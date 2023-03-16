Иннополис vs ПСО «Казань»: сумму требований к компании Равиля Зиганшина урезали в 5 раз

ОЭЗ «Иннополис» сократила свои требования к ПСО «Казань» по ранее выставленным претензиям на полмиллиарда рублей из-за некачественно построенных очистных. Спор между особой экономической зоной и компанией Равиля Зиганшина, которая выступала в качестве подрядчика по строительству инженерных коммуникаций, продолжается третий год. Обстоятельства дела обрастают новыми подробностями. Поначалу Иннополис требовал от ПСО возместить 503,5 млн рублей, в том числе около 211 млн рублей за понесенные убытки. Но после нескольких экспертиз в ОЭЗ сократили сумму требований к подрядчику. Подробнее — в материале «Реального времени».



«Для подготовки правовой позиции»

После миллиардных исков Иннополиса к ПСО «Казань» из-за срыва строительства технопарка татарстанский арбитраж разбирает новые претензии особой экономической зоны к компании Равиля Зиганшина. На этот раз по двум искам на общую сумму 503,5 млн рублей по вопросу строительства водопроводных и канализационных сетей.

По одному иску сумма требований 292,5 млн рублей заявлена как долг, а 211 млн по второму — как убытки из-за ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по договору от 10 февраля 2015 года.



В этой сумме 10,5 млн рублей — расходы на проведение проектных и изыскательских работ по реконструкции канализационных очистных сооружений, 200 млн — затраты на строительно-монтажные работы по реконструкции канализационных очистных сооружений и почти полмиллиона рублей — расходы на проведение независимой технической и технологической экспертизы очистных.



ОЭЗ «Иннополис» сократила свои требования к ПСО «Казань» по ранее выставленным претензиям на полмиллиарда рублей из-за некачественно построенных очистных. Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Исковое заявление к подрядной организации Равиля Зиганшина руководство города подало в начале 2021 года. В ходе судебных разбирательств с целью определить причины, почему не справляются со своими задачами очистные, уже было проведено несколько экспертиз, в качестве третьих лиц к делу привлечены проектный институт, компания «ДАР/ВОДГЕО», «345-й механический завод» из г. Балашихи, который изготавливал инженерное оборудование, и республиканское Управление госэкспертизы и ценообразования по строительству и архитектуре.

С учетом показаний ответчика о том, что ПСО не несет ответственности за проектные ошибки, суд решил привлечь к участию в деле в качестве соответчика Казанский Гипронииавиапром им. Тихомирова. Именно эта организация изготовила проектную документацию для строительства канализационных очистных сооружений в Иннополисе.

Тогда же представитель проектного института попросил суд отложить заседание «для подготовки правовой позиции с учетом заявления истца», отметив, что в проект были включены готовые решения завода-изготовителя оборудования с техническими характеристиками, указанными в паспорте изделия. Очередное слушание было назначено на 10 марта, но суд объявил перерыв.

Суд решил привлечь к участию в деле в качестве соответчика Казанский Гипронииавиапром им. Тихомирова. Фото gap-rt.ru

Неработающее оборудование очистных, три экспертизы и пятикратное снижение исковых требований

Как следует из материалов дела, договор между ОЭЗ и ПСО «Казань» на выполнение работ по строительству объекта «Сети и сооружения водоснабжения и водоотведения» был заключен в феврале 2015 года. Однако, как выяснилось в ходе их эксплуатации, построенные компанией Зиганшина канализационные очистные сооружения не обеспечивают соответствие качества очищенной воды нормативам сброса в водоемы высшей категории и требованиям договора.

Специально созданная комиссия в ходе обследования очистных в мае 2020 года определила, что установленное на объекте оборудование не соответствует проектным параметрам. Для выявления причины была проведена и независимая техническая и технологическая экспертиза очистных. Проводившие ее эксперты из Самарского технического университета также пришли к выводу, что площадка канализационных очистных сооружений не соответствует требованиям техзадания, проектным показателям степени очистки, обязательным и обычно предъявляемым требованиям.

ПСО «Казань» изначально отказалось признавать свою вину по этому обвинению, отметив, что работы по договору были выполнены надлежащего качества в соответствии с его условиями. Весной 2021 года суд назначил судебную экспертизу, поручив ее специалистам московской «Лаборатории строительной экспертизы», поставив перед ними ряд вопросов: соответствует ли объект «Сети и сооружения водоснабжения и водоотведения» Иннополиса условиям договора подряда, соответствует ли проектная документация очистных сооружений условиям договора на проектирование, техническому заданию к нему, строительным нормам и правилам, а также при выявлении недостатков работы на объекте попросил назвать причины их возникновения. При этом расходы на проведение этой экспертизы — 330 тыс. рублей — ложились на плечи Иннополиса.

В июне была назначена еще одна экспертиза объекта, к которой привлекли сотрудников казанской «Центральной аналитической лаборатории по энергосбережению в строительном комплексе». Итоговое заключение экспертов суду и участникам конфликта было предоставлено в конце октября 2021 года, однако истец, Иннополис, и третья сторона конфликта, Гипронииавиапром, остались недовольны результатом этой работы, поскольку «в заключении дана оценка соответствия проектной документации на объект комплекса очистных сооружений условиям договора, техническому заданию к нему, строительным нормам и правилам... однако достаточно не описаны выявленные недостатки и дефекты на объекте, не определены причины их возникновения и характер». При этом представитель ПСО посчитал экспертное заключение полным и ясным, отметив, что в нем даны ответы на все вопросы, поставленные судом перед экспертом.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

На последующем в феврале прошлого года заседании казанские эксперты пояснили, что экспертиза ими была проведена по техническим паспортам, проектной документации, инструкциям и прочим документам и, поскольку проект станции очистки прошел госэкспертизу, дано положительное заключение, при этом объемы производительности ими не проверялись. Представитель города указал, что госэкспертиза не устанавливает объемы производительности, а лишь определяет возможность достижения проектных параметров показателей, и на имеющемся оборудовании невозможно достичь проектных показателей. Об этом же свидетельствует письмо от Управления государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре.

В противоборство вступил завод-изготовитель оборудования из Балашихи, указав, что причина кроется не в оборудовании, а в неправильной его эксплуатации: «истец, в частности, не использует воздуходувки, что приводит к образованию застойных зон, загниванию ила, снижению концентрации растворенного кислорода, отмиранию биопленки, что снижает качество очистки и приводит ко вторичным загрязнениям». Однако представитель города в ответ на это сообщил, что предельная производительность оборудования составляет 1,6 тыс. куб. м/сутки, что не соответствует проектным параметрам в две тысячи кубометров в сутки, значит, станция ни при каких обстоятельствах не достигнет проектных показателей.

В апреле 2022 года суд производство по делу вновь приостановил, поскольку к выяснению причин, почему должным образом не работают очистные, привлекли еще одну компанию — московское ООО «ВТ Эксперт». Затраты вновь понес город — 1,2 млн рублей.

Фото: intiled.ru

На ноябрьском заседании суда ответ держал балашихинский завод-изготовитель оборудования. Его представитель сообщил, что оборудование для очистных Иннополиса изготавливалось на основе проектной и технической документации, подготовленной Казанским Гипронииавиапромом. Поэтому ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства и в процессе эксплуатации объекта, лежит на проектировщике. В свою очередь, изготовитель, «345-й механический завод», не проверял и не должен был проверять работоспособность производимого им оборудования на достижение проектных показателей, поскольку изготавливали оборудование на основании утвержденного проекта.

На что представитель города возразил: «Акционерным обществом «345-й механический завод» был изготовлен паспорт объекта, в соответствии с которым работоспособность оборудования должна была достичь необходимой производительности». Дополнить картину, предоставив суду свои результаты исследований, должны были московские эксперты в декабре 2022 года, но тогда же суд получил пояснения на экспертное заключение от казанского проектного института, и заседание снова перенесли — на январь этого года.

Однако, как стало известно из февральского судебного определения, с учетом проведенной судебной экспертизы Иннополис решил снизить сумму исковых требований, сократив ее почти в 5 раз, до 42 млн рублей. Какие именно данные от московских экспертов стали причиной для таких резких перемен, неизвестно — в определении суда об этом не говорится. Тогда же суд принял решение привлечь в качестве соответчика представителей казанского проектного института — заседание, на котором планируется его заслушать, назначено на 16 марта.

«Реальное время» направило запрос с просьбой прокомментировать позицию по спору в адрес ОЭЗ «Иннополис» и ПСО «Казань» и назвать причины, по которым сумма исковых требований была резко сокращена.

Фото: realnoevremya.ru

Иннополис взыскал с ПСО Зиганшина более 2 млрд рублей долга

Судебные разбирательства между ОЭЗ «Иннополис» и ПСО «Казань» начались в конце 2020 года. Тогда в адрес подрядной организации, которая была привлечена к строительству в технограде нескольких объектов — дороги, ведущей к городу, школы, детсада, пожарного депо и здания технопарка им. Попова площадью 40 тыс. кв. м, было направлено сразу десять исков на общую сумму в 2,2 млрд рублей. Один из них, на сумму 1,2 млрд рублей, касался так и не построенного ПСО здания второго технопарка. Известно, что в течение 2015—2016 гг. строительная фирма заключила с ОЭЗ контракты на общую сумму почти в 8 млрд рублей, без учета контракта на 2,06 млрд рублей по строительству здания второго технопарка им. Н.И. Лобачевского площадью 30 тыс. кв. метров.

Сначала говорилось о том, что объект будет сдан в конце 2017 года, однако сроки постоянно сдвигались. В 2019 году курирующий Иннополис вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов сообщил, что здание сдадут до конца года: «В этом проекте участвовало ПСО «Казань» — именно в тот момент, когда велись работы по строительству стадионов и других объектов в рамках подготовки к ЧМ по футболу. Следовательно, силы были переброшены на чемпионат и произошло замедление строительства», — прокомментировал он тогда причины переноса завершения строительства технопарка. В марте 2020 года исполнение договора было прекращено в связи с его расторжением по соглашению сторон. Новым подрядчиком по строительству второго технопарка стал еще один крупный татарстанский застройщик, «король госзаказа» — компания «Евростройхолдинг+».

Тогда же пресс-служба ОЭЗ «Иннополис» сообщила, что, «согласно условиям соглашений о расторжении договоров, суммы неотработанных авансов подлежали возврату в 2020 году. В связи с нарушением срока возврата сумм неотработанных авансов АО «ОЭЗ «Иннополис» поданы в Арбитражный суд Республики Татарстан исковые заявления». Поначалу стороны хотели заключить мировую, но так и не сделали этого, в итоге суд вынес решение в пользу Иннополиса, взыскав более 2 млрд рублей с ПСО. Данное судебное решение устояло и в апелляции.