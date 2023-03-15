«Противные» приморцы с финским характером: «Ак Барс» ждет сложнейшая серия с «Адмиралом»

С какими трудностями предстоит столкнуться казанской команде во втором раунде плей-офф

Завтра в Казани стартует второй раунд плей-офф, где «Ак Барс» примет главную сенсацию Востока — владивостокский «Адмирал», выбивший «Салават Юлаев». Говорить, что Казань на те же грабли, что и Уфа, не наступит, преждевременно. У команды Билялетдинова свой букет проблем, а «Адмирал» все такая же цепкая и неудобная команда, играющая в «финском стиле». О том, чем так хорош Владивосток и какие проблемы перед серией у «Ак Барса», — в материале спортивной редакции «Реального времени».

«Адмирал»: уже не темная лошадка

Теперь, когда Владивосток громогласно заявил о себе в первом раунде Кубка Гагарина, когда выбил «Салават Юлаев», который закончил чемпионат на втором месте Востока, уповать на неготовность «Ак Барса» к опасному сопернику уже «не прокатит». «Адмирал» раскрыт «с поличным», и все его козыри понятны — это предельная строгость и даже игра в откат, но при этом умение быстро переворачивать ход игры за счет своих опасных выпадов.

Да, в Уфе сегодня с обидой говорят, что команда из Владивостока играла в «автобусный» хоккей, но это не совсем правда. Сам Леонид Тамбиев, отмечая главные принципы своей команды, не без гордости заявляет, что эталоном для него является сборная Финляндии — не особо зрелищная, но предельно цепкая и неудобная команда для любого соперника. Именно за счет такой игры финны выигрывали чемпионаты мира и последнюю Олимпиаду в Пекине.

«Мы весь сезон уделяем обороне, средней зоне, зоне обороны. Это философия «Адмирала». Я никогда не играл в оборонительный хоккей, много пришлось поменять. Сборная Финляндии — чемпион мира и олимпийский чемпион. Вот на этом строится философия «Адмирала».

Все разобрано, все цифры подбиты. Они же не просто так стали чемпионами. «Адмирал» стремится быть похожим на сборную Финляндии образца чемпиона мира», — говорил главный тренер «Адмирала» на пресс-конференции после седьмого поединка.

Фото hcadmiral.ru

Команда Леонида Тамбиева сумела совместить «приятное с полезным», отыграв предельно строго в обороне и умеючи переключаться на атакующий хоккей, когда есть такая возможность. Сам Тамбиев называет свою команду «противной». Именно так можно охарактеризовать и ту самую финскую сборную.

Не стоит рассчитывать, что приморцам просто повезло в этой серии. Говорить об элементе удачи можно лишь в овертайме пятой игры, когда победный гол Александра Шевченко был заброшен вопреки ходу встречи. Но даже в том матче владивостокцы выигрывали в матче 3:0 и должны были заканчивать игру еще до дополнительного периода. В остальных матчах «Адмирал» переламывал игры за счет быстрых переходов в атаку.

Важно отметить, что латвийскому специалисту удалось подготовить максимально обученную команду, в которой каждый хоккеист точно знает, что и в какой момент ему нужно делать. При этом общий уровень игроков довольно посредственный. Нынешний «Адмирал» собран из хоккеистов, которые еще недавно играли в ВХЛ, а также из давно списанных топ-командами КХЛ Павла Шэна, Ивана Емеца и Даниила Гутика, однако каждый здесь отыгрывает четко и играет за тренера.

При этом сказать, что за «моряков» играет их дальнее географическое расположение, нельзя. За все время существования клуба из Владивостока это лишь первый случай, когда приморцы пробились во второй раунд, что говорит об уникальности именно нынешней команды. Да и начиная серию в Уфе, «Адмирал» сумел «отцапать» победу. И это учитывая, что первыми лететь за 9 тысяч километров и адаптироваться пришлось именно «морякам». Но стоит признать, что закаленные дальними перелетами в течение сезона хоккеисты «Адмирала» будут более подготовленными к серии с «Ак Барсом».

Фото hcadmiral.ru

Какие еще будут трудности для «Ак Барса»?

Казани необходимо по возможности решить исход серии в четырех или хотя бы пяти матчах, чтобы ограничиться лишь одним вояжем на Дальний Восток, иначе изматывание организма дальними перелетами может сыграть злую шутку, как это уже было с «Салаватом Юлаевым». От этого будет зависеть и исход дальнейшего хода плей-офф для команды Зинэтулы Билялетдинова.

В принципе, у Казани и без того немало проблем, что признавал после шестого матча в Нижнекамске сам главный тренер «Ак Барса».

«Соперник очень здорово играл, и все игры были боевые, команды по-настоящему сражались, мы сработали правильно. Эта серия позволила нам посмотреть на недостатки, которые нужно исправлять, они у нас есть... Соперник нас достаточно неплохо подготовил к следующему раунду», — сказал Билялетдинов.

Что именно вскрыл «Нефтехимик» у «Ак Барса»? Во-первых, уже много раз упомянутую вратарскую проблему. Тимур Билялов выручает далеко не всегда и быстро начинает нервничать. Хромает и дисциплина, особенно если на льду находится капитан команды Александр Радулов. Делать шоу, подраться, попровоцировать хоккеист умеет искусно, вот только это серьезно сказывается на общекомандном настрое.

Очевидно, что Билялетдинову такой расклад не нравится. «Такие моменты надо убирать», — говорил после очередной игры с «Нефтехимиком» Билл, когда команда больше дралась, чем играла в хоккей. Радулов успевает и с тренером соперника «покусаться», и Митякину пару апперкотов отвесить, и лицо скорчить в потасовке с Кашниковым. Если бы Александр был просто ведущим хоккеистом и «фронтменом», то такая манера поведения на льду была бы уместной — зрителям нравится. Но когда у тебя капитанская нашивка, это уже другой уровень ответственности. И поведение капитана должно быть более сдержанным. Что с этим делать Билялетдинову — непонятно. Авторитет хоккеиста слишком высок, а характер сложен, чтобы одним разговором принудить его перестать собирать штрафные минуты.

Фото ak-bars.ru

Еще одной выявленной проблемой «Ак Барса» стал момент с быстрой потерей уверенности, если начало игры пошло не по плану. Так было, например, в Нижнекамске, когда хозяева перебросали казанцев с унизительными показателями — 18:3. Хорошо, что в итоге встречу переломить удалось, но реализуй Нижнекамск хотя бы четверть своих моментов, матч мог бы сложиться иначе. Будь в соперниках более мастеровитая команда, она бы за такой старт игры наказала.