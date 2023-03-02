Колхозные рынки и церкви

Гид по Московской, Часть 4-я

Фото: Церковь Смоленской иконы Божией Матери (Варлаамовская). 1890-е годы/sobory.ru

Территория Московской улицы в районе Центрального рынка — концентрация современных домов, замаскированных под старые, древние дома, сохранившиеся почти как новые, а также различные учебные учреждения, чье соседство выглядит странным рядом с торговыми рядами.

Дом И.В. Галкина (Московская, 38)

Дом 1871 года, построенный, как и многие другие на этой улице, архитектором Петром Романовым, как водится, в модном на то время эклектичном стиле. К сожалению, не удалось выяснить, что стояло по соседству, на территории, которая занята теперь парковкой.

Фото google.com/maps

Дом Павловского (Московская, 41)

На этом месте, где сейчас находится Казанский юридический институт, стоял построенный в 1850 году дом, пример творчества Иннокентия Платоновича Безсонова, архитектора казанского учебного округа, который проектировал соборный храм в городе Спасске, один из каменных театров Казани. Что касается владельца, вероятно, он из тех Павловских, представитель которых купец второй гильдии Иван Яковлевич открыл школу Казанского общества призрения и образования глухонемых детей на углу нынешних Маркса и Гоголя. По соседству находился флигель архитектора Петра Аникина 1867 года.



Фото google.com/maps

Дом Манакова (Московская, 42)

Как сообщает телеграм-канал «Архитектурасы», есть сведения, что дом построил в 1888 году крестьянин Великоустюжского уезда Вологодской губернии Дмитрий Николаевич Манаков. Один из его детей, Дмитрий, стал купцом 2-й гильдии, также владел недвижимостью в Архангельске и пароходом «Олечка». Проектировал дом некий архитектор Глушкин. Редкое для улицы здание, сохранившее национально-романтический декор, правда, теперь нет уже въездных ворот. Два года назад его продавали за 38 миллионов рублей.

Фото google.com/maps

Дом Свечникова (Московская, 43)

Дом второй половины XIX века, двухэтажный со скошенным углом и балконом. То, что сейчас стоит — возведенный «по мотивам» новодел. Оригинал же снесли в 2002-м. Купец Михаил Свечников построил его в 1878 году по проекту Павла Аникина. О старовере и коммерции советнике для «Реального времени» подробно писал его потомок, подполковник ФСБ в отставке Владимир Свечников. Известно, что Михаил Лукич владел еще складами в Адмиралтейской слободе, торговал хлебом и мочальными изделиями.



Фото google.com/maps

Смоленско-Варлаамская церковь

Во-первых, в районе нынешней парковки, как продолжение улицы Мартына Межлаука, стоял скромный двухэтажный каменный дом Фоминых 1860 года архитектора Павла Жуковского. Он же занимался расширением Казанской психиатрической больницы и возведением Александровского детского приюта. Ну а рядом, в глубине, не на красной линии, располагалась Варлаамская церковь. Название указывается на старинную Варлаамскую улицу, которая пропала после кардинальной перестройки города по проекту Василия Кафтырева в начале XVIII века.

Первое упоминание о ней встречается в 1726 году. Первоначально это была деревянная церковь Преображения Господня с приделом Благовещения Богородицы. После появился каменный храм во имя Божией Матери чудотворной ее иконы Казанской с приделом Варламия. Церковь серьезно обгорела в пожаре 1859 года, приход у нее был достаточно небольшим. Полностью разрушен храм был в 1932 году.

Как пишет Алексей Клочков, в довоенные годы здесь уже было «бесформенное нагромождение дощатых строений, выкрашенных (как и все прочие казанские рынки того времени — те же Ягодный и Чеховский) какой-то синей масляной краской омерзительного оттенка, а в его деревянных переходах легко можно было заблудиться. Иногда его так и называли — «Синий рынок». Как советский комплекс его построили в 1958—1961 годы, открыв 1 мая. В 2004—2005 годах его обновили по проекту «Гипронииавиапрома».

Рядом с Колхозным рынком в 1990-е годы. Фото Ильи Евлампиева. 1998 год