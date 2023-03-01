Плей-офф КХЛ стартует с татарстанского дерби

Чего ждать от противостояния «Ак Барса» и «Нефтехимика»

В очередной раз «Ак Барс» и «Нефтехимик» сойдутся в первом раунде плей-офф КХЛ, что точно можно записывать в заслугу нижнекамскому клубу — здесь сумели сделать выходы в Кубок Гагарина привычной историей. О том, как в Нижнекамске шли к такому результату, и в чем «ахиллесова пята» казанской топ-команды — в материале.

«Нефтехимик» стабильно выходит в плей-офф, но пока бьется в потолок первого раунда

Последний раз татарстанские команды сходились в плей-офф не так давно — в памятном розыгрыше Кубка Гагарина, который пришлось завершить досрочно из-за наступающей пандемии новой коронавирусной инфекции. Тогда нижнекамцы оказали достойное сопротивление, уступив в каждом матче в одну шайбу, но завершили турнир уже после минимальных четырех встреч в Казани и Нижнекамске.

Тогда в эксклюзивном интервью «Реальному времени» директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов, оценивая сезон, заявил, что попадание в плей-офф должно стать для нижнекамцев естественным состоянием, а замахиваться нужно на большее.

«У нас было больше сил, больше желания, сильнейшая мотивация — вот поэтому вырвались вперед и попали в восьмерку. Поэтому оцениваем сезон как хороший. Но нужно ставить перед собой еще большие задачи, и потому наши главные достижения должны быть впереди. То есть выход в плей-офф для нас должен быть само собой разумеющейся вещью», — говорил тогда Ларионов.

Фото: hcnh.ru

С тех пор Континентальная лига сильно изменилась, не говоря уже о реалиях страны, в которой базируется КХЛ. Легионеров стало значительно меньше, а значит и меньше возможностей для небольших команд нивелировать разницу в классе с топ-клубами. Тем не менее с тех пор нижнекамцы не выходили в розыгрыш Кубка Гагарина лишь единожды, когда команду буквально растащили после удачного сезона. С тех пор в Нижнекамске решили провести небольшую перезагрузку, сменили тренера на подающего надежды тренера из ВХЛ, Олега Леонтьева. А тот в свою очередь сделал «Нефтехимик» клубом, который стабильно выходит в плей-офф. Нынешний сезон — второй для Леонтьева, и оба раза команда опережала своих ближайших конкурентов в борьбе за 8-е место, дающее право сыграть в Кубке Гагарина.

А вот со второй частью плана Игоря Ларионова пока есть проблемы. С тех пор «Нефтехимик» так и не выходил дальше первого раунда плей-офф. В прошлом сезоне «Трактор» прошел дальше довольно быстро, хотя нижнекамцы оказали серьезное сопротивление. Есть ли реальные шансы прервать эту тенденцию и пройти во второй раунд в нынешнем сезоне?

«Ак Барс» неудержим, но есть вратарский вопрос

Ответ на этот вопрос нужно искать в первую очередь в сопернике нижнекамцев. Казанский «Ак Барс» после того, как его возглавил Зинэтула Билялетдинов, выглядит как машина, которую в Восточной конференции остановить не сможет никто. Но плей-офф на то и плей-офф, чтобы сюжеты здесь удивляли из года в год.

«Ак Барс досрочно завершил регулярный чемпионат в качестве лидера Восточной конференции, набрав 91 очко. Учитывая, что большую часть чемпионата команду под руководством Олег Знарка трясло, а в моменте она даже выпадала из восьмерки, такой рывок можно смело записывать Зинэтуле Хайдяровичу в серьезную заслугу. Сделал ли новый-старый наставник с командой что-то фантастическое? Нет. Просто перестал дергать хоккеистов, которые сами прекрасно знают, как действовать, дал простор Александру Радулову и навел косметический марафет на тройки нападения. Команда сама побежала играть так, как умеет, не забывая о строгости в обороне. Ничего принципиально нового для команд Билялетдинова.

187 и 158 — такова статистика забитых и пропущенных шайб казанской команды. Слишком много пропущенных — вот первая мысль, которая приходит в голову, когда видишь эти цифры. Непривычно много для команд Билла, но тут опять же нужно делать скидку на тот факт, что большую часть чемпионата это была команда другого специалиста. В матчах третьей части чемпионата казанцы заметно сократили пропущенные, правда, есть одно «но». Это вратарский вопрос. Пожалуй, единственный фактор, на который можно уповать соперникам «Ак Барса».

Вратарский вопрос — единственный фактор, на который можно уповать соперникам «Ак Барса». Фото: hcnh.ru

На сегодняшний день в составе казанского клуба так и нет голкипера, которого можно было бы однозначно назвать «номером один» и надежность которого не вызывает вопросов. Примерно с такой же ситуацией столкнулся Билялетдинов в своем последнем сезоне у руля «Ак Барса» в 2019 году. Тогда Эмиль Гарипов страдал от травмы спины и так и не сумел вернуться на свой чемпионский уровень. А Владислав Подъяпольский в плей-офф откровенно «поплыл». Казанцы тогда вылетели уже в первом круге от «Авангарда».

Сегодня также Тимур Билялов периодически пропускает необязательные шайбы, а Амир Мифтахов по-прежнему сталкивается с проблемами роста. Надежность молодого вратаря вызывает ряд вопросов в игре низом и при перемещениях. Именно над этой «ахиллесовой пятой» предстоит поработать Олегу Леонтьеву, если он хочет найти лазейку в этой серии.

Татарстанское дерби уже в первом раунде

В наших материалах мы часто сравниваем татарстанское дерби с «зеленым» и даже периодически находили преимущества именно локального противостояния двух татарстанских клубов. Однако всегда признавали, что это противостояние принципиально исключительно для одной стороны — нижнекамской.

Фото: hcnh.ru

Если в Казани болельщики радуются за успехи соседей, то на берегах Камы игры с «Ак Барсом» имеют максимально важный характер. Вряд ли стоит ждать такого уровня накала, какой был, например, в первом раунде сезона 2020/22, когда сошлись Казань и Уфа, а на льду летели искры от того, как кошмарили соперников Дмитрий Воронков, Илья Сафонов или Артем Лукоянов. Не стоит ожидать и серьезных баталий в социальных сетях, когда смм-менеджеры «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» соревновались в скорости и оригинальности видеомемов перед и после каждой игры серии. К сожалению, татарстанское дерби пока так и не перешло уровень локального противостояния, которое было бы интересно и за пределами республики. Однако если в нынешнем сезоне «Нефтехимик» сумеет навязать борьбу, максимально осложнив жизнь казанцам, эту тенденцию можно будет прервать. По крайней мере сделать первый шаг к этому.