День в истории: появились первые космонавты, по воскресеньям разрешили отдыхать

Чем примечательна дата 7 марта?

Сегодня, 7 марта, в России — День театрального кассира. 7 марта был изменен статус Архивного управления и Центрального государственного архива Татарстана, не удалось низложить Василия Шуйского, в СССР сформировали первый отряд космонавтов, воскресенье стало днем отдыха, Александр Белл запатентовал телефонный аппарат. Родились теннисист Шамиль Тарпищев, художник Борис Кустодиев, писатель Кобо Абэ, актриса Анна Маньяни. Умерли лингвист Мирсалих Бекчурин, философ Фома Аквинский, астроном Иоганн Байер, кинорежиссер Стэнли Кубрик. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Появился Национальный архив РТ

7 марта 1903 года скончался лингвист Мирсалих Бекчурин. После окончания Оренбургского Неплюевского военного училища преподавал в нем же арабский, татарский, персидский языки, работал и в других заведениях. Был переводчиком в походах российской армии в Среднюю Азию. Автор одного из первых российских пособий по восточным языкам: «Начальное руководство к изучению арабского, персидского и татарского языков, с кратким объяснением существующих в Оренбургском крае наречий башкир и киргизов и с приложением к нему русско-персидско-татарских слов, разговоров и прописей», которое было издано в 1859 году.

Фото realnoevremya.ru

7 марта 1948 года в Москве родился теннисист Шамиль Тарпищев. Его родители родились и выросли в Мордовии, в деревне Татарские Юнки. После института физической культуры Тарпищев участвовал в российских и международных соревнованиях, в 1974 году стал заниматься тренерской работой, в «Динамо», а потом и сборной команде СССР. Под его руководством спортсмены, в частности, завоевали 26 золотых медалей на чемпионатах Европы. В 1992-м стал советником президента РФ по физической культуре и спорту, президентом Национального фонда спорта, а после — председателем Координационного комитета по физической культуре и спорту при президенте России и председателем Государственного комитета РФ по физкультуре и туризму. В Казани академия тенниса носит имя Тарпищева.

7 марта 1996 года статусы Архивного управления и Центрального государственного архива Татарстана изменились. Первое преобразовали в Главное архивное управление при Кабмине, а второй — в Национальный архив РТ. Кроме того, Центр хранения документов по личному составу преобразовали в Государственный архив документов по личному составу РТ, а Центр хранения и изучения документов новейшей истории РТ — в Центральный государственный архив историко-политической документации республики.

Фото: realnoevremya.ru

7 марта 2021 года «Реальное время» сообщило, что вслед за ценами на продукты потянулись вверх и цены на менее ходовой товар — цветы. Стоимость букетов взлетела на 30—50%. Но традиция дарить их на 8 Марта сохранилась: цветочные лавки и салоны в эти дни переживают наплыв покупателей-мужчин. Самые дешевые цветы здесь — гвоздики (от 49 рублей за штуку), самые дорогие — лилии (от 350 рублей). Но самые бюджетные варианты предлагали сетевые супермаркеты — букет из пяти небольших тюльпанов здесь можно было найти за 169,90 рубля.

Не смогли свергнуть Шуйского

7 марта 1609 года потерпела неудачу попытка бояр низложить русского царя Василия Шуйского. Заговор учинили дворяне Роман Гагарин и Тимофей Грязной. Мятежники ворвались в Кремль со словами, что из-за «неразумного» правления царя «проливается кровь в междоусобиях», так что члены думы не стали препятствовать. Толпа двинулась из дворца на площадь, но Шуйскому удалось успеть вызвать отряды войск из лагеря на Ходынке. Заговорщики бежали в Тушино, в лагерь Лжедмитрия II. В 1610 году Шуйского все же свергли, выдав польскому гетману Станиславу Жолкевскому, который в октябре вывез бывшего царя, а также его братьев Дмитрия и Ивана под Смоленск, а позднее в Польшу. Шуйский скончался в заключении 12 сентября 1612 года в Гостынинском замке.

7 марта 1960 года в СССР сформировали первый отряд космонавтов. При отборе, который начался годом ранее, учитывались такие критерии, как возраст — до 35 лет, рост не выше 175 сантиметров, а вес не более 75 килограммов. А также отличное здоровье. Были рассмотрены медицинские книжки трех с половиной тысяч желающих. Но собеседование прошли всего 347 человек. В январе 1960 года было решено создать Центр подготовки космонавтов. К тому времени этап психофизиологического обследования успешно прошли только 29 человек, а в центр приехали двенадцать человек из числа военных летчиков, среди них были Иван Аникеев, Валерий Быковский, Борис Волынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко и другие.

Источник wikipedia.org

Воскресенье — выходной

7 марта 321 года римский император Константин Великий провозгласил воскресенье днем отдыха: все рынки должны были быть закрытыми, а государственным учреждениям необходимо было прекращать всякую деятельность, кроме операций по освобождению рабов. По легенде, в ночь перед битвой, которая должна была состояться в воскресенье, Константину приснилось солнце, а на нем — крест и надпись, предвещавшая победу. Войска императора действительно одержали победу в сражении. Затем Константин Великий вспомнил о видении и приказал считать воскресенье выходным днем.



7 марта 1876 года американский ученый Александр Белл запатентовал телефон. Идею телефонирования в середине XIX века предложил инженер-механик и вице-инспектор парижского телеграфа Шарль Бурсель. Белл, работая над созданием телеграфа, заметил, что при появлении электрического сигнала в телеграфном аппарате образовывались звуки. Позднее ученому удалось создать устройство, состоявшее из небольшой мембраны и сигнального рожка для усиления звука. Оно представляло собой трубку, в которой одновременно были и передатчик, и приемник. Однако батарея отсутствовала, из-за чего люди могли общаться на небольшом расстоянии.