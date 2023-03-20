Ветераны и творческие коллективы: анализируем список кандидатов на премию Тукая 2023 года

На прошлой неделе стали известны 13 кандидатов, которые претендуют на Государственную премию РТ имени Габдуллы Тукая. Можно гадать, кто же из них победит, а можно представить доводы, почему эту премию давно уже пора отменить. Своими мыслями по этому поводу в авторской колонке для «Реального времени» делится заместитель главного редактора издания Радиф Кашапов.

Женщин — 33



Премию Тукая впервые вручили в 1958 году. Среди тех, кто стал лауреатом: композитор Фарид Яруллин посмертно, за балет «Шүрәле», композитор Назиб Жиганов — за оперу «Джалиль», писатель Ахмед Файзи — за роман «Тукай», художники Лотфулла Фаттахов и Харис Якупов — за иллюстрации книги «Татар халык әкиятләре» («Татарские народные сказки»), режиссер Нияз Даутов — за постановки опер «Алтынчеч» и «Евгений Онегин». А также режиссер Ширьяздан Сарымсаков, художник Анас Тумашев и актеры Халил Абжалилов, Фатых Кульбарисов и Асия Хайруллина — каждый за работу в спектакле «Җилкәнсезләр» («Без ветрил»). Если смотреть на хронологию, то Файзи, к примеру, напечатал свой роман в 1952-м, премьера «Джалиля» была в 1957-м. То есть в целом это свежие произведения, награда за конкретные актуальные работы.

Фото: Engelberthumperdink/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

В 1959-м среди лауреатов появилась первая русская фамилия: Николай Провоторов — за исполнение роли Ленина в спектакле «Третья патетическая» на сцене театра имени Качалова. Любопытно сравнивать соратников по времени получения Тукаевской. Скажем, Ильгаму Шакирову ее дали в 35, а Альфие Авзаловой, которая старше его почти на два года, — в 59 лет.

Если говорить о женщинах, то среди 236 лауреатов премии (если не учитывать ансамбль песни и танца) — 33 женщины, причем в последние годы их имена звучат чаще (а в первые десятилетия — раз в декаду). К примеру, лишь в 1967-м премию вручают второй женщине, актрисе Наиле Гараевой, за главную роль в спектакле «Гүзәлем Әсәл» («Красавица Асель»). А третьей — в 1977-м (прима оперы Ирина Хакимова). Больше всего в списке, конечно, актрис, певиц, но есть Сания Хисаметдинова — в составе архитектурной группы, проектировавшей здание ГСИ. Или Рада Нигматуллина, Изабелла Рогожина и Марина Нигматуллина — за серию скульптурных работ «С любовью к Тукаю». В 2015-м ее получила 22-летняя Кристина Андреева за исполнение роли Джанике в спектакле «Золотая Орда» в составе творческой группы театра оперы и балета.

Фото rais.tatarstan.ru

За долгие и давние заслуги



В прошлом году ее вручили художнику Анатолию Егорову (за большой вклад в развитие декоративно-прикладного искусства Республики Татарстан и цикл гобеленов «Над Казанью луна») и писателю Лябибу Лерону за книги для детей «Җил көймәсе» («Лодочка-путешественница») и «Әкиятче малай» («Мальчик-сказочник»). Первая, кстати, вышла в 2009-м, а вторая в 2016-м.

Так что многие уже годы премия Тукая в большинстве случаев — это награда за вклад. За долгий и упорный труд. Значительной части кандидатов в этом году — за 70. Поэтессе Флере Гиззатуллиной — 91. Ее номинировали и в прошлом, и в 2020 году. Но, видимо, оказалась недостойна. Выдвигают ее за книги «Яну дәверләрендә» («В пламени веков», 2013) и «Вөҗдан үре — йөрәк түре» («С совестью в сердце», 2016). Между тем Гиззатуллина, что называется, «шестидесятница», а массам известна по песне «Кайтам илкәемә» в исполнении Айдара Галимова. «В пламени веков» — это роман-поэма, редкое явление в татарской поэзии вообще. Словом, человек более чем достойный. Все ее ровесники либо получили премию, либо ушли в мир иной. Но значит ли это, что Гиззатуллина не могла стать лауреатом раньше? Конечно, могла бы. Так ли нужна премия в таком возрасте? Не особо. А сейчас битва Союза писателей РТ за нее превращается в сюрреализм.

Фото: culture.ru

Потому что дальше в числе кандидатов идет 83-летний Наиль Касимов (автор слов к песням «Су буенда учак яңа», «Туй күлмәге» и «Кайчан гына очрашырбыз»). А также 74-летний сибирский поэт, давно живущий в Казани, Шаукат Гадельша. Предполагаем, что женщине все-таки уступят место.

Второй раз в списке кандидатов — фотограф. Если до этого счастья пытал театрал Рифкат Якупов, то теперь — 71-летний Фарит Губаев, светоч казанской фотографии, один из основателей объединения «Тасма», известный в России и за рубежом. Очевидно, что это только начало длинного списка.

Фото: Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

С другой стороны, наблюдается застой в среде архитектуры. Который раз соревнуется 71-летний Фирдавис Ханов — и вновь, как и ранее, за архитектуру города Нижнекамска — Соборную мечеть и парки города. Получается, в Татарстане ничего больше за эти годы выдающегося не появилось. Тут же — 73-летний Равиль Айдаров с благородной задачей — описать утерянную деревянную архитектуру Татарстана, которую можно увидеть уже в семи его альбомах.

Фото: rt-online.ru

Также отметим две неопределенные области. Это, во-первых, два музыкальных эксперта. 84-летняя Земфира Сайдашева, автор множества книг о народной, классической, эстрадной музыке, которые лично мне очень помогли в работе над проектом «100 татарских песен XX века». И главный музыкальный кряшен — 70-летний Геннадий Макаров. Если Сайдашеву номинируют за книги, то Макарова — просто за вклад в изучение и развитие песенно-инструментальных традиций народов Республики Татарстан. Между тем его архив, собранный в многолетних экспедициях, давно нужно выложить для всеобщего доступа.

Фото: saydash.tatmuseum.ru

Еще одно известное имя — главный мастер кожаной мозаики, 64-летняя Наиля Кумысникова, она же организатор первой творческой мастерской народных промыслов «Булгари», которая начала заниматься реконструкцией татарской узорной обуви, когда из нее еще не сделали туристический сувенир.

Фото: Елена Сунгатова/art16.ru

Надо подавать, пока не дадут

А вот последними в нашем списке идут, что называется, симптоматические кандидаты. В области театра — два кандидата. Это создатели спектакля «Адәмнәр» («Люди») по Галимджану Ибрагимову, жуткое описание голода в Поволжье: режиссер Ильгиз Зайниев, художник Сергей Рябинин, композитор Эльмир Низамов, актеры Дилюс Хузяхметов и Альбина Шагалиева. То есть все молодые, но идущие «за компанию».

Фото: Василий Иванов

Также от театров — Набережночелнинский татарский драматический. И он вновь выдвигает спектакль «Абага алмасы ачы була» («Папоротника горькие плоды»). Равиль Сабиров отправил пьесу в 2004 году на конкурс «Яңа татар пьесасы», потом еще раз в 2008-м, сделав новый вариант, так что жюри допустило текст на рассмотрение и опубликовало в сборнике победителей. Режиссеру Фаилю Ибрагимову — 72 года, спектакль он поставил в 2010-м, после переезда театра в новое здание обновил, введя молодых актеров. Упорство авторов достойно уважения и удивления, о спектакле специально писали в СМИ сочувствующие деятели искусства. А он все равно пролетел.

Наконец, область кинематографии. Премию за фильмы выдавали один раз, в 1977-м: за телеработы «Кырлай», «Татарские гармошки» и «Музыка Н. Жиганова» Виктора Беспалова. Претендует на Тукаевскую, во-первых, дуэт из режиссера Ильдара Ягафарова (52 года) и сценариста Мансура Гилязова (62). Причем за самый первый татарский художественный фильм «Куктау», попытку сделать кассовое кино «Байгал» и высказывание по национальному вопросу «Исәнмесез!?» («Живы ли вы!?»). То есть за итог работы в 20 с лишним лет!

Фото: Максим Платонов

Также в числе кинодеятелей — 42-летний Алексей Барыкин. Снимавший и комедии, и хорроры, режиссер номинируется за документально-художественную трилогию: «Заступница», «Осанна», «Святитель». Его имя, вероятно, вызовет протест среди татарских поэтов и писателей. К примеру, последний фильм посвящен Гермогену, митрополиту Казанскому и Астраханскому, патриарху Московскому и всея Руси, автору «Повести о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы». При этом при нем в Казанском крае велись и миссионерская деятельность, и проводились массовые насильственные крещения татар, и сносились мечети. Словом, для премии Тукая не самый удачный персонаж, хотя для татарстанского искусства Барыкин — фигура очень весомая. Известно, кстати, что он будет руководить казанским штабом общественного движения «Культурный фронт».

Фото: Максим Платонов

Так что с каждым годом премия Тукая вызывает все больше вопросов, превращаясь просто в источник гордости для самих лауреатов, источником внезапного дохода — но не двигателем искусства. Среди кандидатов, кстати, нет отдельных имен композиторов, нет скульпторов, а общий принцип получения все больше напоминает стояние в очереди. А не повод, чтобы отметить актуальных представителей литературы, музыки, зодчества. Что ж, творческим союзам, которые до сих пор притворяются, что живут в СССР, такой способ существования, вероятно, даже удобен. Тогда добавим к нему еще и метод отработки: каждый лауреат должен объездить не менее 50 школ с интересными выступлениями и пообщаться с молодым поколением. Которому никакие премии Тукая не светят до пенсии.

Радиф Кашапов