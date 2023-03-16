«КОС-Синтез» сыграет в полуфинале с московским «Востоком»

Ждем матчей с сенсационным полуфиналистом

В ближайшие выходные в Казани и Волгограде пройдут полуфинальные матчи чемпионата России по водному поло. В Волгограде встретятся хозяева, «Спартак», и «Динамо-СШОР» из Астрахани, в Казани «КОС-Синтез» примет столичную МК СШОР «Восток». Спортивная редакция «Реального времени» анонсирует предстоящие полуфиналы.

Борьба была только между Питером и Москвой

Астраханское «Динамо-СШОР» достаточно легко справилось с задачей выхода в полуфинал, выиграв в гостях — 10:7, а дома и вовсе разгромив «Штурм-2002» — 17:7. Причем матч в Рузе пропускал главный тренер команды Евгений Калашников, ранее удаленный в игре регулярного чемпионата. А вот Питер и Москва ожидаемо зарубились, причем обменявшись гостевыми победами. Питер выиграл в малорезультативном матче в Москве — 6:2, и дома долгое время играл с голевым преимуществом, но уступил в третьем периоде и уже не смог догнать — 7:8. Решающая встреча завершилась с этим же счетом, и опять в пользу гостей, москвичей, сотворивших пока главную сенсацию нынешнего сезона. Честно говоря, это не совсем хорошо с эстетической точки зрения, поскольку Москва и Волгоград до сих пор не могут устроить нормальные трансляции с матчей своих команд.

Коллеги казанских ватерполистов — прыгуны из СК «Синтез» завоевали две золотые медали на Кубке евразийских стран, который завершился в Саратове. Мария Полякова победила в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина в тандеме с Виталией Королевой, а Никита Шлейхер стал чемпионом на том же снаряде в дуэте с Евгением Кузнецовым.



Мария Полякова победила в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина в тандеме с Виталией Королевой. Фото vk.com/sintezkazan

«КОС-Синтез» в эти же дни проводил тренировочный сбор в Сербии, что, кстати, становится неким маркером постсанкционного времени. Казанцы — в Сербии, коллеги «КОС-Синтеза» по регби — казанская «Стрела» побывала в ЮАР, женская ватерпольная сборная России тренировалась в Греции.

Команд в российском водном поло так мало, что со временем их взаимоотношения напоминают, извините, некое подобие инцеста. Так и с Москвой Казань связана и игроками, поскольку Лев Магомаев, Александр Миронов, Кирилл Новоксенов ранее играли за «Синтез», как и второй тренер Александр Бойко. Плюс игровые связи, поскольку именно в этом сезоне МК СШОР «Восток» провела подготовительный сбор к четвертьфиналу с «Балтикой», сыграв товарищеские матчи с «КОС-Синтезом». Еще можно провести любопытную параллель с тем, что ранее казанцы сами проводили тренировочный сбор в Турции, воспользовавшись перерывом в чемпионате, и первый после сбора матч сыграли вничью с «Востоком» в Москве. Наставник второй команды Казани, «КОС-Синтез-УОР», Евгений Ярощук подметил любопытную деталь: «Восток» умеет собираться на первые игры в противостоянии, поэтому надо подойти к матчу в Москве абсолютно сосредоточенными.

«КОС-Синтез» в эти же дни проводил тренировочный сбор в Сербии. Фото vk.com/sintezkazan

Украина продолжает играть, несмотря на все проблемы

Между тем сборы российской женской ватерпольной сборной в Греции серьезно напрягают Федерацию водного поло Украины, руководство которой подало жалобу в ЛЕН на нашу команду. Сами украинки силами команды спортшколы Киева выступают в женском чемпионате Румынии, а украинцы на прошлой неделе поучаствовали в отборочном этапе квалификации Мировой лиги, уступив Германии, Мальте и той же Румынии. Трансляция матча с немцами была прервана, поскольку, надо понимать, возникли технические сложности, так как в этот день во Львов прилетали ракеты, бьющие по энергосистеме. Но уже следующие матчи украинцы транслировали из студии, и это вызывает уважение. Особенно на контрасте с коллегами из российской Федерации водного поло, на Украине работают на популяризацию своего вида спорта, несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства. К примеру, мы перед игрой «КОС-Синтеза» в Москве серьезно озабочены качеством интернет-трансляции, поскольку зачастую у них нет комментатора.

Единственную победу украинцы одержали над сборной Великобритании, страной, где было изобретено водное поло, и местная сборная является четырехкратным олимпийским чемпионом, правда, все это было до войны. До Первой мировой. Сейчас британцы продолжают развивать водное поло, но уже не столь успешно, может быть, и потому, что само развитие пошло несколько не туда. К примеру, в 2007 году там был основан первый клуб водного поло для лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров под названием Manchester sharks. В актуальном составе Великобритании было несколько игроков из Манчестера: Том Хант, Ден Паддон и Фрейзер Дугид, ранее выступавший за юниорскую сборную Австралии. Насчет их принадлежности к sharks мы ничего сказать не можем.

Украинцы на прошлой неделе поучаствовали в отборочном этапе квалификации Мировой лиги, уступив Германии, Мальте и той же Румынии. Фото waterpolo.com.ua

Надо протянуть руку помощи Беларуси, чтобы совместно не протянуть ноги

Фраза Остапа Бендера, вынесенная в подзаголовок, как влитая ложится на состояние дел в белорусском водном поло. Пока Украина играет в международных матчах и проводит национальный чемпионат на фоне СВО, пока Грузия дебютировала в высшем дивизионе Мировой лиги на фоне серьезных внутриполитических проблем, из Беларуси практически не поступает каких-либо серьезных новостей по поводу развития дел в водном поло. Конечно, ее изоляция еще тяжелее, чем у россиян. До СВО белорусы имели серьезный международный календарь, играя с Литвой, Молдовой, Украиной, такими странами дальнего зарубежья, как Польша, Словакия, Чехия, а сейчас в буквальном смысле — ничего. Поэтому сильнейшие игроки страны и выступают за другие сборные, такие как Константин Аверка, дебютировавший за Черногорию, или Артем Дегтяренко, выступающий за Грузию. А еще ватерполисты сборной России, действующие и бывшие: Дмитрий Холод и Игорь Бычков. Они плюс Родион Зюзин, играющий в Черногории, Максим Малышев из тбилисского «Динамо», целая группа ватерполистов из чемпионатов ближнего и дальнего зарубежья: Байдук, Иванов, Костюченков, Кузьменко, Мигуцкий, Николаенко, Федорук, Хрипачев, Чарбашан, Чуприна, Шантур (если они все еще находятся в игровом тонусе), могли бы, наверное, составить неплохую команду в случае вовлечения в процесс государственных органов. Ведь были же в Беларуси в прошлом такие неплохие ватерпольные команды, как «Витьбич» и «Комсомолец» в Витебске, «Рубеж» в Бресте, «Дружба» в Гомеле, минские коллективы, выступавшие в открытом чемпионате России. Именно воспитанники Беларуси Ходун, Гришко, Нестерович и уже названный Дегтяренко составили костяк юниорской сборной Азербайджана для участия в первых Европейских играх в Баку 2015 года.

Пора уже понять, что футбол в стране после ушедших в историю успехов борисовского БАТЭ и молодежки, успешно выступавшей в 2012 году, никчемный. Безумные затраты на определенные виды спорта объясняются только любовью Александра Лукашенко к хоккею и мировой популярностью футбола, а не успехами. Упорное сопротивление минского «Динамо» против питерского СКА в рамках чемпионата КХЛ объясняется тем, что 60 процентов состава — легионеры (шесть россиян и восемь игроков из-за океана). По неофициальным данным, зарплатная часть бюджета клуба составляет 4,8 миллиона долларов, а вместе с остальными расходами — 5,5. Ой ли? Десять лет назад в качестве бюджета ХК «Динамо» фигурировали совсем другие цифры — 21,5 миллиона долларов. При этом последним успехом в хоккее было четвертое место Олимпиады-2002 и клубные победы во второстепенном Континентальном Кубке. По тем же неофициальным данным, «Беларуськалий» тратил на хоккей и футбол в Солигорске, где базируется головной офис предприятия, 8 миллионов долларов. При совокупной же посещаемости хоккея и футбола в Солигорске тремя тысячами местных болельщиков.

Безумные затраты на определенные виды спорта объясняются только любовью Александра Лукашенко к хоккею и мировой популярностью футбола, а не успехами. Фото president.gov.by

Прогрессировать можно при минимальных затратах

Гандбол популярен в Белоруссии исторически, и тренер Спартак Миронович уже давно перешел в разряд легенд. Баскетбол и волейбол, в которые играют в открытых чемпионатах России, тоже напоминают о местных легендах, тех же Иване Едешко и Владимире Алекно. Но в водном поло также были легенды, такие как Анатолий Клебанов и Виталий Романчук, просто они отошли на второй план, как и водное поло в целом, а то, что там успешно работают школы в Бресте, Витебске, Гомеле, Минске, Могилеве, пополняя своими воспитанниками сборные Восточной Европы, почему-то осталось незамеченным местным спортивным и политическим руководством.

На той же квалификации Мировой лиги Мальта разгромила Украину, и сейчас водное поло страны с полумиллионным населением стабильно представлено в финальной части чемпионатов Европы. Секрет прогресса прост. В Мальте делегируют своих молодых ватерполистов в сильнейшие команды Европы, в частности в Сербию, Черногорию, сформирован некий прообраз сборной страны, который под брендом «Валетта Юнайтед» выступает в еврокубках. Что касается чемпионата страны, то там игроки «Валетты» выступают за родные клубы, но сразу в двух чемпионатах. Регулярном плюс летнем, когда на Мальту за деньгами приезжают сильнейшие ватерполисты мира и там проводится двухмесячный турнир, выступая в котором, прогрессируют местные игроки. Результат: Мальта в числе 16 сильнейших команд Европы. А Беларусь — и близко нет, хотя по потенциалу страны она куда мощнее, как и по потенциалу местного водного поло. В гандболе у Беларуси есть возможность развиваться даже в изоляции благодаря хорошим бюджетам местных клубов и участию в международной «Газпром Лиге». В волейболе и баскетболе сильнейшие команды этой страны играют в открытом чемпионате России (в самой Беларуси ходят слухи, что руководство Единой Лиги ВТБ финансово помогает БК «Минск») . А в водном поло нет практически ничего, и рядом такой же беспомощный и безынициативный сосед, как стагнирующая десятилетиями Россия.

Повторимся, что десять лет назад водное поло Беларуси и Грузии было примерно на одинаковых позициях в плане результатов национальных сборных, при этом в Грузии сборная была составлена из игроков одной команды «Лигамус». Сейчас в Грузии шесть команд в чемпионате страны, одна в Лиге чемпионов и место в дюжине сильнейших команд мира. Полумиллионная Мальта только за счет своих воспитанников (Стив и Джордан Камиллери, Джей Мускат) поднялась в золотую середину европейского водного поло. А Беларусь продолжает «прожигать» бюджеты в своем «недофутболе» и «недохокее», уже находясь в полной изоляции.



Джаудат Абдуллин