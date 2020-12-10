Ученик «Бизнес Молодости» ликвидирует в Татарстане две молочные компании с миллиардными выручками

Сыры на три миллиарда

Две молочные компании Татарстана — ООО «Агрос» и ООО «Азнакай сэте» — в конце ноября объявили о ликвидации, следует из информации ЕГРЮЛ. Эти компании объединены общим бенефициаром и директором, а общая их выручка превышает 3,3 млрд рублей.

«Агрос» зарегистрирован в селе Базарные Матаки Алькеевского района, основной вид деятельности — производство молочной продукции. Судя по сайту, компания занимается производством и оптовой продажей сыра и сливочного масла, среди ее клиентов названы крупные торговые сети вроде «Ашана», «Ленты», «Магнита» и «Бахетле». Выручка компании за 2019 год составила 2,13 млрд рублей, чистая прибыль — 184 тыс. рублей.

«Азнакай сэте» (с татарского — «Азнакаевское молоко») зарегистрировано, как уже ясно из названия, в Азнакаево и также занимается производством молочной продукции. В СМИ разных регионов можно найти упоминания о сырах этой компании, в которых выявляли жиры немолочного происхождения. Выручка компании за 2019 год составляет 1,215 млрд рублей, чистая прибыль — 2,28 млн рублей.

«Азнакай сэте» (с татарского — «Азнакаевское молоко») зарегистрировано, как уже ясно из названия, в Азнакаево и также занимается производством молочной продукции (на фото масло в зеленой упаковке). Фото: tatspb.tatarstan.ru

Вместе с тем 30 ноября в федеральном реестре юридически значимых сведений одновременно появились сообщения кредиторов о намерении подать иски о банкротстве этих компаний. В обоих случаях кредиторами являются разные юрлица, (также производитель молочной продукции ООО «Поставка» и строительное ООО «Инжстрой»), но бенефициаром там является, судя по всему, одна и та же семья. Руководители этих фирм не ответили на вопросы «Реального времени» о требованиях к компаниям.

Инвестиционный консалтинг, «Бизнес Молодость» и носки по почте

Руководителем и единственным владельцем как «Азнакай сэте», так и «Агроса» является Адель Хаертынов. В капитал первой компании он пришел в 2018 году, в капитал второй — еще в 2015-м.

При этом, судя по всему, начинал Хаертынов в сфере, далекой от сельского хозяйства. На YouTube можно найти его интервью для проекта «Бизнес-класс» о молодежном предпринимательстве в Татарстане. Проект этот реализовывался в 2013 году при поддержке регионального Минэкономики. В нем Хаертынов представился выпускником КГФЭИ и генеральным директором компании «Бизнес-проект 24», занимающейся инвестиционным консалтингом.

С высокой долей уверенности можно сказать, что речь идет об одном и том же предпринимателе — согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», он действительно является совладельцем и директором ООО «Бизнес-проект 24». В 2015—2016 годах компания приносила 8 млн и 5,4 млн рублей чистой прибыли соответственно.

Проект «Бизнес-класс» реализовывался в 2013 году при поддержке регионального Минэкономики. Фото tatar-inform.ru

Правда, с 2017 года эта компания находится в процессе присоединения к другому юрлицу — ООО «Райский сад», где Хаертынов является уже только директором. Основная деятельность компании, согласно ЕГРЮЛ, — услуги по перевозкам. С 2015 года компания не фиксировала сколько-то значимой прибыли или выручки. Однако на нее зарегистрировано несколько любопытных (но уже не работающих) доменов вроде noskipochtoj.ru и kolgotkipochtoj.ru. Судя по архивной копии первого сайта, в 2014 году на нем можно было «подписаться» на поставки свежих мужских носков — например, поставка раз в неделю (52 пары за год) обошлась бы примерно в 9,3 тысячи рублей за носки российского производства и 23,4 тысячи — за носки из Италии.

У Хаертынова есть еще два «молочных» предприятия, ООО «Милк» и ООО «Азнакай соте» (название отличается от ликвидируемого «Азнакай сэте» на одну букву). Однако по масштабам выручки они несопоставимы с тем же «Агросом» — за 2019 год компании на двоих заработали около 20 млн рублей и получили чистую прибыль около 1,8 млн рублей.

Кроме того, за Хаертыновым есть еще одна действующая компания, ООО «Фортраст», основной вид деятельности — биржевое посредничество. В 2019 году на этом компания получила 5,3 млн рублей чистой прибыли.

Кроме того, за Хаертыновым есть еще одна действующая компания, ООО «Фортраст», основной вид деятельности — биржевое посредничество. Фото pixabay.com

В Сети также можно найти профиль Хаертынова на сайте известного бизнес-тренингового проекта «Бизнес Молодость» — правда, постов он там не писал.

Одна из упомянутых выше компаний Хаертынова была зарегистрирована на его личный телефон — корреспондент «Реального времени» попытался связаться с ним, а также направил вопросы ему через мессенджеры, однако ответа не получил (сообщения при этом были прочитаны). Также издание направило вопросы в ООО «Агрос» по электронной почте. С «Азнакай сэте» связаться не удалось — по номерам, зарегистрированным на это юрлицо, отвечает уже другая компания.

Александр Артемьев