Азнакаевский молокозавод Аделя Хаертынова выкупил орловский предприниматель

Фото: Роман Хасаев

Имущество азнакаевского молокозавода, работавшего под брендом «Азнакай соте» и признанного 2 года назад банкротом, обрело новых владельцев. Как стало известно «Реальному времени», предприятие Аделя Хаертынова выкупило небольшое агропредприятие из Орловской области. Между тем в отношении трех молочных фирм татарстанского бизнесмена процедура банкротства продолжается, а их акции приобрел специалист по банкротствам, который уже вел конкурсное управление в 17 татарстанских компаниях. Подробности — в материале «Реального времени».

Недвижимость молокозавода выкупил орловский бизнесмен

С недавнего времени небольшой сельхозпроизводитель, ООО «Круглое», из города Ливны Орловской области владеет 15 объектами недвижимости, ранее принадлежавшими предприятию «Азнакай соте» и Аделю Хаертынову. Эта компания оказалась единственным покупателем. В итоге, в ходе повторных аукционных торгов, одним лотом за 62,1 млн рублей им были куплены 10 объектов, обремененных залогом, в пользу еще одного агропредприятия из Орловской области — «ЛивныИнтерТехнология».

В перечне проданной недвижимости восемь зданий различного назначения — от склада до автогаража, и два земельных участка общей площадью 23,5 тыс. кв. метров. Помимо этого в лот вошли пять помещений, не находящихся в залоге — здание конторы, склад-холодильник, омшаник и прочие. Все они без регистрации прав собственности и отведены под разбор. Хотя аукцион был объявлен на повышение начальной цены, к концу торгов она не изменилась ни на копейку. При этом лот залогодержателем выставлялся на продажу и в октябре 2022 года — тогда за это же имущество просили около 69 млн рублей.

Согласно данным Единого федреестра сведений о банкротстве, реализация имущества обанкротившихся предприятий Аделя Хаертынова началась в мае прошлого года — на середину февраля было проведено 35 электронных торгов, открыт прием заявок на следующие аукционы: на реализацию идет не только недвижимость, но спецоборудование, автомобили и прочее. По части из них торги признаны несостоявшимися, поскольку на участие в них не поступило ни одной заявки. Так, по-прежнему не продано здание молочного завода в Бавлах, как и другое имущество комбината, находящееся в этом городе.

Реализация имущества обанкротившихся предприятий Аделя Хаертынова началась в мае прошлого года. Скриншот видео youtube.com

В этом году на продажу выставляли и имущество самого владельца молокозавода Аделя Хаертынова, а именно его доли в уставном капитале «Азнакай соте» и также принадлежавшей ему фирме «Агрос» в размере 100% номинальной стоимостью. В период проведения торгов желание приобрести их появилось лишь у одного человека — заключить договор купли-продажи будет предложено Айрату Зайнакову, который ранее являлся конкурсным управляющим 17 татарстанских предприятий, а также учредителем двух организаций — на данный момент они ликвидированы.

Крутое пике — за год от миллиардной выручки до многомиллионных убытков

Успешным владельцем ООО «Азнакай соте» Адель Хаертынов — сын главного внештатного инфекциониста Минздрава Татарстана Халита Хаертынова — был совсем недолго, буквально пару лет. На предприятии выпускается большой ассортимент молочной продукции — сливочное и топленое масло, масляная паста, молочный жир, спреды и топленые сливочно-растительные смеси, мороженое и другие продукты.

Завод, построенный в Азнакаево в середине 60-х годов, в свое время входил в империю «Вамина», после ее банкротства отошел городскому Комбинату школьного питания, и в 2017 году его приобрел Хаертынов. На тот момент бизнес-коучу, прежде работавшему экспертом в одной из консалтинговых компаний республики, исполнилось 30 лет. Ему же принадлежит и реализация проекта «Бизнес-класс» о молодежном предпринимательстве, который реализовывался в 2013 году при поддержке Минэкономики Татарстана.



По началу дела шли в гору — молодой бизнесмен начал модернизационную революцию — обновил часть оборудования на старом азнакаевском заводе. В 2018 году чистая прибыль выросла сразу, более чем на 4 200% — до 3,7 млн рублей. В 2019 году компания поразила ростом выручки в 1,2 млрд рублей, но вот чистая прибыль упала почти на 40%. За 2020 год, под конец которого молочный бизнес Хаертынова оказался не в состоянии платить по кредитам, «Азнакай сэте» заработал уже 1,6 млрд рублей. При этом компания ушла в убыток на 23,9 млн рублей. С 2018 по 2020 годы компания заключила восемь лизинговых договоров с российскими компаниями на аренду нескольких видов оборудования, в числе которого были комплекс для изготовления сыров и нанофильтрационная установка.

Фото: Роман Хасаев

Помимо этого предприятия Хаертынов являлся учредителем ООО «Агрос», которое также занималось производством молока (кроме сырого) и молочной продукции и вело еще восемь видов деятельности. Если в 2018 году эта компания закончила с чистой прибылью в 7,2 млн рублей, в 2019-м этот показатель вырос до 11,8 млрд рублей, то спустя еще год фирма ушла в минус, убыток составил 14,1 млн рублей.

Третья фирма, тоже завязанная на производстве молочной продукции и отличающаяся от первой написанием лишь одного слова в названии — «Азнакай сэте», повторила судьбу своих «сестер». Самым плодотворным стал для нее 2019 год — чистая прибыль составила 1,7 млн рублей, увеличившись с предыдущим годом на 713%, а 2020-й обернулся крахом и убытком в полмиллиона рублей. Хотя предприятие, в отличие от двух выше перечисленных, продолжало действовать и в 2021 году, финансовым итогом которого стала выручка почти в 6 млн рублей и убыток в 59,4 млн рублей.

Две молочные компании Хаертынова — «Агрос» и ООО «Азнакай сэте» — о ликвидации объявили в конце 2020 года, буквально через 3 месяца в отношении этих юрлиц были возбуждены производства по делу о банкротстве. В эту категорию в мае 2021 года вошло и «Азнакай соте».

Две молочные компании Хаертынова — «Агрос» и ООО «Азнакай сэте» — о ликвидации объявили в конце 2020 года. Фото: elitat.ru

При этом еще одна фирма «молочного королевства» Аделя Хаертынова — ООО «Милк» — остается в числе действующих и сегодня, хотя финансовые результаты ей были предоставлены только за 2020 год: нулевая выручка и минусовая прибыль в 113 тыс. рублей. Фирма была учреждена им в 2016 году, основной вид деятельности — производство молока и сливок в твердой форме, плюсом идут еще 36 видов деятельности.

Банкротство молокозавода как индикатор состояния отрасли

Эпопея с банкротством молокозавода в Азнакаево началась с иска, поданного в декабре 2020 года компанией «Инжстрой» на сумму в 1,5 млн рублей. Постепенно список кредиторов рос — теперь в нем находятся 10 предприятий и несколько банков. Сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов составляет 127,8 млн рублей, в которой основной долг — 71, 5 млн рублей, остальная сумма — финансовые санкции.

По мнению зампредседателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахира Хадеева, в последнее время ситуация, когда в отрасль производства молока Татарстана все больше заходит бизнес из других регионов, в первую очередь, связана со слабой конкуренцией местных производителей, или же большей информированностью о происходящем в этом вопросе в республике.

— Считаю, что в свое время к решению проблемы с Азнакаевским молокозаводом, не доводя его до банкротства, могли подключиться наш омбудсмен или Минсельхоз Татарстана — они , наверняка, видели, что предприятие находится в «красной зоне». Возможно, они и пытались, но получилось, как получилось. Вполне возможно, что покупателя на это предприятие можно было найти и среди татарстанского бизнеса — ведь сумма долга, по сути, не очень большая, не миллиарды. Я считаю, нужно координировать эту информацию, чтобы в итоге предприятия не уходили в чужие руки, а оставались во владении татарстанских аграриев. С другой стороны, если бизнесмен приходит с целью инвестировать в агропром республики, то это хорошо, это новые рабочие места, какие-то инновации. Еще замечу, если агробизнес — это призвание, знание своего дела и всех тонкостей его ведения, то такого бы не произошло. Приведу пример: в соседней Удмуртии люди работали на плохих землях, без какой-то сильной поддержки, но смогли вырасти, построить успешный бизнес. Думаю, с учетом того, что эта тенденция прихода «чужаков» в РТ уже имеет место, надо собраться и омбудсмену, и Минэкономики, и ТПП, и депутатам и, конечно, Минсельхозу, депутатам Госсовета и всем вместе обсудить ее — почему так получается?

Эта ситуация с «Азнакай соте», можно сказать, индикатор состояния в этой сфере агропрома. Это не первый объект, и не последний — и эти события заставляют серьезно задуматься. И, к сожалению, эта ситуация с «Азнакай-соте» является сигналом для всех, кто так или иначе вовлечен в эту сферу агробизнеса. Поэтому данный вопрос, наверное, уже для системного анализа — почему же наши компании, по каким причинам, ведь не на пустом же месте, и при всей той поддержке, которая как нигде оказывается у нас в республике, все же становятся банкротами, теряют предприятия. Видимо, не на тех делаются ставки, раз бюджетная поддержка не оказывает влияния на конечный результат. Здесь, думаю, даже нужно введение системы мониторинга. Но мы почему-то боимся об этих проблемах говорить открыто, а здесь требуется открытый разговор, нужны семинары, обмен мнением, чтобы наши сельхозпредприниматели не варились в собственном соку, а перенимали опыт лидеров в этом деле, брали пример с тех, кто ведет успешный бизнес в молочном производстве. Тогда, я думаю, аналогичных случаев краха станет намного меньше.

Новый владелец — земледелец из Орловской области

Новым владельцем имущества молочного завода с февраля этого года является агрофирма «Круглое». Она была создана в 2017 году в городе Ливны Орловской области и специализируется на выращивании зерновых культур, помимо этого ведет еще 27 видов деятельности, в том числе производство сырого коровьего молока. Учредителем компании числится Вячеслав Грудев, которому также принадлежит предприятие — ООО «УК «АгрогруппЛипецк», занимающееся добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. По итогам 2021 года ООО «Круглое» получило выручку в 4,1 млн рублей, но чистая прибыль упала на 41% — составив убыток почти в 360 тыс. рублей. Среднесписочная численность работников за 2021 год составила 10 человек.

Залогодержателем имущества, приобретенного этой агрофирмой, являлось ООО «ЛивныИнтерТехнология». На первый взгляд обе фирмы между собой не связаны — по крайней мере учредители и их руководство никак между собой не аффилированы, при этом оба агропредприятия из города Ливны Орловской области.