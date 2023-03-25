Активно ездит Буинский, собирает Тинчуринский, а зарабатывает Камаловский

Рейтинг театров и спектаклей Татарстана и Казани за 2022 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

27 марта в Альметьевском театре состоится ежегодная церемония награждения лауреатов республиканской театральной премии «Тантана». В честь этого аналитический отдел «Реального времени» проанализировал, на какие спектакли в прошлом году ходили чаще всего, какие храмы Мельпомены были самыми популярными и активными в плане премьер.



Спектакли с самым большим количеством просмотров в 2022 году

Данные собраны по открытым данным или ответам, полученным от театров. К сожалению, Качаловский театр (в очередной раз не подавший заявки на «Тантану») предоставил только названия топовых работ, среди них — комедия «Бал воров» и классика от Бомарше — «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Так что на первом месте оказался Буинский театр с постановкой Тимура Кулова по рассказу Тургенева. В 2020 году он получил гран-при фестиваля «Славия» в Сербии. Но не только этим можно объяснить популярность спектакля (фестивальные работы обыкновенно не слишком привечаются зрителем). Дело, безусловно, в административном таланте директора Буинского театра Раиля Садриева — не случайно его пафосным монологом открывалась коллегия Министерства культуры РТ.



На втором месте — также активно гастролирующий Мензелинский театр. Ильгиз Зайниев сам написал и поставил пьесу о проблемах семейной жизни. А сейчас, через 2 года после премьеры, ее ставит еще и Камаловский.



Третье место — опять же у Буинска, спектакль по произведению популярнейшего писателя Зифы Кадыровой в постановке того же Кулова. «Бәхеткә юл кайдан» — история женщины, которая находит счастье, несмотря на жизнь с мужем-алкоголиком и равнодушной дочерью. Словом, джек-пот.



Также отметим спектакль «Звезда Зухра» — его поставил челнинский театр кукол, который занимает значительную часть десятки. Словом, зритель голосует за понятные, компактные и много путешествующие театры.

Количество зрителей, посетивших театры Казани в 2022 году

Отметим, впрочем, что на первых местах по посещаемости идут другие учреждения. Скажем, Альметьевский театр посетило в 2022-м 59,2 тысячи человек. Мензелинский — 56,6, Буинский — 32,3.



Если взять только основные столичные театры, то за прошлый год этим видом сценического искусства насладились почти миллион человек (вероятно, часть этих данных приходится на завсегдатаев). На первом месте — театр имени Тинчурина. Вместимость их зала — 423 человека, так что в рекорд следует вписать и выездные постановки, в результате чего в день труппа может выдавать по четыре спектакля.

На втором — театр оперы и балета, традиционно критикуемый за малое количество постановок. К примеру, в апреле их десять — семь опер и три балета. Вместимость театра имени Мусы Джалиля — 957 человек, так что тут явно присутствует доля и гастрольных гостей.



Третью строчку в рейтинге занимает Качаловский театр, который может за раз принять 505 человек, что равняется примерно 280 постановкам. Впрочем, есть еще и малая сцена, о которой хотелось бы слышать почаще.





Данные Министерства культуры

Количество премьерных спектаклей в театрах Казани в 2022 году

Продолжая казанскую тему, мы изучили количество постановок и премьер в прошлом году. На первом месте, что понятно, активно работающий «Экият», выдающий множество премьер на русском и на татарском, для малышей и для взрослой аудитории. Один из таких спектаклей, «Адәмнәр», напомним, номинирован в этом году на Тукаевскую премию.

На втором месте, также объяснимо, независимый Молодежный театр на Булаке, у которого только в апреле запланировано 54 спектакля, иногда по четыре в день. В январе ТНБ представил детектив «Ставки сделаны», в марте — «Маленького принца», а 22 апреля покажет моноспектакль Марселя Касимова «На крыше леса».

Русский ТЮЗ, как и полагается театру с дневными и вечерними постановками, также в топе. К слову, также ТЮЗ активно обновляет репертуар — к новому сезон он снял такие спектакли, как «Про кота и про любовь», «Остров сокровищ», «Кошкин дом», «Молодильные яблочки», «В поисках чуда». А взамен появилось восемь новых.



Данные Министерства культуры

Доходы от продажи билетов театров Казани в 2022 году



Если же брать не количество зрителей, а количество приносимых ими денег, то на первом месте, наконец, появляется Камаловский театр. Это объясняется ценообразованием. На сегодняшнюю комедию «Мәхәббәт Fm», идущую десятый сезон, остались билеты по 300 рублей, в самом конце галерки. Самые дорогие билеты — за 2000 рублей — седьмой ряд партера, куда обычно также сажают важных персон. Они есть на «Марево» («Рәшә») 29 марта. В большом зале Камаловского 843 места, в малом — 120.

Вторую строчку занимает оперный театр, до сих пор работающий с распространителями. Их здесь называют «уполномоченный представитель по реализации билетов». Но если исхитриться, то можно найти даже билет на майскую «Аиду» за 50 рублей на третьем ярусе. «Ограниченная видимость», предупреждает сайт. В партер мест нет, цены там начинаются от 1200 рублей.

Бронза — у Качаловского театра, заработавшего 78 с лишним миллионов. В момент написания статьи еще можно было купить билет в первом ряду на «Вассу» за 1200 рублей. Или ограничиться четвертым рядом амфитеатра за 420.

Данные Министерства культуры

Какие выводы можно сделать из этой ситуации? Нестоличный зритель, конечно, больше знаком с гастролирующими региональными театрами (и Тинчуринским). У Камаловского театра — хорошая маркетинговая команда. А оперный театр мог бы перешагнуть за пределы лимита постановок и ставить больше. И, конечно, пожелаем успехов татарскому ТЮЗу — уже в топе по количеству постановок, осталось лишь привлечь на них побольше зрителей.

