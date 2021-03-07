«Спасибо» пандемии и таможенным тарифам: почему взлетели цены на цветы

В преддверии 8 Марта цветы традиционно подорожали, но виноват не только Женский день

Вслед за ценами на продукты потянулись вверх и цены на менее ходовой товар — цветы. Стоимость букетов взлетела на 30—50%. Но традиция дарить их на 8 Марта сохранилась: цветочные лавки и салоны в эти дни переживают наплыв покупателей-мужчин. Самые дешевые цветы здесь — гвоздики (от 49 рублей за штуку), самые дорогие — лилии (от 350 рублей). Но самые бюджетные варианты предлагают сетевые супермаркеты — букет из пяти небольших тюльпанов здесь можно найти за 169,90 рубля.

Символ королевской власти — по «королевской» цене

В преддверии женского праздника аналитическая служба «Реального времени» выяснила, почем за день до 8 Марта цветы в розничной сети и специализированных салонах Казани и как их стоимость изменилась по сравнению с прошлым годом. Как всегда, разброс цен на одну и ту же продукцию оказался велик и составляет от 20 до 150 рублей за цветок. Поэтому экономным есть смысл заглянуть в нашу таблицу.

Тройка самых доступных вариантов — гвоздики (от 49 до 120 рублей за штуку), ирисы (от 60 до 120 рублей) и тюльпаны (от 60 до 100 рублей). «Королева цветов» роза, в зависимости от длины стебля, стоит от 100 до 280 рублей за штуку. А вот цена на маленькие кенийские розы стартует от 50 рублей.

Роза, в зависимости от длины стебля, стоит от 100 до 280 рублей за штуку. А цена на маленькие кенийские розы стартует от 50 рублей. Фото: realnoevremya.ru

Стоимость солидной герберы колеблется от 150 до 250, альстромерии — от 120 до 180 рублей. Традиционно недорогая хризантема сегодня влетит в копеечку — большой одноголовый цветок предлагается за 200—300 рублей. Но самым дорогим экземпляром стала лилия: цена на нее начинается от 350 и достигает 500 рублей за штуку.

Наши аналитики подсчитали: хотя цены на цветы в целом выросли, остались еще торговые точки и сети, где некоторые позиции не подорожали. Например, стоимость ирисов не поднималась в сетях «Букет столицы» и «Цветы Казани». Гвоздики пока еще продаются по прежней цене в салоне «4 сезона» и на оптово-розничной базе «Клумба».

Зато на 108% скакнула цена на хризантемы в тех же «4 сезонах», на 125% подорожали герберы в сети «Аврора», и вдвое дороже стала кустовая роза в «Клумбе».

Цветочный рынок Казани

Название сети Клумба, оптово-розничная цветочная база Букет столицы Цветы Казани Tatflowers.ru, оптово-розничная цветочная сеть Аллея роз Донна Роза Аврора 4 сезона, салон цветов и салютов 06.03.2021 31.08.2020 2020 изменение 2020-2021 гг. 06.03.2021 31.08.2020 2020 2019 2018 2017 2016 изменение 2020-2021 гг. 06.03.2021 31.08.2020 2020 2019 2018 2017 2016 изменение 2020-2021 гг. 06.03.2021 31.08.2020 2020 2019 2018 2017 2016 изменение 2020-2021 гг. 06.03.2021 31.08.2020 2020 2019 2018 2017 2016 изменение 2020-2021 гг. 06.03.2021 31.08.2020 2020 2019 2018 2017 2016 изменение 2020-2021 гг. 06.03.2021 31.08.2020 изменение 2020-2021 гг. Количество филиалов (по данным 2ГИС) 14 филиалов 14 филиалов 14 филиалов 58 филиалов 54 филиалов 55 филиалов 48 филиалов 48 филиалов 51 филиал 50 филиалов 9 филиалов 17 филиалов 17 филиалов 16 филиалов 16 филиалов 15 филиалов 23 филиала 12 филиалов 11 филиалов 16 филиалов 15 филиалов 15 филиалов 14 филиалов 15 филиалов 6 филиалов 5 филиалов 7 филиалов 8 филиалов 8 филиалов 7 филиалов 9 филиалов 5 филиалов 5 филиалов 5 филиалов 5 филиалов 5 филиалов 5 филиалов 19 филиалов 16 филиалов Тюльпаны 60 нет 60 0% 90 нет 70 70 70 70 70 29% 68 нет 50 80 50 50 70 36% 80 нет 60 80 80 70 80 33% 100 нет 70 70 70 60 70 43% 80 нет 60 50 60 60 70 33% 60 нет - Розы (Эквадор) 70 см 210 25 шт. =3100;

134 руб./шт. 130 62% 280 180 200 200 200 200 200 40% 120 100 100 100 150 120 100 20% нет 180 200-180 200 150 200 180 - 250 150-160 220 200 200 200 170 14% 200 180 нет нет 180 150 180 - 210 140 50% 60 см 190 нет 120 58% нет нет нет нет нет нет 180 - 100 60-79 80 90 120 70 80 25% 200 нет 150 170 150 180 160 33% 200 130 170 170 180 170 150 18% 200 180 нет 150 120 120 150 - 150 нет - 50 см 150 25 шт. =2175

114 руб./шт 100 50% 200 140 150 180 180 150 150 33% 100 60-79 80 нет 120 70 80 25% 200 150 130 150 80-140 160 120 54% 200 130 150 170 150 150 140 33% 160-200 120 150 100 80 100 120 20% 150 110 36% Розы кения 50 38 38,99 28% 80 50 50 60 60 60 60 60% нет 40 30 нет 40 50 40 - 90 нет нет 80 нет 50 нет - 100 70 нет нет нет нет 60 - нет нет нет нет нет 50 нет - 60 50-100 -20% Кустовая роза 200 10 шт. =1140;

134 руб./шт. 99,99 100% 230 150 160 160 160 120-150 160 44% 100 80 90 150 120 70 150 11% нет нет 50 170 150 130 нет - 250 250 200 170 170 170 200 25% 200 нет нет 80 нет нет 150 - 150 нет - Гербера 160 10 шт. = 930;

103 руб./шт. 99 62% 250 140 150 150 180 150 150 67% нет 110 100 120 100 100 120 - 170 150 150 150 130 130 150 13% 220 150 170 150 170 140 150 29% 180 80 80 80 150 100 120 125% 150 нет - Хризантема одноголовая 210 5 шт. =775;

165 руб./шт. 149 41% 310 200 220 180 200 150 180 41% 150 130 150 нет 120 120 130 0% 250 150 200-150 150 160 180 150 43% 300 70 180 200 200 200 200 67% 200-300 130-200 150 120 80-120 200 200 67% 250 120 108% Альстромерия 120 93 90 33% 170 140 160 150 130 130 130 6% 120 80 120 130 100 100 150 0% 150 120 150 150 130 120 150 0% 180 150 150 170 170 140 150 20% 120 100 100 80 100 100 150 20% 100 120 -17% Гвоздика 60 52 60 0% 90 70 70 70 60 60 60 29% 49-59 25-29 45 80 80 100 60 31% 120 70 60-80-100 60 60 60 60 50% 120 70 80 60 70 70 100 50% 70 60 60 50 60 50 60 17% 60 60 0% Ирисы 10 шт. =600;

80 руб./шт. 10 шт. =620;

73 руб./шт. 59 36% 100 80 100 80 100 80 80 0% 100 70 100 60/80 60 60 80 0% нет 80 80 80 80 80 80 - 120 нет 80 80 80 70 80 50% нет 60 60 50 60 80 70 - 60 нет - Лилия 350 5 шт. =1290;

320 руб./шт. 250 40% 450 350 300 450 450 350 400 50% 340 270 300 250 250 250 200 13% 400 200-350 250-350 250/400 350 350 350 33% 500 250 420 450 500 500 500 19% 500 300 350 250 300 350 350 43% 500 350 43%

Дефицит цветов и закрытие границ

Сами торговцы цветами сообщают, что ценник на их продукцию вырос на 30—50%. И дело даже не в праздничном ажиотаже, когда день идет за месяц. Во многом это отголоски коронавирусной пандемии.

— Садовники в Голландии посадили меньше, чем в прошлом году, потому что опасались второй волны коронавируса. Но второй волны не было, спрос сохранился, а продукции стало меньше. Плюс производители сами подняли цены на цветы, чтобы перекрыть убытки апреля прошлого года. Отсюда 40—50%-ный рост цен на все виды цветов, а на некоторые (например, на эустому) — до 100%, — пояснил ситуацию «Реальному времени» владелец компании «Ботаника» Ильдар Тимербаев.

На конечной цене сказались и другие немаловажные факторы — таможенные тарифы и рост курса доллара и евро.



— Многие зарубежные питомники и тепличные хозяйства законсервировались на время пандемии и не расконсервировались до сих пор. А технология такова, что это не просто «выключил и потом включил». Поэтому даже те, кто возобновили работу, не смогли покрыть нехватку цветочной продукции. Дефицит на рынке сказался на росте цен, плюс на стоимость сильно влияет курс доллара и евро. К тому же из-за того, что с 4 февраля закрыли белорусскую таможню, все товары теперь идут через российские границы, а там таможенные ставки значительно дороже — примерно на 30%. Все это наложилось друг на друга и вызвало рост цен на цветочную продукцию в среднем на 30—40%, — привел расчеты в беседе с нашим изданием директор оптово-розничной компании «Цветочный рай» Ринат Агеев.

Политическое решение о закрытии белорусской границы для российского импорта не могло не сказаться на нагрузке на наших таможенников. Ильдар Тимербаев, например, рассказал, что до сих пор так и не пришла в Казань фура с цветами, заказанная его компанией на День святого Валентина. На границе застрял товар на 9 млн рублей. И такие убытки понесли многие оптовики, планировавшие выправить свои бюджеты 14 февраля. Понятно, что сейчас они начнут минимизировать потери, поднимая цены.

Тюльпаны для продавцов — сейчас самые маржинальные цветы. Фото: realnoevremya.ru

На цене «мимозы» сказалась непогода

Но по словам самих торговцев, как бы ни складывались обстоятельства, спрос на цветы есть всегда. Просто он смещается от более дорогих к более бюджетным вариантам. Сейчас, например, это тюльпаны — вестники весны. Для продавцов это сейчас самый маржинальный цветок.

Еще с советских времен повелось дарить женщинам на 8 Марта веточки «мимозы». На самом деле этот цветок называется серебристой акацией, а мимоза выглядит по-другому. Но как бы эти цветы ни назывались, сейчас желтый букет уже не так популярен, как прежде. Да и он тоже нынче подорожал.

— Мимозу привозят. Но по цене она значительно дороже в этом году из-за аномальных снегопадов в Краснодаре, Сочи и Абхазии. Оптовая цена на нее — в районе 700 рублей за килограмм, а раньше была 450 рублей, — рассказал директор «Цветочного рая».

Для тех, у кого финансы громко распевают романсы, подсуетились торговые сети. Именно здесь можно найти самый бюджетный вариант — пять небольших нераскрывшихся тюльпанов за 169,90 рубля. А вот букет из 15 штук будет намного дороже — 559,90 рубля.



Делимся еще одним лайфхаком. Не все женщины любят срезанные цветы. Для них в известных торговых сетях предлагаются в горшочках гиацинты от 69,99 рубля и розы — до 300 рублей. После того как они отцветут — их можно пересадить в землю на даче.