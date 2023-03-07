Женщины ТАИФ-НК: красивые, счастливые, влюбленные в работу

В канун праздника весны и красоты журналист «Реального времени» пообщался с представительницами самых разных профессий нефтеперерабатывающей компании

Фото: Роман Хасаев

Экономика и финансы, планирование и учет капитальных вложений, аудит, работа с кадрами, канцелярия, санитарно-промышленные и производственные лаборатории, внешнеэкономическая деятельность и работа профсоюзов — все это, плюс решение множества иных важных, ответственных, сложных, масштабных задач для успешной работы и дальнейшего развития одной из самых технически совершенных и успешных нефтеперерабатывающих компаний России, лежит на хрупких женских плечах. Кто они, героини нашего времени? О них в нашем материале.

Экономическая эффективность — основа стабильного развития компании

Заместителя генерального директора АО «ТАИФ-НК» по экономике и финансам Гузелию Раисовну Абзалину в ее кабинете застать получается далеко не всегда — совещания, встречи, обсуждения, работа со специалистами службы...

Эффектная, стремительная, всегда в движении и с неизменным ежедневником в руках. А в нем практически нет свободного места: каждый день расписан не по часам, а по мгновениям. Вот и на общение с журналистом «Реального времени» удалось выделить буквально несколько минут и на ходу.

Каждый день заместителя генерального директора АО «ТАИФ-НК» по экономике и финансам, расписан по минутам. Фото: АО «ТАИФ-НК»

И с первых слов — о самом главном: успехах родной компании и трудностях, которые преодолеваются всей дружной командой.

— Прошедший год был сложным для всех отраслей экономики страны. Однако наша компания благодаря слаженным действиям коллектива и оперативно принимаемым решениям смогла сохранить свое место в отрасли и значительно улучшить как производственные показатели, так и финансовое состояние. Я признательна всем, кто самоотверженно работал и продолжает делать все возможное для дальнейшего развития нашей компании. При этом, конечно, высоко оцениваю вклад работников возглавляемой мною финансово-экономической службы, — поделилась Гузелия Раисовна.

О личном одна из ключевых фигур огромной компании говорить отказалась. А вот о коллегах и подчиненных говорила с явным удовольствием и гордостью:

— Работники моей службы — это в основном женщины. Умные, красивые, честные, трудолюбивые и порядочные. На плечи женщин финансово-экономической службы возложена большая ответственность, именно благодаря их расчетам и постоянному контролю может быть обеспечена уверенность в достаточности финансовых ресурсов и экономической эффективности деятельности всего предприятия. При этом наши мужчины — самые лучшие, мы ценим их и по праву гордимся ими. По моему мнению, самыми достойными качествами любого человека являются верность и честность. Именно этими качествами обладает каждый работник моей службы.

И уже в завершение краткой встречи Гузелия Абзалина вспомнила один из недавних материалов «Реального времени» о возможностях карьерного роста в ТАИФ-НК и слова генерального директора Максима Новикова о том, что возможности проявить себя в компании есть у каждого. Маленький совет от успешного руководителя будет полезен тем, кто начинает свой трудовой путь:

— Я бы советовала не бояться принимать самостоятельные решения. Все руководители заинтересованы в развитии своего направления. Поэтому энтузиазм, энергичность, любознательность, трудолюбие и инициатива являются лучшими качествами для оценки потенциала молодого специалиста, который заинтересован в росте и развитии. Я стремлюсь оказывать поддержку таким специалистам и с радостью делюсь своим опытом, — подчеркнула она.

Пришла, влюбилась и осталась

Такова история романа с любимой профессией у руководителя отдела планирования и учета капитальных вложений АО «ТАИФ-НК» Ольги Абмаевой. В 2014-м пришла в компанию на реализацию проекта по строительству Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков.

Ольга Абмаева на ТАИФ-НК пришла в 2014-м на реализацию проекта. Фото: АО «ТАИФ-НК»

Бурная, кипучая, яркая жизнь нефтеперерабатывающей компании, постоянно находящейся в процессе совершенствования и развития, так увлекла Ольгу Абмаеву, что в 2018-м она возглавила ОПиУКВ. Сегодня весь ТАИФ-НК — ее большая любовь.

— Тогда занимались одним большим проектом — КГПТО. Сейчас наш отдел занимается всеми реализующимися в компании проектами: это и новое строительство, и техническое перевооружение, это и реконструкция мощностей на заводах/комплексе Общества, а также проверяем и производим расчеты по ремонту основных средств. И каждый проект уникален и интересен. Это не просто цифры и шаблоны! Ты из цифр, как из кубиков, складываешь конструкцию и так реализуется проект. Рассчитываем, учитываем затраты, и получаем в итоге — производственный объект. Работа у нас не рутинная, а творческая. И неоспоримо важный показатель в ней — точность. И мы должны быть точными не только в расчетах и учетах, но и по времени исполнения этих операций. От этого зависит эффективность реализации стоящих перед компанией задач, — рассказала Ольга Абмаева.

Работа у коллектива отдела планирования и учета капитальных вложений АО «ТАИФ-НК» — творческая. Фото: АО «ТАИФ-НК»

И реализация всех этих увлекательных и интересных задач опять-таки легла на женские плечи.

— Так получилось, что отдел у нас женский, дружный. Нет, мы не против мужчин в нашей команде и, когда ищем на вакантную должность кандидата, мы не смотрим на пол — мы ищем профессионала для решения той или иной задачи. Просто не так много мужчин-соискателей на должность экономистов и инженеров (сметчиков) бывает. Но если таковые будут, мы обязательно их рассмотрим (смеется).

А вне работы Ольга Александровна — любящая мама и ярая болельщица. Оба ее сына — старший Кирилл и младший Егор занимаются в футбольной школе «Нефтехимик». Причем не ищут легких путей: Егор выбрал одно из самых ответственных амплуа на поле — он голкипер.

«Аудит требует аналитического склада ума»,

— уверена руководитель Службы внутреннего аудита АО «ТАИФ-НК» Марина Прусакова. В масштабах компании это очень небольшое — всего три (вместе с руководителем) человека, но очень важное подразделение. Причем на 100% — женского состава.

— Я всегда говорю, что задача внутреннего аудита не заключается в том, чтобы выявить нарушителя и наказать его, хотя без этого тоже не бывает. Задача внутреннего аудита — это оценка системы внутреннего контроля в плане достоверности информации, соблюдения законодательства, сохранности активов, эффективности и результативности деятельности отдельных функций и подразделений. Без контроля рано или поздно действия просто перестанут выполняться либо будут выполняться некачественно, что соответственно, будет приводить к материальным и финансовым потерям. В работе аудитора, я считаю, самое главное — это умение выстраивать логическую цепочку действий процесса, подпроцесса, соответственно, работники нужны с аналитическим складом ума. Помните, как в школе? Нет пространственного мышления — не понимаешь геометрию, а в нашей профессии нет аналитики — нет аудита. Только анализ отдельных действий и бизнес-процесса в целом позволяет найти отклонения и выявлять узкие места, — подчеркивает Марина Прусакова.

Марина Прусакова: «В нашей профессии постоянно надо учиться». Фото: АО «ТАИФ-НК»

Как призналась сама руководитель Службы, в свою профессию и работу она не просто влюблена, а очень ее любит:

— Мне моя работа нравится прежде всего тем, что в данной профессии постоянно надо учиться, получать много новых знаний о производственных и технологических процессах производства. Я по образованию экономист, но работа аудитора требует знаний не только в финансово-экономической сфере, также требуется знать и трудовое и гражданское законодательство, быть всегда в курсе всех изменений, изучать технологические и производственные процессы. В силу специфики нашей специальности, прежде чем проверить, приходится изучать и разбираться и в подшипниках, и в марках стали, и ГОСТах, и в гидрокрекингах…

А еще нужно быть психологом: уметь общаться с людьми и анализировать полученную информацию. Не для того, чтобы покарать, а чтобы результат общей работы всего огромного коллектива большой компании был выше, лучше, эффективнее.

Что касается увлечений в свободное от работы время, то здесь на первом месте семья — муж, дочери, внук.

— Люблю приготовить что-то вкусненькое: фаршированные грибочки, напечь пирожки, оладушки, нажарить котлетки и за семейным ужином посидеть, поговорить, обсудить проблемы и планы. Если погода хорошая, мы выбираемся на природу гулять, благо у нас парк в шаговой доступности. Летом, конечно, у нас традиция — ездить на рыбалку всей семьей. Надеемся, что в этом году и внук откроет с нами свой первый сезон рыбалки. А те минуты, часы, которые остаются для меня единственной, я люблю просто почитать — настоящие бумажные книги, — поделилась с журналистом Марина Прусакова.

«Люблю приходить на работу пораньше»

В этом журналисту «Реального времени» призналась заведующая канцелярии АО «ТАИФ-НК» Лейсан Губайдуллина. В компании она уже с 2015 года, и тоже признается в любви и к самой работе, и к коллективу, что ее окружает.

Лейсан Губайдуллина: «Документы — это важно. Они фиксируют каждый шаг жизни». Фото: АО «ТАИФ-НК»

— Видя и зная занятость и нагрузку руководителей, также хочется внести свою лепту в организацию деятельности предприятия, несколько их разгрузив. Входящую документацию стараемся распределить по направлениям деятельности, по главным специалистам, — отмечает заведующая канцелярии. И добавляет: — Вообще документы — это очень важно. Они фиксируют каждый шаг нашей жизни, с момента рождения, обучения, трудоустройства, вступления в брак... Всегда приятно делать людям добро, хочется помочь, поэтому стараемся систематизировать свою работу, облегчить процесс движения документов с момента оформления и обработки до отправки и хранения.

За тем, чтобы все было точно, четко и в срок, следят всем отделом. В этом помогает женская внимательность и женская усидчивость.

А вне работы Лейсан — увлеченный садовод и мастер рукоделия. Она очень любит вязать.

Лаборант химического анализа — женская специальность

В этом уверена начальник Санитарно-промышленной лаборатории АО «ТАИФ-НК» Надежда Егорова.

— В моем подчинении 15 человек — это специалисты: ведущий инженер, инженер -электронщик, два инженера и четыре инженера-химика, а также три лаборанта химического анализа пятого разряда и четыре лаборанта химического анализа четвертого разряда. Из них мужчина один — инженер-электронщик. Все остальные женщины. Лаборант химического анализа — это все-таки женская специальность, — отмечает начальник СПЛ. При этом она подчеркивает, что готовы рассмотреть мужские кандидатуры на должность инженеров.

Надежда Егорова: «В нашей работе улыбка — не обязательна, но приветствуется». Фото: АО «ТАИФ-НК»

Контроль экологического фона, достоверности результатов многочисленных замеров и проб — та работа, что в ежедневном режиме выполняют специалисты лаборатории. Десятки тысяч замеров и анализов в год! Огромный объем важнейшей работы, со строгим соблюдением требований к профессии. При этом женщины всегда остаются женщинами.

— Основное требование при выполнении должностных обязанностей это использование спецодежды, обуви, средств защиты, в обязательном порядке чистой! Работники санитарно-промышленной лаборатории выезжают в подразделения ТАИФ-НК. При проведении ежедневных утренних планерок я требую от них выполнения всех инструкций и, конечно же, Кодекса корпоративной культуры. Конечно же, макияж не возбраняется, но не яркий. Улыбка не обязательна, но приветствуется, да и не до улыбок после подъема и спуска на 25-метровую высоту на отбор проб дымовых газов. Хотя мои девочки и на отбор проб, и на проведение замеров уезжают и приезжают в бодром настроении, этого у них не отнять, — с явной гордостью за своих подчиненных, отмечает Надежда Егорова.

Найти лучших и не пропустить «вредителей»

Кадровую службу на предприятиях часто сравнивают с пограничниками: отсечь «диверсантов-вредителей», но при этом не упустить нужного специалиста, желающего устроиться на производство — важные задачи, стоящие перед кадровиками.

Галина Шиманская: «Важно, чтобы работа приносила удовольствие». Фото: АО «ТАИФ-НК»

Журналист «Реального времени» поинтересовался у начальника отдела кадров АО «ТАИФ-НК» Галины Шиманской: насколько такое сравнение соответствует действительности.

— Абсолютно 100-процентное попадание (смеется). Отдел кадров — это лицо нашего Общества. И действительно, при собеседовании выявляются, так сказать, «вредители», которых мы отсеиваем, и выявляются не только нужные специалисты, но и работники с хорошим потенциалом для дальнейшего продвижения в работе и активной жизни в нашей компании, — отметила Галина Шиманская. И добавила, что хороший кадровик — это еще и своего рода психолог: — Мы работаем с людьми, а каждый человек — индивидуален, и к каждому требуется свой подход. И трудовое законодательство содержит много норм, постоянно подвергается изменению, и тут важно соблюдать от «А» до «Я» — все сроки и прописанные в законе этапы, выполнять работу квалифицированно, своевременно, без ошибок.

Сама Галина Шиманская на ТАИФ-НК работает уже более 12 лет и, как сама признается, получает от работы удовольствие, как и находящиеся у нее в подчинении «девочки».

— У нас — женский коллектив, состоящий из специалистов и инспекторов отдела кадров. Работая с людьми, кадровики должны обладать очень большим спектром качеств. Все их не перечесть, но выделю основные: любить свою работу, чтобы работа приносила удовольствие; хорошо знать трудовое законодательство; легко контактировать с работниками и уметь располагать их к себе, обладать стрессоустойчивостью и эмоциональным интеллектом, то есть уметь распознавать человеческие эмоции как в отношении себя, так и в отношении других людей — это очень важно.

Коллектив отдела кадров компании — женский. Фото: АО «ТАИФ-НК»

Еще начальник отдела кадров призналась, что любит скорость, и зимой в свободное время обязательно уделяет хотя бы несколько дней горным лыжам. А летом превращается в активного садовода — выращивает цветы и собирает богатый урожай овощей.

Боевой настрой команды преодолеет любые преграды

Какие бы сложности не стояли на пути. В этом уверена руководитель Отдела внешнеэкономической деятельности АО «ТАИФ-НК» Светлана Чекашова. В компании она работает с 2006 года, прекрасно знает каждого из своих подчиненных и в каждом уверена, как в самой себе.

Светлана Чекашова: «Внешнеэкономическая деятельность не подразумевает гендерного превосходства». Фото: АО «ТАИФ-НК»

— На самом деле, в нашем отделе работает больше девушек, чем парней (улыбается). Но внешнеэкономическая деятельность не подразумевает гендерного превосходства ни одной из сторон. Наш отдел работает как живой целостный организм, — подчеркивает она. И добавляет: — Несомненно, на наш отдел возложена огромная ответственность: сбыт продукции, закупка импортного оборудования, соблюдение требований Таможенного и иного законодательства РФ, регламентирующего внешнеэкономическую деятельность. Но, несмотря на сложные современные условия, боевой настрой команды позволяет преодолевать любые преграды: контракты заключаются, отрабатываются новые направления отгрузки, новые способы оплаты. 2022-й год выдался крайне непростым, но очень увлекательным. В течение всего года перед Обществом стояли задачи, которые требовали ответа здесь и сейчас, за каждым новым ответом возникал новый вопрос. Шаг за шагом, подобно альпинистам, мы преодолевали эти преграды, и также, подобно альпинистам, 2022 год мы закончили на вершине. 2023 год обещает быть интересным на новые открытия. Уже поставлены задачи и ведется работа по расширению рынков сбыта, новых направлений.

Отдел внешнеэкономической деятельности АО «ТАИФ-НК» готов к новым, еще более масштабным задачам. Фото: АО «ТАИФ-НК»

И с новыми, еще более масштабными задачами, уверена Светлана Чекашова, отдел справится. Обеспечить предприятию прибыль — значит обеспечить возможность дальнейшего развития. И в этом вопросе специалисты отдела просто не могут себе позволить подвести компанию.

Ну а когда выдается свободная минутка, руководитель отдела превращается в любящую и любимую супругу и маму. А еще иногда позволяет себе погрузиться в интересную книгу.

Лаборатория — большая семья

Руководит лабораторией Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти на ТАИФ-НК (к слову, самой молодой лаборатории в компании) — Елена Демидова. Признается, что иногда приходится быть строгой.

— Лаборатория — это как большая семья со всеми своими трудностями и радостями. Вот приходит в коллектив новый человек, ей надо помочь освоиться на новом месте, изучить новые методы испытаний, освоить правила безопасности при проведении испытаний. У нас очень дружный и профессиональный коллектив инженерно-технического персонала — это люди, которые составляют «костяк» лаборатории, которые постоянно передают свои знания и опыт персоналу, обучают лаборантов, следят за правильностью выполнения испытаний. К ним мы все можем обратиться 24 часа в сутки, и они помогут, проконсультируют. Приходится ли отчитывать кого-то? Приходится. Персонал лаборатории КГПТО составляет 82 человека, это живые люди со своими характерами, настроениями, жизненными сложностями. Поэтому, конечно, приходится иногда и отчитывать, и наказывать и просто «поговорить по душам».

Елена Демидова: «Как в большой семье, иногда приходится с кем-то из сотрудников и поговорить по душам». Фото: Александр Ильин

Из 82 человек большая часть — женщины. Почему так получается — вопрос, на который найти ответ не так уж и просто:

— В лабораториях вообще мало работает мужчин. Может, это связано со спецификой профессии, когда, с одной стороны, изо дня в день речь идет об одних и тех же рутинных операциях, а с другой — это операции, требующие очень высокой точности и концентрации внимания, чтобы не пропустить даже малейшее отклонение от нормы, что будет сигналом к изменениям в производственных процессах. При этом приходится еще и постоянно переключаться с одного анализа на другой. Возможно, женщины психологически более стабильны (улыбается). В быту женщинам тоже приходится выполнять много работы монотонной, рутинной, но при этом необходимой, — отмечает Елена Демидова

В лабораториях нечасто встретишь работников-мужчин. Фото: Александр Ильин

По словам Елены Демидовой, свою работу не просто любит, а по-настоящему наслаждается ею:

— Когда видишь продукт своего труда — понимаешь свою необходимость. Это ни с чем не сравнимое удовольствие, когда впервые получаешь готовый кондиционный продукт, независимо пуск это завода или выход с капремонта, мы в лаборатории видим это первыми.

На благо работников компании

Совместно с руководством АО «ТАИФ-НК» делать все для соблюдения интересов рабочих, объединять неравнодушных на проведение ярких, интересных и нужных мероприятий — вот лишь часть задач, что стоит перед профсоюзной организацией компании. Об этом в интервью «Реальному времени» рассказала председатель профкома АО «ТАИФ-НК» Светлана Казанкина.

Светлана Казанкина: «Профсоюз старается помочь каждому обратившемуся». Фото: АО «ТАИФ-НК»

— Профсоюзная работа меня привлекает общением с людьми не только в рабочей обстановке, но и вне работы: на различных мероприятиях (спортивных, культурных и т.п.). Будучи избранным председателем профкома, я благодарна за доверие членов профсоюза. Я стараюсь общаться лично с каждым, помочь каждому, кто обращается за помощью, реагирую на каждое предложение о мероприятиях, обсуждаем с профактивом, совместно принимаем решение и при необходимости обращаюсь за помощью к руководству предприятия, — отмечает она.

Со Светланой Казанкиной журналист «Реального времени» впервые познакомился на одной из спартакиад, где женщина успевала не только все организовать и поболеть за каждого участника, но еще и сама в команде шахматистов взяла награду, защищая честь любимой компании.

Светлана Казанкина: «мужчин и женщин в профсоюзной организации компании примерно поровну, но женщины — более инициативны». Реклама: АО «ТАИФ-НК»

Как призналась председатель профкома, мужчин и женщин в активе профсоюзной организации ТАИФ-НК примерно поровну. Только женщины как-то заметнее:

— Они более инициативны, открыты и легче идут на контакт. Но могу уверенно сказать: наши мужчины и парни тоже активно принимают участие в организуемых мероприятиях, — подчеркнула Казанкина.



Гузелия Абзалина Разделять работников по гендерному признаку совершенно неправильно, несмотря на то, что женщины по своим физическим данным являются представителями слабого пола и не могут на равных с мужчинами выполнять отдельные виды работ. Сила женского духа достойна восхищения и не прекращает воодушевлять мужчин на подвиги и достижения. Желаю всем женщинам создавать вокруг себя прекрасный мир и благотворно влиять на свое окружение. Будьте счастливы и дарите счастье своим близким!

Ольга Абмаева Женщинам и сегодня, и в каждый день, желаю красивых комплиментов, мирного неба, солнечных дней, любви в первую очередь, уюта домашнего и исполнения всех желаний. А мужчинам пожелала бы быть надежной опорой для своих женщин, энергии, много новых идей и великолепного настроения.

Марина Прусакова Естественно, хочу пожелать всем женщинам счастья. Ведь слово счастье такое емкое, что оно включает в себя все — и здоровье, и любовь, и успех, и удачу. А также хочется пожелать, чтобы каждый день мои коллеги женщины получали удовольствие от жизни, удовольствие от работы, от выполненного плана, от сданного отчета. Получая удовлетворение от работы, мы становимся счастливее. А что может быть лучше для семьи, когда с работы мама приходит довольная и счастливая. Так хочется пожелать оптимизма и позитива, чтобы было желание ставить перед собой новые задачи и стремиться к их достижению. А мужчинам хочется пожелать быть сильными во всем: физически, психологически и финансово. Ведь как бы ни развивался и ни менялся мир, мужчины всегда были и остаются защитниками: женщин, детей, Родины.

Лейсян Губайдуллина В канун Международного женского дня всем женщинам прежде всего хочется пожелать мирного неба над головой, здоровья, любви, женского счастья. И, несмотря на политические и природные передряги, — солнечного настроения. А также немного эгоизма, потому что именно от женщин (не в обиду мужчинам) зависит настроение и в семье, и среди окружающих. А мужчинам, наверное я старомодна, желаю мужества и смелости при достижении целей, верных друзей, и как это ни банально, конечно же, Любви. Цените каждую прожитую минуту, помните жизнь коротка, и прожить ее нужно просто достойно Человека с большой буквы.

Галина Шиманская Женщинам хочу пожелать мира, теплых и солнечных дней. Всегда цветите и дарите улыбки окружающим, ведь улыбка — это сильное оружие. Конечно же, успехов в работе, благополучия в семье. Будьте всегда красивыми и счастливыми. А всем мужчинам — здоровья, терпенья, быть надежным тылом и защитником. Уделять внимание своим дамам, и пусть ваши дамы будут счастливы рядом с вами.

Светлана Чекашова В канун Международного женского дня я хотела бы пожелать всем женщинам тепла, красоты и внутренней гармонии. Я уверена в том, что если женщина спокойна и счастлива, то она делает таким и мир вокруг себя. Конечно же, я также желаю всем крепкого здоровья и мирного неба над головой. Каждому мужчине я желаю уверенности и стойкости. Пусть трудности, которые встречаются на пути, не позволят им опускать руки. Ведь за крепкими спинами наших мужчин стоим мы — женщины.

Елена Демидова Женщинам желаю простого женского счастья: чтобы рядом было надежное мужское плечо, семья, дети. Мы — женщины, «слабый пол» — на самом деле можем сделать ВСЕ, главное, чтобы было для кого это ВСЕ делать. А мужчинам желаю — мира!

Светлана Казанкина Женщинам от всего сердца желаю любви, взаимопонимания, здоровья и благополучия. А мужчинам — любить, уважать и поддерживать своих мам и вторых половинок, не забывать говорить им ласковые слова. Ценить и уважать коллег женщин.