Снимать нельзя ставить: окаменелый репертуар

Во многих театрах Казани старые спектакли не играют годами, но и не убирают из репертуара, не давая места новым

Фото: Максим Платонов

Осенью в казанских театрах прошли первые премьеры сезона. Если в афишах появляются новые спектакли, значит некоторые старые уступают им место и отправляются в архив? Оказывается, не совсем так. Некоторые театры Казани убирают из репертуара постановки, представленные много лет назад или уже не собирающие зрителей. Но зачастую работа остается в портфеле и вытаскивается по случаю.

Много старого, мало нового

Зачем снимать спектакли с репертуара? Чтобы «новичкам» хватало места на афише. По сути, у живого, подвижного театра должно быть около 20—25 спектаклей, которые они постоянно играют, чтобы коллектив работал в полную силу, драматурги могли уверенно приносить новые тексты, зритель мог выбрать разные постановки, руководство поддерживало баланс между традицией и поиском. Если есть дисбаланс — значит есть и противоречия в понимании концепции театра между директором, замами, режиссером или художественным руководителем, заведующим литературной частью, худсоветом.

Вообще, это только о премьерах пишут много и с охотой, рекламируют их, продвигают, чтобы на них пришли зрители. Редко встретишь информацию, что конкретный показ — прощальный. Так, к примеру, поступил Камаловский с комедией «Вызывали?» («Килә ява, килә ява...»). Сначала ее поставили в 1990-е, потом, в связи с возвращением в труппу Рамиля Тухватуллина, ныне депутата Госсовета, начали показывать вновь с февраля 2018 года.

Редко встретишь информацию, что конкретный показ — прощальный. Так, к примеру, поступил Камаловский с комедией «Вызывали?». Фото: kamalteatr.ru

Менее официально ушли из афиш «Тамашачы тамашасы», который Ксения Шачнева и Гюльнара Фазлиахметова со зрителями в роли актеров показали впервые для участников международного конкурса на архитектурную концепцию театра. Также перестали играться авторский вечер Ильтазара Мухаметгалиева «Киек каз юлы» (который и планировался как разовый проект) и новогодняя детская сказка «Малай, бүре һәм Шомбай».

Чтобы спектакль сняли с репертуара, нужен приказ по театру с указанием причин, необходим приказ по бухгалтерии относительно материально-технической части спектакля. То есть без этих бумаг даже древний спектакль формально можно играть заново, даже если его последний раз показывали несколько лет назад.

Кто тут старожил?

Как указала исполнительный директор и помощник художественного руководителя по литературной части Качаловского театра Диляра Хусаинова, у них в последнее время спектакли не снимались:

— Просто какие-то мы играем реже, премьеры ставятся в афишу чаще, по нескольку раз в месяц.

В ноябрьской афише Качаловского 22 спектакля на большой сцене и восемь — на малой. Отметим, что театр не ставит много премьер в год.

Такая же ситуация у театра оперы и балета — все постановки в строю, что вполне объяснимо, учитывая, что на каждую постановку набирается состав, а спектакли играются отнюдь не каждый день.

У оперы и балета — все постановки в строю, что вполне объяснимо, учитывая, что на каждую постановку набирается состав. Фото: Максим Платонов

При этом основательно почистил репертуар к сезону русский ТЮЗ. Как рассказала заведующая литературно-драматургической частью Валерия Завьялова, теперь уже нельзя посмотреть «Про Кота и про любовь», «Остров сокровищ», «Кошкин дом», «Молодильные яблочки», «В поисках чуда».

— Они уже старожилы (кроме «Чуда»), что-то из этого 8 лет шло, что-то больше 10 лет. При этом у нас с начала года было семь премьер, — говорит Завьялова.

Снимать что-то — жалко

У двух театров история с репертуарной политикой более любопытная. Кариевский театр не убирает спектакли из «списка» вообще. Если изучить их афиши за несколько лет, то можно внезапно увидеть «датские» спектакли (к примеру, «Печән базары» — ко дню рождению Тукая), которые не игрались до этого годами. При этом татарский ТЮЗ планомерно выдает премьеру за премьерой. Но потом эти новые спектакли не исполняются часто. Так случилось с постановкой «Питера Пэна» 2019 года — формально он в репертуаре, но почему-то не на сцене. Редко встретишь отмеченные экспертами и фестивалями «Сказки Хикмета» — во всяком случае, в ноябре и декабре 2022-го их нет.



Кариевский театр не убирает спектакли из «списка» вообще. Фото: Максим Платонов

Активно работающий с приглашенными режиссерами театр Тинчурина за последнее время показал шесть взрослых спектаклей (комедию «Кияү урлау», трагикомедию о рубеже 80—90-х «Ядәч! Исемдә!», трагедию «Мәдинә», классический «Беренче театр», феминистический трехчастный мюзикл «Ал яулык, зәңгәр шәл», поставленную к юбилею Тинчурина «Хан кызы Турандык»), а также три детских — шоу с батутами «Асылкош», бэби-театр с пианистом-виртуозом без кистей Алексеем Романовым «Менә сиңа куш кулым» и цирковую «Тылсымлы арена». Еще два спектакля репетируются и выйдут до конца 2022 года. Официально снята за последнее время одна работа — это «Өзелгән яфраклар», который Резеда Гарипова по пьесе Рамзии Габдельхаковой поставила 25 июня 2014 года. А некоторые заметные спектакли, вроде «Әгъләм.Галәм», поставленные нынешним главным режиссером Тинчуринского, не идут уже год, хотя в списках значатся.

— Есть норма, 22—24 спектакля живых — и еще несколько «замороженных». Логика простая — пока спектакль смотрят зрители, его не снимают, — комментирует театральный критик Нияз Игламов. — Но театру нужно обновляться, поэтому премьеры выходят. В результате во многих театрах, не только в Казани, складывается такая ситуация, что какой-то спектакль показывают раз в два-три месяца. Как правило, это спектакли сложные, которые держат потому, что худрук, главный режиссер или директор любит этот спектакль, а народ его плохо посещает. А поскольку он и так проблемный с точки зрения коммуникации спектакль, который зритель не готов смотреть, так его еще и играют редко.



— Обновляемость репертуара должна быть, но вопрос со снятием действительно есть, — говорит министр культуры РТ Ирада Аюпова. — Самый радикальный в этом вопросе — Камаловский. Они легко снимают спектакли. Кариевский больше копит. Но там проблема в режиссере. Должна быть золотая середина, я не согласна с легкостью расставания со спектаклями камаловцев. Это же затраты — и ощутимые. Но и хранение устаревших морально и физически декораций — моветон. Тинчуринский, я думаю, скоро почистит репертуар.



