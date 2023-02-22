В Казанском танковом училище открыли бюсты героев России

На территории Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища в преддверии Дня защитника Отечества открыли бюсты Героев России — выпускников учреждения. Участие в церемонии принял Раис Татарстана Рустам Минниханов.



На Аллее Героев училища появилось 11 новых бюстов: генерал-майора М.М. Шаймуратова, генерал-майора Р.А. Шадрина, старшего лейтенанта И.Н. Ахпашева, старшего лейтенанта В.Н. Горина, майора С.В. Кустова, младшего лейтенанта К.В. Ситкина, майора Т.О. Мусалаева, старшего лейтенанта М.И. Михайлова, старшего лейтенанта И.Л. Насибуллина, старшего лейтенанта Д.Э. Шаймарданова и майора С.А. Панова.

Фото: tatarstan.ru

Рустам Минниханов отметил, что в преддверии 23 февраля в республике традиционно чествуют защитников и вспоминают об ушедших героях Отечества:

— Мы воздаем должное нашим ребятам, их делам и ратным подвигам, совершенным в ходе военных конфликтов, контртеррористических операций, специальной военной операции. Их имена навечно занесены в книгу бессмертной славы, — сказал он.

Раис республики отметил, что День защитника Отечества приобретает еще большую значимость в условиях проведения специальной военной. Он отметил, что страна сможет преодолеть возникающие трудности.

Фото: tatarstan.ru

Рустам Минниханов выразил родственникам героев слова глубокой скорби и поддержки:

— Разделяю вашу боль. Вы должны знать, что их подвиги навсегда останутся в нашей памяти, станут примером героизма и подлинного служения Родине для многих поколений ребят, которые придут в легендарное Танковое училище, чтобы связать жизнь с Вооруженными Силами. Уверен, нынешние и будущие поколения — как и наши герои — сделают все для благополучия и процветания Отечества.

В завершение церемонии открытия бюстов Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику «Героям-танкистам».

В начале февраля в Казани открыли мемориальную доску Герою Советского Союза, командиру 38-й стрелковой дивизии генерал-лейтенанту Гани Сафиуллину. Мемориальная доска установлена на фасаде дома №4 на улице Адамюка, где жил Сафиуллин. Стоит отметить, что церемония открытия была приурочена к 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

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Маргарита Головатенко