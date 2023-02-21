Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке участия России в ДСНВ

Фото: скриншот трансляции

Президент России внес в Государственную Думу проект законопроекта «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений». Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Внесенный президентом законопроект рассмотрим завтра на пленарном заседании Государственной Думы и безотлагательно примем по нему решение. Сразу после этого он будет направлен в Совет Федерации, — отметил он.

Проект федерального закона был направлен в комитеты Думы по международным делам и обороне.

Фото: duma.gov.ru

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что Москва приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Он уточнил, что страна не выходит из него. По словам главы государства, Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия. Владимир Путин предупредил, что в таком случае и Россия проведет их в ответ.

В НАТО уже выразили сожаление из-за решения России. В Североатлантическом альянсе призвали его пересмотреть.

В США заявили, что власти не планируют менять готовность ядерных сил из-за решения России. Вместе с тем Вашингтон будет изучать практические последствия приостановки участия России в ДСНВ.

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Айрат Назипов