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Ветераны и творческие коллективы: анализируем список кандидатов на премию Тукая 2023 года

00:00, 20.03.2023 5
Ветераны и творческие коллективы: анализируем список кандидатов на премию Тукая 2023 года
Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе стали известны 13 кандидатов, которые претендуют на Государственную премию РТ имени Габдуллы Тукая. Можно гадать, кто же из них победит, а можно представить доводы, почему эту премию давно уже пора отменить. Своими мыслями по этому поводу в авторской колонке для «Реального времени» делится заместитель главного редактора издания Радиф Кашапов.

Женщин — 33

Премию Тукая впервые вручили в 1958 году. Среди тех, кто стал лауреатом: композитор Фарид Яруллин посмертно, за балет «Шүрәле», композитор Назиб Жиганов — за оперу «Джалиль», писатель Ахмед Файзи — за роман «Тукай», художники Лотфулла Фаттахов и Харис Якупов — за иллюстрации книги «Татар халык әкиятләре» («Татарские народные сказки»), режиссер Нияз Даутов — за постановки опер «Алтынчеч» и «Евгений Онегин». А также режиссер Ширьяздан Сарымсаков, художник Анас Тумашев и актеры Халил Абжалилов, Фатых Кульбарисов и Асия Хайруллина — каждый за работу в спектакле «Җилкәнсезләр» («Без ветрил»). Если смотреть на хронологию, то Файзи, к примеру, напечатал свой роман в 1952-м, премьера «Джалиля» была в 1957-м. То есть в целом это свежие произведения, награда за конкретные актуальные работы.

Фото: Engelberthumperdink/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

В 1959-м среди лауреатов появилась первая русская фамилия: Николай Провоторов — за исполнение роли Ленина в спектакле «Третья патетическая» на сцене театра имени Качалова. Любопытно сравнивать соратников по времени получения Тукаевской. Скажем, Ильгаму Шакирову ее дали в 35, а Альфие Авзаловой, которая старше его почти на два года, — в 59 лет.

Если говорить о женщинах, то среди 236 лауреатов премии (если не учитывать ансамбль песни и танца) — 33 женщины, причем в последние годы их имена звучат чаще (а в первые десятилетия — раз в декаду). К примеру, лишь в 1967-м премию вручают второй женщине, актрисе Наиле Гараевой, за главную роль в спектакле «Гүзәлем Әсәл» («Красавица Асель»). А третьей — в 1977-м (прима оперы Ирина Хакимова). Больше всего в списке, конечно, актрис, певиц, но есть Сания Хисаметдинова — в составе архитектурной группы, проектировавшей здание ГСИ. Или Рада Нигматуллина, Изабелла Рогожина и Марина Нигматуллина — за серию скульптурных работ «С любовью к Тукаю». В 2015-м ее получила 22-летняя Кристина Андреева за исполнение роли Джанике в спектакле «Золотая Орда» в составе творческой группы театра оперы и балета.

Фото rais.tatarstan.ru

За долгие и давние заслуги

В прошлом году ее вручили художнику Анатолию Егорову (за большой вклад в развитие декоративно-прикладного искусства Республики Татарстан и цикл гобеленов «Над Казанью луна») и писателю Лябибу Лерону за книги для детей «Җил көймәсе» («Лодочка-путешественница») и «Әкиятче малай» («Мальчик-сказочник»). Первая, кстати, вышла в 2009-м, а вторая в 2016-м.

Так что многие уже годы премия Тукая в большинстве случаев — это награда за вклад. За долгий и упорный труд. Значительной части кандидатов в этом году — за 70. Поэтессе Флере Гиззатуллиной — 91. Ее номинировали и в прошлом, и в 2020 году. Но, видимо, оказалась недостойна. Выдвигают ее за книги «Яну дәверләрендә» («В пламени веков», 2013) и «Вөҗдан үре — йөрәк түре» («С совестью в сердце», 2016). Между тем Гиззатуллина, что называется, «шестидесятница», а массам известна по песне «Кайтам илкәемә» в исполнении Айдара Галимова. «В пламени веков» — это роман-поэма, редкое явление в татарской поэзии вообще. Словом, человек более чем достойный. Все ее ровесники либо получили премию, либо ушли в мир иной. Но значит ли это, что Гиззатуллина не могла стать лауреатом раньше? Конечно, могла бы. Так ли нужна премия в таком возрасте? Не особо. А сейчас битва Союза писателей РТ за нее превращается в сюрреализм.

Фото: culture.ru

Потому что дальше в числе кандидатов идет 83-летний Наиль Касимов (автор слов к песням «Су буенда учак яңа», «Туй күлмәге» и «Кайчан гына очрашырбыз»). А также 74-летний сибирский поэт, давно живущий в Казани, Шаукат Гадельша. Предполагаем, что женщине все-таки уступят место.

Второй раз в списке кандидатов — фотограф. Если до этого счастья пытал театрал Рифкат Якупов, то теперь — 71-летний Фарит Губаев, светоч казанской фотографии, один из основателей объединения «Тасма», известный в России и за рубежом. Очевидно, что это только начало длинного списка.

Фото: Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

С другой стороны, наблюдается застой в среде архитектуры. Который раз соревнуется 71-летний Фирдавис Ханов — и вновь, как и ранее, за архитектуру города Нижнекамска — Соборную мечеть и парки города. Получается, в Татарстане ничего больше за эти годы выдающегося не появилось. Тут же — 73-летний Равиль Айдаров с благородной задачей — описать утерянную деревянную архитектуру Татарстана, которую можно увидеть уже в семи его альбомах.

Фото: rt-online.ru

Также отметим две неопределенные области. Это, во-первых, два музыкальных эксперта. 84-летняя Земфира Сайдашева, автор множества книг о народной, классической, эстрадной музыке, которые лично мне очень помогли в работе над проектом «100 татарских песен XX века». И главный музыкальный кряшен — 70-летний Геннадий Макаров. Если Сайдашеву номинируют за книги, то Макарова — просто за вклад в изучение и развитие песенно-инструментальных традиций народов Республики Татарстан. Между тем его архив, собранный в многолетних экспедициях, давно нужно выложить для всеобщего доступа.

Фото: saydash.tatmuseum.ru

Еще одно известное имя — главный мастер кожаной мозаики, 64-летняя Наиля Кумысникова, она же организатор первой творческой мастерской народных промыслов «Булгари», которая начала заниматься реконструкцией татарской узорной обуви, когда из нее еще не сделали туристический сувенир.

Фото: Елена Сунгатова/art16.ru

Надо подавать, пока не дадут

А вот последними в нашем списке идут, что называется, симптоматические кандидаты. В области театра — два кандидата. Это создатели спектакля «Адәмнәр» («Люди») по Галимджану Ибрагимову, жуткое описание голода в Поволжье: режиссер Ильгиз Зайниев, художник Сергей Рябинин, композитор Эльмир Низамов, актеры Дилюс Хузяхметов и Альбина Шагалиева. То есть все молодые, но идущие «за компанию».

Фото: Василий Иванов

Также от театров — Набережночелнинский татарский драматический. И он вновь выдвигает спектакль «Абага алмасы ачы була» («Папоротника горькие плоды»). Равиль Сабиров отправил пьесу в 2004 году на конкурс «Яңа татар пьесасы», потом еще раз в 2008-м, сделав новый вариант, так что жюри допустило текст на рассмотрение и опубликовало в сборнике победителей. Режиссеру Фаилю Ибрагимову — 72 года, спектакль он поставил в 2010-м, после переезда театра в новое здание обновил, введя молодых актеров. Упорство авторов достойно уважения и удивления, о спектакле специально писали в СМИ сочувствующие деятели искусства. А он все равно пролетел.

Наконец, область кинематографии. Премию за фильмы выдавали один раз, в 1977-м: за телеработы «Кырлай», «Татарские гармошки» и «Музыка Н. Жиганова» Виктора Беспалова. Претендует на Тукаевскую, во-первых, дуэт из режиссера Ильдара Ягафарова (52 года) и сценариста Мансура Гилязова (62). Причем за самый первый татарский художественный фильм «Куктау», попытку сделать кассовое кино «Байгал» и высказывание по национальному вопросу «Исәнмесез!?» («Живы ли вы!?»). То есть за итог работы в 20 с лишним лет!

Фото: Максим Платонов

Также в числе кинодеятелей — 42-летний Алексей Барыкин. Снимавший и комедии, и хорроры, режиссер номинируется за документально-художественную трилогию: «Заступница», «Осанна», «Святитель». Его имя, вероятно, вызовет протест среди татарских поэтов и писателей. К примеру, последний фильм посвящен Гермогену, митрополиту Казанскому и Астраханскому, патриарху Московскому и всея Руси, автору «Повести о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы». При этом при нем в Казанском крае велись и миссионерская деятельность, и проводились массовые насильственные крещения татар, и сносились мечети. Словом, для премии Тукая не самый удачный персонаж, хотя для татарстанского искусства Барыкин — фигура очень весомая. Известно, кстати, что он будет руководить казанским штабом общественного движения «Культурный фронт».

Фото: Максим Платонов

Так что с каждым годом премия Тукая вызывает все больше вопросов, превращаясь просто в источник гордости для самих лауреатов, источником внезапного дохода — но не двигателем искусства. Среди кандидатов, кстати, нет отдельных имен композиторов, нет скульпторов, а общий принцип получения все больше напоминает стояние в очереди. А не повод, чтобы отметить актуальных представителей литературы, музыки, зодчества. Что ж, творческим союзам, которые до сих пор притворяются, что живут в СССР, такой способ существования, вероятно, даже удобен. Тогда добавим к нему еще и метод отработки: каждый лауреат должен объездить не менее 50 школ с интересными выступлениями и пообщаться с молодым поколением. Которому никакие премии Тукая не светят до пенсии.

Радиф Кашапов
Справка

Мнение автора может не совпадать с позицией издания «Реальное время».

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 комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 20 мар
    премия это прям очень кстати. чтоб заслуги киноиндустрии подметили и дали вдохновения и сил другим
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  • Анонимно 20 мар
    Так ли нужна премия в таком возрасте? Не особо.
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/276077-analiziruem-spisok-kandidatov-na-premiyu-tukaya-2023-goda - премия в любом возрасте приятна и актуальна, о чем речь
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  • Анонимно 20 мар
    а сколько составляет премия Тукая в этом году?
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    Анонимно 20 мар
    миллион
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  • Анонимно 20 мар
    Показуха.
    Премия.
    Стала.
    А статья хорошая.
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