Градус в татарстанской серии плей-офф накаляется. «Ак Барс» и «Нефтехимик» выдают самую злую серию плей-офф

Забудьте о теории «старших» и «младших» команд Татарстана

Фото: ak-bars.ru/ Ильнар Тухбатов

Вопреки разговорам в российском хоккейном сообществе, «Ак Барс» и «Нефтехимик» — вовсе не старые добрые знакомые, и нынешняя серия — лучшее тому доказательство. Злость на льду, колоссальные цифры в разделе штрафных минут и массовое побоище, завершившееся потерей капитана на целый период для «Ак Барса». С таким накалом проходит татарстанская серия и обещает накаляться еще больше. О том, почему противостояние «Ак Барса» и «Нефтехимика» самое огненное в первом раунде — в материале.

Бой, который мог многое изменить. Градус татарстанского дерби не ниже «зеленого»

Пожалуй, уже после первых минут встречи можно было уверено говорить: «здесь все понятно, можно заканчивать». «Ак Барс» настолько доминировал и властвовал на льду, что казалось — разгрома Нижнекамску не избежать. Но один момент мог многое изменить…

Однако во втором периоде произошло то, что лишь подтверждает — в Татарстане нет никаких старших и младших братьев в хоккее. Стычка, зачинщиками в которой изначально стали Радулов и Чивилев, словно пожар распалилась на игроков обеих команд. Обе пятерки — «Ак Барса» и «Нефтехимика», так или иначе участвовали в потасовке.

Игры «Ак Барса» и «Нефтехимика» в нынешнем сезоне в течение всей регулярки были заряжены серьезным накалом. Ну а победа «Нефтехимика» в стартовом матче серии настолько задела самооценку казанских хоккеистов, что сегодня они вышли просто уничтожать.



Отсюда и быстрые голы, и ожесточенная борьба в своей зоне, и стычки у бортов. Ну и конечно колоссальное количество удалений. 64 минуты штрафа наберут команды по итогам матча (38—26), и эти цифры — лучший ответ всем скептикам, утверждающим, что в Татарстане нет команд, которые выше или ниже по иерархии. Это максимально принципиальное сражение. А та злость, с которой казанцы вышли на лед реваншироваться — лишнее тому подтверждение.

— Тут нет статусов, это плей-офф, — рассуждает после матча Никита Дыняк. — Это вторая часть чемпионата, которая для всех важная. Все хотят выиграть. Тут нет сильных или слабых команд, все одинаковы. Все борются, все бьются.

Мы сегодня вышли обозленные после первой игры, и эта злость нам придала уверенности, — подвел итог нападающий «Ак Барса».

Два разных Порядина. Звезду «Нефтехимика» выключили уже ко второму матчу

Мало кто ожидал, что «Ак Барс» уступит уже в стартовом матче розыгрыша Кубка Гагарина соседям из более скромного «Нефтехимика». Разве что мы в своем анонсе расписывали, что в Нижнекамске подобралась очень бойкая и неуступчивая команда, которая сможет поднять градус татарстанского дерби, если максимально затянет серию первого раунда плей-офф.

Но никто точно не ожидал, что стартовый матч станет бенефисом не Радулова, а Павла Порядина, который из года в год прибавляет, а к этой весне достиг пика в своей карьере. 26-летний форвард нижнекамцев и комично подслушивал казанских хоккеистов перед их розыгрышем большинства, и организовывал гол в этом самом меньшинстве для своей команды, и закладывал победный вираж под гол Чивилева.

Однако в ответном матче как отрезало. Павел так и не сумел в этом матче никак помочь своей команде ни в игровой, ни в силовой составляющей. Нет, нападающий по-прежнему был заметен на фоне остальной команды, но простора для творчества техничному форварду нижнекамцев никто уже не позволил. Есть подозрение, что вальяжных проходов с финтами в этой серии мы от Павла больше не увидим.



Вратарский вопрос «Нефтехимика»: Тихомиров снова нестабилен

Вероятно, сглазили мы голкипера «Нефтехимика» Андрея Тихомирова после прошлого матча серии. Тогда у вратаря было 36 отраженных бросков из 38, и можно было бы точно называть его главной звездой матча в составе нижнекамцев, если бы не фантастически сыгравший Павел Порядин. Тогда корреспондент «Реального времени» задавал вопрос Олегу Леонтьеву, почему ставка была сделана именно на Тихомирова, несмотря на критику болельщиков и нестабильность. Наставник «Нефтехимика» ответил, что выбрали того, кто выглядит сегодня лучше.

Однако в этот вечер с Тихомировым что-то пошло не так. Уже на 15 секунде матча он «зевнул» после дальнего броска от Вячеслава Войнова. Причем нельзя назвать этот бросок особо мощным, хотя микроскопическое вмешательство Воронкова сыграло свою роль.

Ну а в эпизоде со вторым пропущенным от того же Воронкова: Тихомиров и вовсе не понял, что шайба оказалась в его воротах — к моменту, когда шайбу вывели из-за лицевой линии, он буквально стоял на прямых ногах, отреагировав лишь когда снаряд уже был в воротах.

Две пропущенные шайбы были настолько «вратарскими», что смена вратаря на Александра Судницина произошла уже на 5-й минуте встречи! Редко такое встретишь в плей-офф. К сожалению, Тихомиров по-прежнему остается голкипером настроения, который может выдать феноменальный поединок, а в следующем провалиться.

— Залетели «шальные», бывает. Залетает и не такое, бывает. Не пошла сегодня игра у Андрея, бывает — старался уходить от прямых оценок своего вратаря Олег Леонтьев после игры. И его понять можно.