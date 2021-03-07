«Спасибо» пандемии и таможенным тарифам: почему взлетели цены на цветы
В преддверии 8 Марта цветы традиционно подорожали, но виноват не только Женский день
Вслед за ценами на продукты потянулись вверх и цены на менее ходовой товар — цветы. Стоимость букетов взлетела на 30—50%. Но традиция дарить их на 8 Марта сохранилась: цветочные лавки и салоны в эти дни переживают наплыв покупателей-мужчин. Самые дешевые цветы здесь — гвоздики (от 49 рублей за штуку), самые дорогие — лилии (от 350 рублей). Но самые бюджетные варианты предлагают сетевые супермаркеты — букет из пяти небольших тюльпанов здесь можно найти за 169,90 рубля.
Символ королевской власти — по «королевской» цене
В преддверии женского праздника аналитическая служба «Реального времени» выяснила, почем за день до 8 Марта цветы в розничной сети и специализированных салонах Казани и как их стоимость изменилась по сравнению с прошлым годом. Как всегда, разброс цен на одну и ту же продукцию оказался велик и составляет от 20 до 150 рублей за цветок. Поэтому экономным есть смысл заглянуть в нашу таблицу.
Тройка самых доступных вариантов — гвоздики (от 49 до 120 рублей за штуку), ирисы (от 60 до 120 рублей) и тюльпаны (от 60 до 100 рублей). «Королева цветов» роза, в зависимости от длины стебля, стоит от 100 до 280 рублей за штуку. А вот цена на маленькие кенийские розы стартует от 50 рублей.
Стоимость солидной герберы колеблется от 150 до 250, альстромерии — от 120 до 180 рублей. Традиционно недорогая хризантема сегодня влетит в копеечку — большой одноголовый цветок предлагается за 200—300 рублей. Но самым дорогим экземпляром стала лилия: цена на нее начинается от 350 и достигает 500 рублей за штуку.
Наши аналитики подсчитали: хотя цены на цветы в целом выросли, остались еще торговые точки и сети, где некоторые позиции не подорожали. Например, стоимость ирисов не поднималась в сетях «Букет столицы» и «Цветы Казани». Гвоздики пока еще продаются по прежней цене в салоне «4 сезона» и на оптово-розничной базе «Клумба».
Зато на 108% скакнула цена на хризантемы в тех же «4 сезонах», на 125% подорожали герберы в сети «Аврора», и вдвое дороже стала кустовая роза в «Клумбе».
|Название сети
|Клумба, оптово-розничная цветочная база
|Букет столицы
|Цветы Казани Tatflowers.ru, оптово-розничная цветочная сеть
|Аллея роз
|Донна Роза
|Аврора
|4 сезона, салон цветов и салютов
|06.03.2021
|31.08.2020
|2020
|изменение 2020-2021 гг.
|06.03.2021
|31.08.2020
|2020
|2019
|2018
|2017
|2016
|изменение 2020-2021 гг.
|06.03.2021
|31.08.2020
|2020
|2019
|2018
|2017
|2016
|изменение 2020-2021 гг.
|06.03.2021
|31.08.2020
|2020
|2019
|2018
|2017
|2016
|изменение 2020-2021 гг.
|06.03.2021
|31.08.2020
|2020
|2019
|2018
|2017
|2016
|изменение 2020-2021 гг.
|06.03.2021
|31.08.2020
|2020
|2019
|2018
|2017
|2016
|изменение 2020-2021 гг.
|06.03.2021
|31.08.2020
|изменение 2020-2021 гг.
|Количество филиалов (по данным 2ГИС)
|14 филиалов
|14 филиалов
|14 филиалов
|58 филиалов
|54 филиалов
|55 филиалов
|48 филиалов
|48 филиалов
|51 филиал
|50 филиалов
|9 филиалов
|17 филиалов
|17 филиалов
|16 филиалов
|16 филиалов
|15 филиалов
|23 филиала
|12 филиалов
|11 филиалов
|16 филиалов
|15 филиалов
|15 филиалов
|14 филиалов
|15 филиалов
|6 филиалов
|5 филиалов
|7 филиалов
|8 филиалов
|8 филиалов
|7 филиалов
|9 филиалов
|5 филиалов
|5 филиалов
|5 филиалов
|5 филиалов
|5 филиалов
|5 филиалов
|19 филиалов
|16 филиалов
|Тюльпаны
|60
|нет
|60
|0%
|90
|нет
|70
|70
|70
|70
|70
|29%
|68
|нет
|50
|80
|50
|50
|70
|36%
|80
|нет
|60
|80
|80
|70
|80
|33%
|100
|нет
|70
|70
|70
|60
|70
|43%
|80
|нет
|60
|50
|60
|60
|70
|33%
|60
|нет
|-
|Розы (Эквадор)
|70 см
|210
|25 шт. =3100;
134 руб./шт.
|130
|62%
|280
|180
|200
|200
|200
|200
|200
|40%
|120
|100
|100
|100
|150
|120
|100
|20%
|нет
|180
|200-180
|200
|150
|200
|180
|-
|250
|150-160
|220
|200
|200
|200
|170
|14%
|200
|180
|нет
|нет
|180
|150
|180
|-
|210
|140
|50%
|60 см
|190
|нет
|120
|58%
|нет
|нет
|нет
|нет
|нет
|нет
|180
|-
|100
|60-79
|80
|90
|120
|70
|80
|25%
|200
|нет
|150
|170
|150
|180
|160
|33%
|200
|130
|170
|170
|180
|170
|150
|18%
|200
|180
|нет
|150
|120
|120
|150
|-
|150
|нет
|-
|50 см
|150
|25 шт. =2175
114 руб./шт
|100
|50%
|200
|140
|150
|180
|180
|150
|150
|33%
|100
|60-79
|80
|нет
|120
|70
|80
|25%
|200
|150
|130
|150
|80-140
|160
|120
|54%
|200
|130
|150
|170
|150
|150
|140
|33%
|160-200
|120
|150
|100
|80
|100
|120
|20%
|150
|110
|36%
|Розы кения
|50
|38
|38,99
|28%
|80
|50
|50
|60
|60
|60
|60
|60%
|нет
|40
|30
|нет
|40
|50
|40
|-
|90
|нет
|нет
|80
|нет
|50
|нет
|-
|100
|70
|нет
|нет
|нет
|нет
|60
|-
|нет
|нет
|нет
|нет
|нет
|50
|нет
|-
|60
|50-100
|-20%
|Кустовая роза
|200
|10 шт. =1140;
134 руб./шт.
|99,99
|100%
|230
|150
|160
|160
|160
|120-150
|160
|44%
|100
|80
|90
|150
|120
|70
|150
|11%
|нет
|нет
|50
|170
|150
|130
|нет
|-
|250
|250
|200
|170
|170
|170
|200
|25%
|200
|нет
|нет
|80
|нет
|нет
|150
|-
|150
|нет
|-
|Гербера
|160
|10 шт. = 930;
103 руб./шт.
|99
|62%
|250
|140
|150
|150
|180
|150
|150
|67%
|нет
|110
|100
|120
|100
|100
|120
|-
|170
|150
|150
|150
|130
|130
|150
|13%
|220
|150
|170
|150
|170
|140
|150
|29%
|180
|80
|80
|80
|150
|100
|120
|125%
|150
|нет
|-
|Хризантема одноголовая
|210
|5 шт. =775;
165 руб./шт.
|149
|41%
|310
|200
|220
|180
|200
|150
|180
|41%
|150
|130
|150
|нет
|120
|120
|130
|0%
|250
|150
|200-150
|150
|160
|180
|150
|43%
|300
|70
|180
|200
|200
|200
|200
|67%
|200-300
|130-200
|150
|120
|80-120
|200
|200
|67%
|250
|120
|108%
|Альстромерия
|120
|93
|90
|33%
|170
|140
|160
|150
|130
|130
|130
|6%
|120
|80
|120
|130
|100
|100
|150
|0%
|150
|120
|150
|150
|130
|120
|150
|0%
|180
|150
|150
|170
|170
|140
|150
|20%
|120
|100
|100
|80
|100
|100
|150
|20%
|100
|120
|-17%
|Гвоздика
|60
|52
|60
|0%
|90
|70
|70
|70
|60
|60
|60
|29%
|49-59
|25-29
|45
|80
|80
|100
|60
|31%
|120
|70
|60-80-100
|60
|60
|60
|60
|50%
|120
|70
|80
|60
|70
|70
|100
|50%
|70
|60
|60
|50
|60
|50
|60
|17%
|60
|60
|0%
|Ирисы
|10 шт. =600;
80 руб./шт.
|10 шт. =620;
73 руб./шт.
|59
|36%
|100
|80
|100
|80
|100
|80
|80
|0%
|100
|70
|100
|60/80
|60
|60
|80
|0%
|нет
|80
|80
|80
|80
|80
|80
|-
|120
|нет
|80
|80
|80
|70
|80
|50%
|нет
|60
|60
|50
|60
|80
|70
|-
|60
|нет
|-
|Лилия
|350
|5 шт. =1290;
320 руб./шт.
|250
|40%
|450
|350
|300
|450
|450
|350
|400
|50%
|340
|270
|300
|250
|250
|250
|200
|13%
|400
|200-350
|250-350
|250/400
|350
|350
|350
|33%
|500
|250
|420
|450
|500
|500
|500
|19%
|500
|300
|350
|250
|300
|350
|350
|43%
|500
|350
|43%
Дефицит цветов и закрытие границ
Сами торговцы цветами сообщают, что ценник на их продукцию вырос на 30—50%. И дело даже не в праздничном ажиотаже, когда день идет за месяц. Во многом это отголоски коронавирусной пандемии.
На конечной цене сказались и другие немаловажные факторы — таможенные тарифы и рост курса доллара и евро.
— Многие зарубежные питомники и тепличные хозяйства законсервировались на время пандемии и не расконсервировались до сих пор. А технология такова, что это не просто «выключил и потом включил». Поэтому даже те, кто возобновили работу, не смогли покрыть нехватку цветочной продукции. Дефицит на рынке сказался на росте цен, плюс на стоимость сильно влияет курс доллара и евро. К тому же из-за того, что с 4 февраля закрыли белорусскую таможню, все товары теперь идут через российские границы, а там таможенные ставки значительно дороже — примерно на 30%. Все это наложилось друг на друга и вызвало рост цен на цветочную продукцию в среднем на 30—40%, — привел расчеты в беседе с нашим изданием директор оптово-розничной компании «Цветочный рай» Ринат Агеев.
Политическое решение о закрытии белорусской границы для российского импорта не могло не сказаться на нагрузке на наших таможенников. Ильдар Тимербаев, например, рассказал, что до сих пор так и не пришла в Казань фура с цветами, заказанная его компанией на День святого Валентина. На границе застрял товар на 9 млн рублей. И такие убытки понесли многие оптовики, планировавшие выправить свои бюджеты 14 февраля. Понятно, что сейчас они начнут минимизировать потери, поднимая цены.
На цене «мимозы» сказалась непогода
Но по словам самих торговцев, как бы ни складывались обстоятельства, спрос на цветы есть всегда. Просто он смещается от более дорогих к более бюджетным вариантам. Сейчас, например, это тюльпаны — вестники весны. Для продавцов это сейчас самый маржинальный цветок.
Еще с советских времен повелось дарить женщинам на 8 Марта веточки «мимозы». На самом деле этот цветок называется серебристой акацией, а мимоза выглядит по-другому. Но как бы эти цветы ни назывались, сейчас желтый букет уже не так популярен, как прежде. Да и он тоже нынче подорожал.
Для тех, у кого финансы громко распевают романсы, подсуетились торговые сети. Именно здесь можно найти самый бюджетный вариант — пять небольших нераскрывшихся тюльпанов за 169,90 рубля. А вот букет из 15 штук будет намного дороже — 559,90 рубля.
Делимся еще одним лайфхаком. Не все женщины любят срезанные цветы. Для них в известных торговых сетях предлагаются в горшочках гиацинты от 69,99 рубля и розы — до 300 рублей. После того как они отцветут — их можно пересадить в землю на даче.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым