моментов не прогнулись, не уступили, стояли друг за друга, бились, сражались. Сейчас поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу, — рассуждал счастливый Тамбиев на послематчевой пресс-конференции.

Серебряков — главная проблема казанцев

Никита Серебряков сделал все, чтобы «Ак Барс» сегодня не ушел с третьей победой.

12-25 — таковы были цифры уже после второго периода и 33-35 — после трех периодов. Серебряков справился со всеми 25 бросками гостей, большинство из которых были либо в упор, либо с попыткой подправить на пятаке. По итогу всего поединка Серебряков «потащит» все 48 бросков по своим воротам и оформит первый «сухарь» в этом плей-офф.

При этом нельзя сказать, что столь малое количество пропущенных шайб — это заслуга только голкипера. Даже во время четырехминутного большинства «Ак Барса» казанцы так и не сумели нанести хотя бы пару подготовленных акцентированных броска. Серебряков дважды вытаскивал в обоих стопроцентных моментах Артема Лукоянова, который сначала в падении изворачивался и переводил шайбу в дальний угол низом, а под конец третьего периода продавливал Шулака и наносил бросок в упор.

фото: ak-bars.ru

— Игра была дуэлью вратарей? — задавали вопрос Билялетдинову журналисты после матча.

— Я соглашусь, что вратари играли хорошо, здорово. И Тимур играл здорово, и вратарь соперника, я соглашусь с этим.

Похоже, что уже эта ранняя серия может стать той, где вратари решат ее исход. Есть ли уверенность, что вратарская линия «Ак Барса» как минимум не хуже, чем у «Адмирала»? Вопрос остается открытым.